REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Muzyka

Oki ogłosił trasę koncertową 2026. Coś tu się nie zgadza

Oki ogłosił długo wyczekiwaną trasę koncertową Moshpit Member Tour na 2026 rok. Raper wystąpi w czterech miastach, co spotkało się z dezorientacją słuchaczy - na liście nie znalazła się Warszawa, co, biorąc pod uwagę najnowszy singiel artysty, było informacją niespodziewaną. Czy coś się w tej kwestii zmieni? Fani spekulują, że coś może być na rzeczy.

Anna Bortniak
REKLAMA

Na pełnoprawnej trasie koncertowej Okiego po raz ostatni można było zobaczyć w 2024 roku podczas promocji albumu "Era47". W międzyczasie artysta wydał kilka singli, a na początku tego miesiąca można było usłyszeć twórczość artysty z nowej płyty - "Reklamacja'47: CD1". Na ogłoszenie trasy nie trzeba były długo czekać - kilka dni później w mediach społecznościowych Okiego pojawiła się informacja, że raper wystąpi w Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku/Sopocie i Krakowie w ramach Moshpit Member Tour 2026. I to zdezorientowało niektórych fanów.

W singlu "ile byś dał?" pojawia się bowiem wers "Ty, ile dałbym, żeby wyprzedać ten stadion", co automatycznie nasunęło słuchaczom, że najpewniej chodzi o PGE Narodowy w Warszawie. Niektórzy spekulują, że choć stolica jeszcze nie pojawiła się jako kolejny przystanek na trasie, to wcale nie oznacza, że raper nie wystąpi na warszawskim stadionie.

REKLAMA

Oki ogłosił trasę koncertową Moshpit Member Tour 2026. Czy będzie koncert na PGE Narodowym w Warszawie

Tiktokowi detektywi zaczęli swoje prywatne śledztwom które doprowadziło do interesujących wniosków. Chodzi o kolejność miast na trasie, czyli: Łódź, Wrocław, Gdańsk i Kraków. Jedna z internautek na TikToku zauważyła, że połączenie miast na mapie Polski układa się w cyfrę 4. Jak wiadomo, liczba Okiego to 47, co oznacza, że być może oznacza, że koncert na PGE Narodowym odbędzie się w ramach "siódemki". Żadna oficjalna informacja na ten temat nie została jeszcze ujawniona

Trasa koncertowa Okiego

Sprzedaż biletów na trasę koncertową Moshpit Member Tour 2026 rusza już dzisiaj. Przedsprzedaż dla użytkowników Allegro Smart! wystartuje w środę, 15 kwietnia od godziny 14:47 i będzie trwała do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli. Ci, którzy będą chcieli zakupić bilet w sprzedaży otwartej, będą mogli zrobić to w czwartek, 16 kwietnia od godziny 14:47.

Aby zakupić bilet w przedsprzedaży, należy wejść na stronę eBilet i zarezerwować konkretne bilety. Następnie należy zalogować się kontem Allegro z aktywną usługą Allegro Smart!, a po zalogowaniu bilety znajdą się w koszyku. Trzeba wówczas wypełnić dane i zrealizować transakcję. Liczba biletów jest ograniczona - jednorazowo można kupić maksymalnie 8 biletów.

Harmonogram trasy Moshpit Member Tour 2026 prezentuje się następująco:

  • 30 października - Łódź Atlas Arena
  • 28 listopada - Wrocław Hala Stulecia
  • 5 grudnia - Gdańsk Ergo Arena
  • 12 grudnia - Kraków TAURON Arena
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
15.04.2026 13:11
Tagi: Rap
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA