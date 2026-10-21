Filip i Bianka Chajzerowie złożą ci życzenia. Cena to 10 pizz z kebabem

Podcasty Filipa i Bianki Chajzerów, świeżo upieczonego małżeństwa, poniosły się po sieci szerokim echem. Internauci zaczęli parodiować parę, wyciągając z ich rozmów zabawne fragmenty, przez co o Chajzerach zaczęto mówić dużo i głośno. Być może to właśnie dlatego Filip i Bianka postanowili skorzystać z rozgłosu i wymyślili nowy biznes w postaci nagrywania życzeń na rozmaite okazje.

REKLAMA

Filip i Bianka Chajzerowie założyli nowy biznes. Składają życzenia na różne okazje

Strona internetowa Chajzerów nosi nazwę Niech żyje nam. Dowiadujemy się z niej, że Filip i Bianka nagrywają życzenia dla bliskich, w których znajduje się imię wybranej osoby, wspólna historia, a także humorystyczne elementy. Życzenia można zamówić nie tylko na urodziny, ale również na: rocznicę, ślub, imieniny, świętowanie sukcesu, wieczór kawalerski lub panieński, zmotywowanie lub tak po prostu, bez okazji.

Strona internetowa Filipa i Bianki Chajzerów z życzeniami

Chajzerowie podkreślają, że w nagraniu mówią naturalnie, z ciepłem i humorem, a każde wideo jest personalizowane i powstaje od zera dla jednej osoby. W treści znajduje się imię adresata życzeń, a także wspomnienie o wspólnej historii czy wspólnych żartach. Zapewniają, że jest to prezent, do którego wraca się latami i można zamówić go online w kilka minut. W zamówieniu należy wpisać dla kogo i od kogo są życzenia, na kiedy, z jakiej okazji oraz co Filip i Bianka mają w nich przekazać. Na końcu zgłoszenia widnieje również informacja, że życzenia hejterskie, wulgarne czy ośmieszające nie będą realizowane. No dobrze, to ile kosztuje taka przyjemność?

REKLAMA

Zakładając, że pizza z kebabem kosztuje około 30 zł, to za życzenia państwa Chajzerów można by było kupić 10 takich placków. Co najmniej. Życzenia można zamówić bowiem w opcji Standard w cenie 300 zł (czas oczekiwania wynosi około 7 dni), ale również w opcji Ekspres w cenie 600 zł (czas oczekiwania na życzenia wynosi wówczas 24 godziny). Biorąc pod uwagę popularność Chajzerów, odpalenie strony z życzeniami wydaje się być niezłym biznesem.

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...