Najbardziej ambitny serial twórcy Yellowstone wraca. To już zaraz

Seriali Taylora Sheridana nie da się policzyć na palcach jednej ręki. Ceniony twórca ma na swoim koncie całkiem sporo. Widzowie z pewnością wymienią "Yellowstone", a także inne produkcje z tego uniwersum, takie jak "Ranczo Duttonów" czy "1883". Warto przy tym pamiętać, że westerny to nie są jedyne godne uwagi produkcje. Sheridan rozwija się również na innych polach, tworząc intrygujące kryminały, mocne thrillery i poruszające dramaty. "Landman: Negocjator" czy "Burmistrz Kingstown" to seriale, które również wyszły spod ręki twórcy uwielbianego westernu.

Jedną z produkcji, która zajmuje szczególne miejsca w sercach widzów, jest "Special Ops: Lioness" z Zoe Saldañą w roli głównej. Do tej pory doczekała się ona dwóch sezonów, a dziś wiadomo już, że na małe ekrany zmierza trzeci. Niedawno pojawił się zwiastun, a także data premiery. Nowe odcinki coraz bliżej.

Special Ops: Lioness - kiedy premiera 3. sezonu?

Na 3. sezon "Special Ops: Lioness" widzowie musieli zaczekać nieco dłużej. Nowe odcinki pojawią się w serwisie po niemal 2 latach od premiery poprzedniej odsłony. Na szczęście czas prędko zleciał, a premiera już zaraz. Niedawno pojawił się zwiastun 3. sezonu, w którym ujawniono, że "Special Ops: Lioness" zadebiutuje na Paramount+ 2 sierpnia.

Warto jednak podkreślić, że jest to data premiery na amerykańskiej platformie - w Polsce produkcję można oglądać w SkyShowtime, lecz na ten moment nie jest jeszcze pewnym, czy premiera odbędzie się tego samego dnia, czy może nieco później. 3. odsłona, podobnie jak 2 poprzednie, będzie liczyła 8 odcinków.

W 3. sezonie zderzą się ze sobą nie tylko ukryte sieci, ale również zagraniczni agenci i osobiste zdrady. Joe (Saldaña) będzie musiała balansować na granicy między obowiązkiem a domem, podczas gdy niewidzialne siły będą krążyć nad jej światem. Joe, kierowana przez Kaitlyn (Nicole Kidman) i Westfielda (Michael Kelly), postanawia stawić czoła działającym w ukryciu wrogom działającym w ukryciu, próbując radzić sobie z wojną, która opanowała każdą cząstkę jej życia.

"Special Ops: Lioness" to szpiegowski thriller o tajnym programie CIA, w którym wyszkolone agentki infiltrują środowiska powiązane z terroryzmem, żeby rozbić organizację od środka. Pierwsza odsłona koncentruje się na Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), młodej żołnierce piechoty morskiej, którą wspierają szefowa programu Joe oraz agentka CIA Kaitlyn Meade.

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