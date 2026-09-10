Kiedy kolejne odcinki Felicity? Harmonogram premier
Serialowa współpraca Polski i Włoch nie jest raczej bardzo częstym zjawiskiem, w związku z czym nic dziwnego, że "Felicita" - serial, w którego obsadzie znaleźli się reprezentanci obu krajów - przykuwa uwagę. Postanowiliśmy sprawdzić, kiedy będzie można obejrzeć kolejne odcinki tej produkcji.
Telewizja Polska ma w swoich zasobach nie tylko wieloletnie polskie produkcje, ale również popularne tytuły zagraniczne. Za wcześnie, by sugerować, czy "Felicita" okaże się dla TVP sukcesem, ale niewątpliwie ma takie aspiracje. Co ciekawe, reżyserem serialu jest Makary Janowski, mający na koncie takie tytuły jak "Zaraz wracam", czy "Komisarz Mama", ale również będący synem słynnego prezentera telewizyjnego i muzyka, Roberta Janowskiego.
Felicita - kiedy kolejne odcinki? Przedstawiamy rozkład jazdy
Zośka (Laura Breszka) wyrusza z siedemnastoletnią córką Oliwią (Klementyna Karnkowska) do Włoch. Powodem wyjazdu jest rodzinna tajemnica. Kobiety trafiają do zupełnie innego świata, niż ten, do którego były przyzwyczajone - pełnego ludzi, którzy mówią wprost, żyją we własnym rytmie i nie zawsze zachowują dystans. W nowych okolicznościach Zośka musi zmierzyć się z przeszłością i własnymi uprzedzeniami, a Oliwia próbuje znaleźć dla siebie miejsce pomiędzy dorastaniem a problemami dorosłych. Kolejne spotkania, konflikty i odkrywane sekrety sprawiają, że pobyt we Włoszech staje się dla bohaterek czymś znacznie ważniejszym niż zwykły wyjazd - nowa przygoda znacząco wpłynie na relację matki i córki.
Podczas, gdy telewizji nieobce są codzienne lub cotygodniowe premiery odcinków, "Felicita" obrała inny, interesujący kierunek. Serial jest emitowany od wyłącznie od poniedziałku do środy danego tygodnia o godzinie 20:30 na TVP1. Choć docelowo jest on puszczany na pierwszym kanale Telewizji Polskiej, istnieje również możliwość obejrzenia go w TVP VOD. Łącznie "Felicita" liczy sobie 26 odcinków, co biorąc pod uwagę, że premiera miała miejsce w tym tygodniu, oznacza, że finał rozegra się bliżej końca roku.
Felicita - pełny harmonogram:
- Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 3 - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 4 - 14 września
- Odcinek 5 - 15 września
- Odcinek 6 - 16 września
- Odcinek 7 - 21 września
- Odcinek 8 - 22 września
- Odcinek 9 - 23 września
- Odcinek 10 - 28 września
- Odcinek 11 - 29 września
- Odcinek 12 - 30 września
- Odcinek 13 - 5 października
- Odcinek 14 - 6 października
- Odcinek 15 - 7 października
- Odcinek 16 - 12 października
- Odcinek 17 - 13 października
- Odcinek 18 - 14 października
- Odcinek 19 - 19 października
- Odcinek 20 - 20 października
- Odcinek 21 - 21 października
- Odcinek 22 - 26 października
- Odcinek 23 - 27 października
- Odcinek 24 - 28 października
- Odcinek 25 - 2 listopada
- Odcinek 26 - 3 listopada
Felicita - obsada serialu
- Laura Breszka - Zofia Mika
- Dawid Ogrodnik - Kamil Mika
- Klementyna Karnkowska - Oliwia Mika
- Dominika Bednarczyk-Krzyżowska - Jagoda
- Radosław Krzyżowski - Daniel
- Anna Dereszowska - Ewka
- Józefina Karnkowska - Alka
- Monika Mariotti - Francesca
- Oriana Celentano - Giulia Russo
- Matt Rivers - turysta
- Alessandro Parrello -Marco
- Carlo D'Alessandro - Włoch
- Francesco Petit - Davide
- Anna Moskal
- Piotr Polk
- Jan Arlotti
- Eugenio Ricciardi
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zdjęcie główne: materiały Telewizji Polskiej
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