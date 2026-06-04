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Opole 2026 lada moment. Kto wystąpi na festiwalu?

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to jedno z najważniejszych, corocznych wydarzeń związanych z polską muzyką. Przedstawiamy program wydarzenia.

Adam Kudyba
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Kalendarzowe lato coraz bliżej, szósty miesiąc roku właśnie się rozpoczyna. Dla polskiej sceny muzycznej oznacza to jedno - rychły start tegorocznej odsłony opolskiego festiwalu. 63. KFPP dbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2026 roku. Wydarzenie, jak zwykle, zgromadzi na jednej scenie najbardziej istotne nazwiska współczesnej polskiej branży muzycznej, połączy młode pokolenie artystów z legendami, które nie muszą już niczego udowadniać. Oto pełny program Opola 2026.

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Festiwal w Opolu 2026 - pełny program

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4 czerwca, czwartek

Festiwal rozpocznie tradycyjnie konkurs "Debiuty" - sekcja, w której mniej znani mainstreamowi wokaliści mogą się pokazać opolskiej publiczności. W tym roku uczestnikami festiwalowej rywalizacji są:

  • Martyna Baranowska
  • Jacko Brango
  • Sara Girgis
  • Michał Grobelny
  • Ola Kędra
  • Karolina Charko
  • Julia Wasilewska
  • zespół 21 Gram
  • Małgorzata Boć
  • Maja Oleśków
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Oprócz nich, na scenie zobaczymy m.in. Dodę, Staśka Kukulskiego, Daniela Godsona, Natalię Szroeder, Annę Marię Jopek, Kamila Bednarka, Sławka Uniatowskiego, Natalię Przybysz, Antek i Kuba Sojka

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5 czerwca, piątek

W ramach piątkowej części festiwalu widzowie będą mieli możliwość obejrzenia "Premier" - koncert, w ramach którego artyści zaprezentują swoje najnowsze przeboje i będą rywalizować o zwycięstwo. Lista uczestników wygląda następująco:

  • Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską
  • Michał Wiśniewski
  • Kuba Szmajkowski
  • Vix.N
  • Poparzeni Kawą Trzy
  • Maciej Skiba
  • Darya i Fabijański
  • Krzysztof Iwaneczko
  • Sargis
  • Jan Piwowarczyk
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Tego dnia w Opolu wystąpią również: Justyna Steczkowska, Ania Iwanek i Katarzyna Żak. Niedługo po "Premierach" przejdziemy do kolejnej sekcji festiwalu, poświęconej hiphopowym brzmieniom. W sobotnim koncercie zatytułowanym "Hip-hop. Jeden po drugim" wystąpią:

  • Vienio
  • Kosi
  • donGURALesko
  • Fukaj
  • Zalia
  • Łona
  • Numer Raz
  • Ryfa Ri
  • Eldo
  • Grammatik
  • OG Kamka
  • Molesta Ewenement
  • Sarius
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6 czerwca, sobota

Sobota to przedostatni dzień tegorocznego opolskiego festiwalu. Zapoczątkuje go koncert "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza", poświęcony słynnemu polskiemu tekściarzowi, który współpracował z takimi postaciami polskiej sceny muzycznej, jak m.in. Maryla Rodowicz, Zbigniew Hołdys, Perfect, Lady Pank, Anną Jantar czy Krzysztofem Krawczykiem.

W tym koncercie udział wezmą m.in. Doda, Kuba Badach, Alicja Szemplińska i Kamil Bednarek. Zgodnie z informacjami organizatorów, kolejne nazwiska zostaną ogłoszone wkrótce. Kolejnym punktem programu sobotniego "odcinka" festiwalu będzie również jubileusz kabaretu Neo-Nówka.

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7 czerwca, niedziela

Pożegnanie z 63. KFPP w Opolu będzie, mówiąc wprost, grube. Kluczowym elementem ostatniego dnia wydarzenia będzie koncert, którego głównym bohaterem będzie jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki - mowa, rzecz jasna, o Lady Pank. Zobaczymy następujący skład: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz.

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Po jubilueuszu Lady Pank z nastroju do świętowania przejdziemy w bardziej refleksyjny ton za sprawą "Kiedy mnie już nie będzie… W hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej" - koncertu honorującego damy polskiej sceny artystycznej. Wśród występujących zobaczymy takie postacie jak:

  • Alicja Szemplińska
  • Natalia Szroeder
  • Kuba Badach
  • Igor Herbut
  • Maciej Zakościelny
  • Hanna Śleszyńska
  • Zbigniew Zamachowski
  • Maciej Musiałowski
  • Łukasz Zagrobelny
  • Katarzyna Żak
  • Piotr Polk
  • Katarzyna Dąbrowska
  • Ewa Błaszczyk
  • Adam Nowak
  • Olga Bończyk
  • Dorota Miśkiewicz
  • Wiktor Zborowski
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zdjęcie główne: materiały Telewizji Polskiej

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Adam Kudyba
04.06.2026 08:05
Tagi: Festiwal w OpoluPolska muzykaTVP
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