Wraca serial twórcy Yellowstone. Tak wygląda nowy sezon

Taylor Sheridan ma na swoim koncie sporo cenionych seriali. Zaliczają się do nich nie tylko "Yellowstone" i inne produkcje z tego uniwersum, ale również intrygujące kryminały, mocne thrillery i poruszające dramaty. Jedną z produkcji, która zajmuje szczególne miejsca w sercach widzów, jest "Special Ops: Lioness" z Zoe Saldañą w roli głównej. Do tej pory doczekała się ona dwóch sezonów, a dziś wiadomo już, że na małe ekrany zmierza trzeci. Paramount+ opublikował zwiastun i ujawnił datę premiery.

Special Ops: Lioness - kiedy premiera 3. sezonu? Zwiastun i data

Na 3. sezon "Special Ops: Lioness" widzowie musieli zaczekać nieco dłużej. Tym razem przerwa nie była roczna, jak to było w przypadku poprzednich sezonów - na nowe odcinki subskrybenci czekali prawie 2 lata. Dłużej na szczęście nie będą musieli, co ujawniono w swoim nowym zwiastunie. Premiera 3. sezonu "Special Ops: Lioness" odbędzie się 2 sierpnia. Warto jednak podkreślić, że jest to data debiutu na platformie Paramount+. W Polsce produkcję można oglądać w SkyShowtime, lecz nie wiadomo jeszcze czy premiera odbędzie się tego samego dnia.

W 3. sezonie zderzą się ze sobą nie tylko ukryte sieci, ale również zagraniczni agenci i osobiste zdrady. Joe (Saldaña) będzie musiała balansować na granicy między obowiązkiem a domem, podczas gdy niewidzialne siły będą krążyć nad jej światem. Joe, kierowana przez Kaitlyn (Nicole Kidman) i Westfielda (Michael Kelly), postanawia stawić czoła działającym w ukryciu wrogom działającym w ukryciu, próbując radzić sobie z wojną, która opanowała każdą cząstkę jej życia.

"Special Ops: Lioness" to szpiegowski thriller o tajnym programie CIA, w którym wyszkolone agentki infiltrują środowiska powiązane z terroryzmem, żeby rozbić organizację od środka. Pierwsza odsłona koncentruje się na Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), młodej żołnierce piechoty morskiej, którą wspierają szefowa programu Joe oraz agentka CIA Kaitlyn Meade.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...