Opole 2026 lada moment. Kto wystąpi na festiwalu?

Kalendarzowe lato coraz bliżej, szósty miesiąc roku właśnie się rozpoczyna. Dla polskiej sceny muzycznej oznacza to jedno - rychły start tegorocznej odsłony opolskiego festiwalu. 63. KFPP dbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2026 roku. Wydarzenie, jak zwykle, zgromadzi na jednej scenie najbardziej istotne nazwiska współczesnej polskiej branży muzycznej, połączy młode pokolenie artystów z legendami, które nie muszą już niczego udowadniać. Oto pełny program Opola 2026.

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Festiwal w Opolu 2026 - pełny program

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4 czerwca, czwartek

Festiwal rozpocznie tradycyjnie konkurs "Debiuty" - sekcja, w której mniej znani mainstreamowi wokaliści mogą się pokazać opolskiej publiczności. W tym roku uczestnikami festiwalowej rywalizacji są:

Martyna Baranowska

Jacko Brango

Sara Girgis

Michał Grobelny

Ola Kędra

Karolina Charko

Julia Wasilewska

zespół 21 Gram

Małgorzata Boć

Maja Oleśków

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Oprócz nich, na scenie zobaczymy m.in. Dodę, Staśka Kukulskiego, Daniela Godsona, Natalię Szroeder, Annę Marię Jopek, Kamila Bednarka, Sławka Uniatowskiego, Natalię Przybysz, Antek i Kuba Sojka

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5 czerwca, piątek

W ramach piątkowej części festiwalu widzowie będą mieli możliwość obejrzenia "Premier" - koncert, w ramach którego artyści zaprezentują swoje najnowsze przeboje i będą rywalizować o zwycięstwo. Lista uczestników wygląda następująco:

Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską

Michał Wiśniewski

Kuba Szmajkowski

Vix.N

Poparzeni Kawą Trzy

Maciej Skiba

Darya i Fabijański

Krzysztof Iwaneczko

Sargis

Jan Piwowarczyk

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Tego dnia w Opolu wystąpią również: Justyna Steczkowska, Ania Iwanek i Katarzyna Żak. Niedługo po "Premierach" przejdziemy do kolejnej sekcji festiwalu, poświęconej hiphopowym brzmieniom. W sobotnim koncercie zatytułowanym "Hip-hop. Jeden po drugim" wystąpią:

Vienio

Kosi

donGURALesko

Fukaj

Zalia

Łona

Numer Raz

Ryfa Ri

Eldo

Grammatik

OG Kamka

Molesta Ewenement

Sarius

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6 czerwca, sobota

Sobota to przedostatni dzień tegorocznego opolskiego festiwalu. Zapoczątkuje go koncert "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza", poświęcony słynnemu polskiemu tekściarzowi, który współpracował z takimi postaciami polskiej sceny muzycznej, jak m.in. Maryla Rodowicz, Zbigniew Hołdys, Perfect, Lady Pank, Anną Jantar czy Krzysztofem Krawczykiem.

W tym koncercie udział wezmą m.in. Doda, Kuba Badach, Alicja Szemplińska i Kamil Bednarek. Zgodnie z informacjami organizatorów, kolejne nazwiska zostaną ogłoszone wkrótce. Kolejnym punktem programu sobotniego "odcinka" festiwalu będzie również jubileusz kabaretu Neo-Nówka.

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7 czerwca, niedziela

Pożegnanie z 63. KFPP w Opolu będzie, mówiąc wprost, grube. Kluczowym elementem ostatniego dnia wydarzenia będzie koncert, którego głównym bohaterem będzie jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki - mowa, rzecz jasna, o Lady Pank. Zobaczymy następujący skład: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz.

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Po jubilueuszu Lady Pank z nastroju do świętowania przejdziemy w bardziej refleksyjny ton za sprawą "Kiedy mnie już nie będzie… W hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej" - koncertu honorującego damy polskiej sceny artystycznej. Wśród występujących zobaczymy takie postacie jak:

Alicja Szemplińska

Natalia Szroeder

Kuba Badach

Igor Herbut

Maciej Zakościelny

Hanna Śleszyńska

Zbigniew Zamachowski

Maciej Musiałowski

Łukasz Zagrobelny

Katarzyna Żak

Piotr Polk

Katarzyna Dąbrowska

Ewa Błaszczyk

Adam Nowak

Olga Bończyk

Dorota Miśkiewicz

Wiktor Zborowski

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zdjęcie główne: materiały Telewizji Polskiej

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