Bedoes wsparł zbiórkę, którą sam zapoczątkował. Łącznie prawie milion złotych

Bedoes wywołał swoim singlem lawinę pomocy, zachęcając do wpłacania środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Sam przy tym aktywnie wspiera zbiórkę charytatywną - raper jednorazowo przekazał fundacji 570 tys. zł, a łącznie - ponad 700 tys. zł.

Anna Bortniak
Wszystko zaczęło się od publikacji singla "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który tworzyli Bedoes 2115, Maja Mecan oraz Cancer Fighters. Kawałek został opublikowany 14 kwietnia, a cały dochód z utworu miał został przekazany na rzecz Fundacji Cancer Fighters, która pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym w walce z rakiem. Na singlu się jednak nie skończyło (Bedoes zapowiedział stworzenie całego albumu z udziałem innych artystów), a zbiórka miała się wkrótce pójść w nieoczekiwanym kierunku.

Niedługo później influencer Łatwogang rozpoczął transmisję na żywo i zapowiedział, że w ciągu 9 dni będzie bez przerwy słuchał dissu na raka, aby pomóc Fundacji Cancer Fighters i wesprzeć dzieci zmagające się z nowotworami. Początkowo planowano zebrać 500 tys. zł, jednak cel prędko został przekroczony. W międzyczasie do transmisji zaczęli dołączać inni goście, w tym również sam Bedoes, który podczas streama zgolił włosy, brodę i wąsy oraz wykonał wybrany przez widzów tatuaż. Sam również hojnie wsparł zbiórkę.

Bedoes jednorazowo wpłacił na zbiórkę na rzecz Fundacji Cancer Fighters ponad pół miliona złotych

Bedoes na streamie u Łatwoganga jednorazowo wpłacił na rzecz Fundacji Cancer Fighters 570 tys. zł. W sumie jest on najbardziej hojnym darczyńcą - dzięki niemu na konto fundacji wpłynęło prawie 720 tys. zł. Wśród artystów, którzy pomogli dobrnąć do celu 6 mln zł, są również Oki, SVM!R, Dzinold, Żabson, Wojan, Książulo, Sagi, marka GymGlamour czy Wersow.

Do oglądania transmisji na żywo zachęcają widzów również wizyty popularnych osób. Na streamie pojawiła się raperka Bambi, która zapowiedziała już swój udział w charytatywnym albumie Bedoesa, Maciek Dąbrowski, Zoja Skubis czy Kostek z Ekipy. Widzowie mogli zobaczyć również White'a 2115, Żabsona, a także Dodę, która dodatkowo rozsławiła transmisję. Na wizji nie tylko zapowiedziała, że skontaktuje się z Sentino, ale również rozmawiała z Magdą Gessler przez telefon o przepisie na najlepsze pączki.

Obecnie na ekranie widnieje również informacja, że podczas transmisji odbędą się również koncerty. W czwartek na streamie mają pojawić się Young Leosia i Zuziula, a w piątek - Szpaku.

23.04.2026 11:10
