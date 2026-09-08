Zamachowski ujawnił, kto powinien dubbingować Osła. Idealny wybór

"Shrek 5" powoli zmierza na ekrany. Pojawił się już zwiastun nie tylko w oryginalnej wersji językowej, ale również ten z polskim dubbingiem. Wzniecił on na nowo dyskusję na temat dubbingu Osła, którego głosem do tej pory był wybitny Jerzy Stuhr. Aktor zmarł jednak w czerwcu 2024 roku i nie zdążył on wcielić się w tę rolę głosową. W związku z tym widzowie zaczęli podsuwać pomysły, kto mógłby go zastąpić.

Propozycji było sporo. Jedną z nich podsunął nam Zbigniew Zamachowski, który we wszystkich częściach "Shreka" dubbingował ogra. Kogo aktor najchętniej usłyszałby w tej roli?

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Zbigniew Zamachowski wskazał idealnego kandydata do dubbingu Osła w Shreku 5

Z Zamachowskim udało nam się porozmawiać podczas wydarzenia promującego serial "Pionek". Aktor wspomniał wówczas, że wciąż nie może potwierdzić, że on sam wróci do roli głosowej "Shreka". Podkreślił, że proces decyzyjny za oceanem jest dosyć skomplikowany i na ten moment trwają rozmowy co do jego udziału w produkcji. Zapewnił jednak, że on sam nie wyobraża sobie, aby ktoś inny był głosem Shreka.

Wiadomo jednak, że ktoś będzie musiał zastąpić Stuhra w dubbingu Osła. Już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że tę rolę głosową przejmie Maciej Stuhr, czego aktor do tej pory oficjalnie nie potwierdził. Podzielił się on jednak swoimi wątpliwościami - mimo że początkowo były plany, aby stworzyć głos Osła przy pomocy sztucznej inteligencji, teraz aktor nie jest tego taki pewien.

Zamachowski również wypowiedział się dla nas na ten temat tego, czy dobrym pomysłem jest wykorzystanie AI do dubbingu Osła.

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Mówię śmiało, że nie, ponieważ ona jednak nie ma nam ciągle tyle do zaoferowania, co żywy człowiek.

Aktor wskazał również idealnego jego zdaniem kandydata do dubbingowej roli Osła:

Otwarcie mówię, że gdyby padło na Maćka [Stuhra], byłbym przeszczęśliwy. Choćby z tego powodu, że znam Maćka od chłopaka (...). Spotykamy się co jakiś czas i widzę, jak z biegiem lat staje się coraz bardziej podobny do swojego ojca w wielu aspektach. Również na przykład w głosie, w pewnej psychomotoryce, w alikwotach, które gdzieś tam wypadają z jego gardła i strun głosowych. Więc myślę, że naprawdę takim najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Maciek przejął schedę po tacie. Bynajmniej nie pachniałoby to, myślę, nepotyzmem w żaden sposób, a byłoby czymś naturalnym, dla mnie przynajmniej.

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Szczegóły związane z fabułą "Shreka 5" są trzymane w ścisłej tajemnicy. Ze zwiastuna wynika na razie, że Shreka, Fionę, ich dzieci oraz Osła czeka kolejna podróż pełna przygód, podczas której bohaterowie trafią nawet do więzienia. Możemy zatem spekulować, że będzie to równie zwariowana odsłona, co poprzednie.

W oryginalnej, anglojęzycznej wersji językowej, do swoich ról powrócą oryginalni aktorzy i aktorki, czyli Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) i Eddie Murphy (Osioł). Wśród nowych gwiazd, które użyczą głosów dzieciom Shreka i Fiony znaleźli się: Skyler Gisondo (Farkle), Marcello Hernandez (Fergus) oraz Zendaya (Felicia).

Premiera filmu "Shrek 5" zaplanowana jest na 30 czerwca 2027 roku.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.