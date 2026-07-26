Seriale podobne do Rancza Duttonów. 5 perełek

Beth Dutton (Kelly Reilly) i Rip Wheeler (Cole Hauser) nie bez przyczyny są uznawani za jedną z najlepszych par, jakie ostatnio stworzono w świecie serialu. To na ich związku jest oparta fabuła "Rancza Duttonów". Bohaterowie próbują zbudować sobie nową, lepszą przyszłość w Rio Paloma. Tam jednak zderzają się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Rodzina, władza, ziemia - to "złota trójka" motywów obecnych w tym serialu. Jakie jeszcze produkcje się nimi kierują? Oto nasze propozycje.

Ranczo Duttonów - podobne seriale. TOP 5

The Madison

Lata emisji: 2026-

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Taylor Sheridan

Obsada: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Beau Garrett, Patrick J. Adams

Zamiast Duttonów mamy rodzinę Clyburne'ów, tworzoną m.in. przez przyzwyczajoną do "wysokiego" stylu życia Stacy (Pfeiffer) oraz Prestona (Russell). Los sprawia, że kobieta decyduje się na przeniesienie się do doliny Madison River w Montanie, gdzie przed laty jej ukochany wyjeżdżał, by zaznać odosobnienia od zgiełku wielkomiejskiej codzienności. Choć stara się ona rozpocząć życie od nowa, napotyka na drodze wiele trudności.

Ransom Canyon

Lata emisji: 2025-

Liczba sezonów: 2

Twórcy: April Blair

Obsada: Josh Duhamel, Minka Kelly, Lizzy Greene, James Brolin

Jedyny w tym zestawieniu reprezentant Netfliksa, ale za to jaki. To serial oparty na powieści Jodi Thomas, opowiadający o trzech rodzinnych dynastiach, zajmujących się hodowlą bydła i walczących o kontrolę nad ziemią. W centrum sporu jest Staten Kirkland (Duhamel), który próbuje otrząsnąć się po bolesnej stracie. Nadzieją na powodzenie tej misji jest obecność w jego życiu Quinn (Kelly), wieloletniej przyjaciółki rodziny. Wkrótce do miasta przybywa tajemniczy kowboj, co sprawia, że sekrety z przeszłości wychodzą na światło dzienne.

Landman: Negocjator

Lata emisji: 2024-

Liczba sezonów: 2

Twórcy: Taylor Sheridan, Christian Wallace

Obsada: Billy Bob Thornton, Demi Moore, Michelle Randolph, Jon Hamm, Sam Elliott, Andy Garcia

Jedno z "dzieci" Taylora Sheridana. Akcja serialu rozgrywa się w zachodnim Teksasie na terenach związanych z polami naftowymi, które przyciągają uwagę miliarderów. To serial opowiadający o dwóch perspektywach - pracowników naftowych próbujących zbić fortunę na wydobyciu ropy, a także miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz politykę.

Sukcesja

Lata emisji: 2018-2023

Liczba sezonów: 4

Twórcy: Jesse Armstrong

Obsada: Sarah Snook, Brian Cox, Kieran Culkin, Matthew Macfayden, Jeremy Strong

Prawdopodobnie najważniejsza pozycja w tym zestawieniu i jeden z najlepszych seriali w historii telewizji. To rozciągnięta na cztery sezony historia rodziny Royów, na której czele stoi Logan (Cox), zarządzający globalną medialną korporacją. Z biegiem czasu wewnątrz familii dochodzi do walki o władzę, zwłaszcza z udziałem jego dzieci - Kendalla (Strong), Romana (Culkin) i Siobhan (Snook).

Burmistrz Kingstown

Lata emisji: 2021-

Liczba sezonów: 5

Twórcy: Taylor Sheridan, Hugh Dillon

Obsada: Jeremy Renner, Hugh Dillon, Taylor Handley, Aidan Gillen, Kyle Chandler

Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku Kingstown. Jego filarem jest przynoszące biznesowe profity więzienie, zarządzane przez wpływową rodzinę McLusky, która od wielu dekad dba o pokój w mieście i pełni funkcję mediatorów. Władzę, po tragicznej śmierci swojego brata, przejmuje Mike (Renner). Główny bohater staje przed zadaniem utrzymania porządku, jednak napięcia i eskalacja konfliktów znacząco mu to utrudniają.

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