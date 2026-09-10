Kiedy kolejne odcinki Felicity? Harmonogram premier

Telewizja Polska ma w swoich zasobach nie tylko wieloletnie polskie produkcje, ale również popularne tytuły zagraniczne. Za wcześnie, by sugerować, czy "Felicita" okaże się dla TVP sukcesem, ale niewątpliwie ma takie aspiracje. Co ciekawe, reżyserem serialu jest Makary Janowski, mający na koncie takie tytuły jak "Zaraz wracam", czy "Komisarz Mama", ale również będący synem słynnego prezentera telewizyjnego i muzyka, Roberta Janowskiego.

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Felicita - kiedy kolejne odcinki? Przedstawiamy rozkład jazdy

Zośka (Laura Breszka) wyrusza z siedemnastoletnią córką Oliwią (Klementyna Karnkowska) do Włoch. Powodem wyjazdu jest rodzinna tajemnica. Kobiety trafiają do zupełnie innego świata, niż ten, do którego były przyzwyczajone - pełnego ludzi, którzy mówią wprost, żyją we własnym rytmie i nie zawsze zachowują dystans. W nowych okolicznościach Zośka musi zmierzyć się z przeszłością i własnymi uprzedzeniami, a Oliwia próbuje znaleźć dla siebie miejsce pomiędzy dorastaniem a problemami dorosłych. Kolejne spotkania, konflikty i odkrywane sekrety sprawiają, że pobyt we Włoszech staje się dla bohaterek czymś znacznie ważniejszym niż zwykły wyjazd - nowa przygoda znacząco wpłynie na relację matki i córki.

Podczas, gdy telewizji nieobce są codzienne lub cotygodniowe premiery odcinków, "Felicita" obrała inny, interesujący kierunek. Serial jest emitowany od wyłącznie od poniedziałku do środy danego tygodnia o godzinie 20:30 na TVP1. Choć docelowo jest on puszczany na pierwszym kanale Telewizji Polskiej, istnieje również możliwość obejrzenia go w TVP VOD. Łącznie "Felicita" liczy sobie 26 odcinków, co biorąc pod uwagę, że premiera miała miejsce w tym tygodniu, oznacza, że finał rozegra się bliżej końca roku.

Felicita - pełny harmonogram:

Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - dostępny do obejrzenia

Odcinek 3 - dostępny do obejrzenia

Odcinek 4 - 14 września

Odcinek 5 - 15 września

Odcinek 6 - 16 września

Odcinek 7 - 21 września

Odcinek 8 - 22 września

Odcinek 9 - 23 września

Odcinek 10 - 28 września

Odcinek 11 - 29 września

Odcinek 12 - 30 września

Odcinek 13 - 5 października

Odcinek 14 - 6 października

Odcinek 15 - 7 października

Odcinek 16 - 12 października

Odcinek 17 - 13 października

Odcinek 18 - 14 października

Odcinek 19 - 19 października

Odcinek 20 - 20 października

Odcinek 21 - 21 października

Odcinek 22 - 26 października

Odcinek 23 - 27 października

Odcinek 24 - 28 października

Odcinek 25 - 2 listopada

Odcinek 26 - 3 listopada

Felicita - obsada serialu

Laura Breszka - Zofia Mika

Dawid Ogrodnik - Kamil Mika

Klementyna Karnkowska - Oliwia Mika

Dominika Bednarczyk-Krzyżowska - Jagoda

Radosław Krzyżowski - Daniel

Anna Dereszowska - Ewka

Józefina Karnkowska - Alka

Monika Mariotti - Francesca

Oriana Celentano - Giulia Russo

Matt Rivers - turysta

Alessandro Parrello -Marco

Carlo D'Alessandro - Włoch

Francesco Petit - Davide

Anna Moskal

Piotr Polk

Jan Arlotti

Eugenio Ricciardi

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zdjęcie główne: materiały Telewizji Polskiej

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.