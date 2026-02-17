Logo
Ten serial wojenny katapultuje widzów w niebo. Ciągle do niego wracają

Od premiery tego serialu wojennego minął już kawał czasu. "Władcy przestworzy" ("Masters of the Air") zadebiutowali na Apple TV+ jeszcze na początku 2024 roku. A jednak. Fani do dzisiaj do nich wracają, a potem nie mogą się w mediach społecznościowych produkcji nachwalić.

Rafał Christ
Jeśli w jednym projekcie obok siebie pojawiają się nazwiska Stevena Spielberga i Toma Hanksa, to wiesz, że czeka cię znakomite kino wojenne. I nie chodzi tylko o to, że wspólnie zrobili "Szeregowca Ryana". Później wyprodukowali jeszcze kultowe dzisiaj seriale. To w dużej mierze dzięki nim "Kompania braci" czy "Pacyfik", które wciąż zachwycają widzów autentycznością i klimatem. Logiczne więc, że z "Władcami przestworzy" ("Masters of the Air") nie może być inaczej.

"Władcy przestworzy" przenoszą nas na front II wojny światowej. Wyprodukowany przez Stevena Spielberga i Toma Hanksa serial śledzi losy załogi bombowców 8. Armii Powietrznej. Towarzyszymy im, gdy ruszają na codzienne misje, podejmując ekstremalne ryzyko lotów. Jednocześnie możemy zaobserwować, jak rodzi się między nimi braterska więź. Dzięki temu produkcja zachwyca nie tylko widowiskowymi scenami, ale też emocjonalną stroną opowieści.

Władcy przestworzy - opinie o genialnym serialu wojennym

Dzięki podejściu twórców i sprawnych rękach producentów wykonawczych "Władcy przestworzy" dostarczają widzom wybuchowej mieszanki emocjonalnej. Dlatego fani ciągle o tym serialu mówią. Niedawno (26 stycznia) minęły dwa lata od jego premiery, a w mediach społecznościowych internauci piszą, że wciąż nie ma sobie równych. To jedna z najlepszych rzeczy jakie widzieli, przez co ciągle do niej wracają.

"Władcy przestworzy" na Apple TV to jeden z najlepszych seriali o II wojnie światowej, jakie widziałem

O tej porze roku zazwyczaj robię sobie powtórkę "Kompanii braci", "Pacyfiku" i "Władców przestworzy". Przyznaję, wciąż płaczę na niemal każdym odcinku

Właśnie obejrzałem trzy pierwsze odcinki "Władców przestworzy". To jeden z najlepszych seriali wojennych, razem z "Kompanią braci", "Pacyfikiem", "Generation Kill: Czasem wojny"

- czytamy na X (dawny Twitter).

Zwróćcie uwagę, że widzowie wymieniają "Władców przestworzy" jednym tchem z "Kompanią braci" i "Pacyfikiem". Jakby tego było mało, nazywają ich nie tylko jednym z najlepszych seriali wojenych, a jednym z najlepszych seriali w ogóle. To samo w sobie dużo o tej produkcji mówi. Wręcz gwarantuje, że dziewięć niemal godzinnych odcinków zapewni wam mnóstwo mocnych wrażeń. O ile oczywiście jeszcze serialu nie widzieliście. W przeciwnym razie nic nie stoi na przeszkodzie, aby go sobie powtórzyć i sprawdzić, czy rzeczywiście wciąż działa tak dobrze jak przy pierwszym seansie. Do boju!

Więcej o filmach i serialach wojennych poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
17.02.2026 18:30
