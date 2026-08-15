Kiedy kolejne odcinki Lioness? Harmonogram 3. sezonu hitu twórcy Yellowstone
3. sezon "Special Ops: Lioness" już się rozpoczął. Do tej pory na SkyShowtime pojawiły się dwa odcinki najnowszej odłony hitowego serialu akcji od twórcy "Yellowstone". Kiedy zobaczymy kolejne?
Taylor Sheridan kojarzy się przede wszystkim z "Yellowstone". Prócz serialu z Kevinem Costnerem jako twórca odpowiada jednak też za mnóstwo innych tytułów. W tym za pełne akcji "Special Ops: Lioness". Hitowa produkcja opowiada historię trójki agentów, którzy zainspirowani programem militarnym po atakach na World Trade Center podejmuje się niebezpiecznej misji. Na ekranie zobaczymy m.in. Zoe Saldanę, Nicole Kidman i Morgana Freemana. Nic więc dziwnego, że serial ciągle cieszy się ogromną popularnością.
"Special Ops: Lioness" zadebiutowało jeszcze w 2023 roku. Cieszyło się tak dużą oglądalnością, że zostało przedłużone na kolejny sezon. I potem jeszcze jeden. 3. odsłona serialu niedawno zadebiutowała. Jej pierwszy odcinek mogliśmy obejrzeć na SkyShowtime 3 sierpnia - dzień po amerykańskiej premierze. Ozncza to, że do dzisiaj na platformie dostępne są dwa epizody.
Special Ops: Lioness - kiedy kolejne odcinki?
A przecież - wzorem każdej z poprzednich odsłon - 3. sezon "Special Ops: Lioness" docelowo składa się z ośmiu odcinków. Kiedy więc na SkyShowtime będą pojawiać się kolejne? Poniżej znajdziecie pełen harmonogram emicji serialu akcji, za który odpowiada twórca "Yellowstone".
- odcinek - już dostępny
- odcinek - już dostępny
- odcinek - 17 sierpnia
- odcinek - 24 sierpnia
- odcinek - 31 sierpnia
- odcinek - 7 września
- odcinek - 14 września
- odcinek - 21 września
Jak widać po powyższej rozpisce, kolejne odcinki 3. sezonu "Special Ops: Lioness" będą debiutować na SkyShowtime w nadchodzące poniedziałki aż do 21 września. Wtedy właśnie dostaniemy finał najnowszej odsłony wybuchowego serialu akcji z gwiazdorską obsadą. Wszystko wskazuje na to, że wbije on fanów w fotele.
Już teraz, po dwóch odcinkach, mówi się bowiem, że w 3. sezonie "Special Ops: Lioness" twórca "Yellowstone" przeszedł samego siebie. Takie opinie krążą w mediach społecznościowych, bo widzowie są serialem zachwyceni. Nie mogą się doczekać kolejnych odcinków i trzymają kciuki, aby do samego końca udało się utrzymać tak wysoki poziom.
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