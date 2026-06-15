Oszałamiający serial wojenny wreszcie dostępny w całości. Ogląda się na raz

Gdy mówimy o serialach wojennych jako pierwsze na myśl nasuwają się oczywiście klasyki pokroju "Kompanii braci" czy "Pacyfiku". Choć można te tytuły oglądać w kółko, telewizyjne produkcje o konflikatach zbrojnych na nich się nie kończą. Ciągle przecież powstają nowe. Jedna z nich zadebiutowała w Polsce całkiem niedawno. Zaledwie parę tygodni temu na platformie CANAL+ rozpoczął się "Kontyngent".



"Kontyngent" zabiera nas do Bośni w 1993 roku. W kraju trwa akurat krwawy konflikt, a czterech młodych żołnierzy bierze udział w trudnej misji pokojowej. Ich dowódca jest przy tym rozdarty między obowiązkiem wykonywania rozkazów a potrzebą interwencji. Co wybierze? Teraz możemy poznać finał losów bohaterów tej wciągającej i opartej na prawdziwych wydarzeniach historii.

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Kontyngent - wszystkie odcinki serialu wojennego już dostępne

Emisja szwedzkiego "Kontyngentu" w Polsce rozpoczęła się jeszcze 11 maja. To wtedy na CANAL+ pojawił się pierwszy odcinek serialu wojennego. Kolejne dostawaliśmy w następnych tygodniach, co poniedziałek. A że epizodów produkcja ma sześć, na platformie właśnie dzisiaj, 15 czerwca, wylądował ostatni z nich.

Nawet jeśli nie śledziliście produkcji z tygodnia na tydzień, nie macie się czym przejmować. Zaraz po odpaleniu pierwszego odcinka, będziecie chcieli odpalić kolejny. I kolejny. I tak do końca. W końcu dostępny na CANAL+ serial wojenny nie bez powodu zbiera świetne oceny od widzów. Na IMDB ma średnią ocen 8,3, a wyniki poszczególnych epizodów nie schodzą poniżej 7,3. To naprawdę dużo.

Z ocen widzów jasno wynika, że "Kontyngent" to serial wojenny, od którego nie sposób się oderwać. Jeśli więc zaczęlibyście oglądać go teraz, pewnie obejrzelibyście całość na raz, nie odchodząc od ekranu. Tym bardziej więc do seansu powinna was zachęcić śwadomość, że nie będziecie musieli czekać kolejnych, dłużących się tygodni, żeby poznać finał tej pasjonującej opowieści.

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Więcej o tytułach na CANAL+ poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.