Opole 2026 lada moment. Kto wystąpi na festiwalu?
Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to jedno z najważniejszych, corocznych wydarzeń związanych z polską muzyką. Przedstawiamy program wydarzenia.
Kalendarzowe lato coraz bliżej, szósty miesiąc roku właśnie się rozpoczyna. Dla polskiej sceny muzycznej oznacza to jedno - rychły start tegorocznej odsłony opolskiego festiwalu. 63. KFPP dbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2026 roku. Wydarzenie, jak zwykle, zgromadzi na jednej scenie najbardziej istotne nazwiska współczesnej polskiej branży muzycznej, połączy młode pokolenie artystów z legendami, które nie muszą już niczego udowadniać. Oto pełny program Opola 2026.
Festiwal w Opolu 2026 - pełny program
4 czerwca, czwartek
Festiwal rozpocznie tradycyjnie konkurs "Debiuty" - sekcja, w której mniej znani mainstreamowi wokaliści mogą się pokazać opolskiej publiczności. W tym roku uczestnikami festiwalowej rywalizacji są:
- Martyna Baranowska
- Jacko Brango
- Sara Girgis
- Michał Grobelny
- Ola Kędra
- Karolina Charko
- Julia Wasilewska
- zespół 21 Gram
- Małgorzata Boć
- Maja Oleśków
Oprócz nich, na scenie zobaczymy m.in. Dodę, Staśka Kukulskiego, Daniela Godsona, Natalię Szroeder, Annę Marię Jopek, Kamila Bednarka, Sławka Uniatowskiego, Natalię Przybysz, Antek i Kuba Sojka
5 czerwca, piątek
W ramach piątkowej części festiwalu widzowie będą mieli możliwość obejrzenia "Premier" - koncert, w ramach którego artyści zaprezentują swoje najnowsze przeboje i będą rywalizować o zwycięstwo. Lista uczestników wygląda następująco:
- Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską
- Michał Wiśniewski
- Kuba Szmajkowski
- Vix.N
- Poparzeni Kawą Trzy
- Maciej Skiba
- Darya i Fabijański
- Krzysztof Iwaneczko
- Sargis
- Jan Piwowarczyk
Tego dnia w Opolu wystąpią również: Justyna Steczkowska, Ania Iwanek i Katarzyna Żak. Niedługo po "Premierach" przejdziemy do kolejnej sekcji festiwalu, poświęconej hiphopowym brzmieniom. W sobotnim koncercie zatytułowanym "Hip-hop. Jeden po drugim" wystąpią:
- Vienio
- Kosi
- donGURALesko
- Fukaj
- Zalia
- Łona
- Numer Raz
- Ryfa Ri
- Eldo
- Grammatik
- OG Kamka
- Molesta Ewenement
- Sarius
6 czerwca, sobota
Sobota to przedostatni dzień tegorocznego opolskiego festiwalu. Zapoczątkuje go koncert "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza", poświęcony słynnemu polskiemu tekściarzowi, który współpracował z takimi postaciami polskiej sceny muzycznej, jak m.in. Maryla Rodowicz, Zbigniew Hołdys, Perfect, Lady Pank, Anną Jantar czy Krzysztofem Krawczykiem.
W tym koncercie udział wezmą m.in. Doda, Kuba Badach, Alicja Szemplińska i Kamil Bednarek. Zgodnie z informacjami organizatorów, kolejne nazwiska zostaną ogłoszone wkrótce. Kolejnym punktem programu sobotniego "odcinka" festiwalu będzie również jubileusz kabaretu Neo-Nówka.
7 czerwca, niedziela
Pożegnanie z 63. KFPP w Opolu będzie, mówiąc wprost, grube. Kluczowym elementem ostatniego dnia wydarzenia będzie koncert, którego głównym bohaterem będzie jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki - mowa, rzecz jasna, o Lady Pank. Zobaczymy następujący skład: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz.
Po jubilueuszu Lady Pank z nastroju do świętowania przejdziemy w bardziej refleksyjny ton za sprawą "Kiedy mnie już nie będzie… W hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej" - koncertu honorującego damy polskiej sceny artystycznej. Wśród występujących zobaczymy takie postacie jak:
- Alicja Szemplińska
- Natalia Szroeder
- Kuba Badach
- Igor Herbut
- Maciej Zakościelny
- Hanna Śleszyńska
- Zbigniew Zamachowski
- Maciej Musiałowski
- Łukasz Zagrobelny
- Katarzyna Żak
- Piotr Polk
- Katarzyna Dąbrowska
- Ewa Błaszczyk
- Adam Nowak
- Olga Bończyk
- Dorota Miśkiewicz
- Wiktor Zborowski
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zdjęcie główne: materiały Telewizji Polskiej