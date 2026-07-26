Seriale podobne do Rancza Duttonów. 5 perełek
"Ranczo Duttonów" to jeden z najlepszych seriali tego roku. Pośród wielu spin-offów "Yellowstone", ten trzyma się naprawdę dobrze, zwłaszcza dzięki głównym bohaterom. Przedstawiamy podobne seriale, które również powinny się spodobać fanom "Rancza…"
Beth Dutton (Kelly Reilly) i Rip Wheeler (Cole Hauser) nie bez przyczyny są uznawani za jedną z najlepszych par, jakie ostatnio stworzono w świecie serialu. To na ich związku jest oparta fabuła "Rancza Duttonów". Bohaterowie próbują zbudować sobie nową, lepszą przyszłość w Rio Paloma. Tam jednak zderzają się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Rodzina, władza, ziemia - to "złota trójka" motywów obecnych w tym serialu. Jakie jeszcze produkcje się nimi kierują? Oto nasze propozycje.
Ranczo Duttonów - podobne seriale. TOP 5
The Madison
- Lata emisji: 2026-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Taylor Sheridan
- Obsada: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Beau Garrett, Patrick J. Adams
Zamiast Duttonów mamy rodzinę Clyburne'ów, tworzoną m.in. przez przyzwyczajoną do "wysokiego" stylu życia Stacy (Pfeiffer) oraz Prestona (Russell). Los sprawia, że kobieta decyduje się na przeniesienie się do doliny Madison River w Montanie, gdzie przed laty jej ukochany wyjeżdżał, by zaznać odosobnienia od zgiełku wielkomiejskiej codzienności. Choć stara się ona rozpocząć życie od nowa, napotyka na drodze wiele trudności.
Ransom Canyon
- Lata emisji: 2025-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: April Blair
- Obsada: Josh Duhamel, Minka Kelly, Lizzy Greene, James Brolin
Jedyny w tym zestawieniu reprezentant Netfliksa, ale za to jaki. To serial oparty na powieści Jodi Thomas, opowiadający o trzech rodzinnych dynastiach, zajmujących się hodowlą bydła i walczących o kontrolę nad ziemią. W centrum sporu jest Staten Kirkland (Duhamel), który próbuje otrząsnąć się po bolesnej stracie. Nadzieją na powodzenie tej misji jest obecność w jego życiu Quinn (Kelly), wieloletniej przyjaciółki rodziny. Wkrótce do miasta przybywa tajemniczy kowboj, co sprawia, że sekrety z przeszłości wychodzą na światło dzienne.
Landman: Negocjator
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Taylor Sheridan, Christian Wallace
- Obsada: Billy Bob Thornton, Demi Moore, Michelle Randolph, Jon Hamm, Sam Elliott, Andy Garcia
Jedno z "dzieci" Taylora Sheridana. Akcja serialu rozgrywa się w zachodnim Teksasie na terenach związanych z polami naftowymi, które przyciągają uwagę miliarderów. To serial opowiadający o dwóch perspektywach - pracowników naftowych próbujących zbić fortunę na wydobyciu ropy, a także miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz politykę.
Sukcesja
- Lata emisji: 2018-2023
- Liczba sezonów: 4
- Twórcy: Jesse Armstrong
- Obsada: Sarah Snook, Brian Cox, Kieran Culkin, Matthew Macfayden, Jeremy Strong
Prawdopodobnie najważniejsza pozycja w tym zestawieniu i jeden z najlepszych seriali w historii telewizji. To rozciągnięta na cztery sezony historia rodziny Royów, na której czele stoi Logan (Cox), zarządzający globalną medialną korporacją. Z biegiem czasu wewnątrz familii dochodzi do walki o władzę, zwłaszcza z udziałem jego dzieci - Kendalla (Strong), Romana (Culkin) i Siobhan (Snook).
Burmistrz Kingstown
- Lata emisji: 2021-
- Liczba sezonów: 5
- Twórcy: Taylor Sheridan, Hugh Dillon
- Obsada: Jeremy Renner, Hugh Dillon, Taylor Handley, Aidan Gillen, Kyle Chandler
Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Kingstown. Jego filarem jest przynoszące biznesowe profity więzienie, zarządzane przez wpływową rodzinę McLusky, która od wielu dekad dba o pokój w mieście i pełni funkcję mediatorów. Władzę, po tragicznej śmierci swojego brata, przejmuje Mike (Renner). Główny bohater staje przed zadaniem utrzymania porządku, jednak napięcia i eskalacja konfliktów znacząco mu to utrudniają.
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