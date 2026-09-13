Najlepsze filmy o Robin Hoodzie. 5 tytułów do obejrzenia w domu

Oczywiście, poniższe propozycje nie są jedynymi. Nie skłamię, twierdząc, że Robin Hood to jedna z najchętniej podejmowanych przez filmowych twórców postaci. Bandyta, czy krzewiciel sprawiedliwości społecznej? Wojownik walczący w imię wyższego dobra, czy brutal wyjęty spod prawa? Tego typu pytania nieraz pojawiały się przy rozpatrywaniu, kim tak naprawdę był Robin Hood, jeśli istniał. Poniżej znajdziecie 5 filmów, które szczególnie warto nadrobić, jeśli chce się nabrać różnych filmowych perspektyw na legendarnego łucznika.

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Gdzie obejrzeć filmy o Robin Hoodzie? Sprawdzamy te najważniejsze

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Robin Hood: Książę złodziei

Oczywiście nie pierwszy, ale zapewne jeden z najbardziej kultowych filmów opowiadających o Robin Hoodzie, w którego wcielił się nikt inny, jak Kevin Costner. Po powrocie do Anglii, główny bohater orientuje się, że stracił rodzinny majątek, a jego ojciec został zamordowany. Uciekając przez lasy Sherwood, Robin pada ofiarą rzezimieszków dowodzonych przez Małego Johna, ale udaje mu się pokonać go pokonać. Poznaje grupę banitów bliżej i postanawia do nich dołączyć, co z czasem skutkuje sławą szlachetnego rozbójnika. Robina czeka jednak starcie ze swoim wielkim wrogiem - szeryfem Nottingham (Alan Rickman).

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Film jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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ROBIN HOOD: KSIĄŻĘ ZŁODZIEI

Robin Hood: Faceci w rajtuzach

Dwa lata po filmie z Costnerem powstała jedna z najsłynniejszych parodii, za której sterami stanął nikt inny, jak maestro Mel Brooks. Robin Hood (Cary Elwes) ucieka z więzienia w Jeruzalem i wraca do Anglii, gdzie zastaje kraj uciskany przez okrutnego księcia Jana (Richard Lewis) i szeryfa Rottigham (Roger Rees), a jego majątek i ziemie trafia w ich ręce. Robin wraz ze swoim czarnoskórym przyjacielem Apsikiem (Dave Chapelle) i resztą wesołej kampanii z lasu Sherwood postanawia walczyć z niesprawiedliwością. Wkrótce zakochuje się też w pięknej lady Marion (Amy Yasbeck).

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Film dostępny do obejrzenia w ramach usługi VOD na Prime Video.

ROBIN HOOD: FACECI W RAJTUZACH

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Robin Hood

Ridley Scott wie jak opowiadać epickie historie, w związku z czym jego wersja historii o Robin Hoodzie musiała powstać. Legendarny reżyser postanowił odejść od wizerunku "pięknego" głównego bohatera, czyniąc z niego już starszego, zgorzkniałego, zmęczonego życiem faceta. Po śmierci króla Ryszarda, Robin (Russell Crowe) udaje się do Nottingham, miasta opanowanego przez korupcję i wyniszczające podatki nałożone przez despotycznego szeryfa. Tam zakochuje się we wdowie Lady Marion (Cate Blanchett). Wkrótce Robin zbiera grupę ludzi o specjalnych umiejętnościach, i wraz z nimi zaczyna polować na klasę wyższą, by wyrównać niesprawiedliwość panującą pod rządami szeryfa. Nie on jeden jest jednak złym władcą - kraj rządzony jest bowiem przez porwyczego tyrana, Jana bez Ziemi (Oscar Isaac).

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Film jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

ROBIN HOOD

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Robin Hood: Początek

Tutaj mamy do czynienia, jak można się domyślić po tytule, do czasów, gdy Robin Hood był młodym mężczyzną, Robinem z Loxley (Taron Egerton). Główny bohater wraca do kraju z wypraw krzyżowych, jednak orientuje się, że realnie nic na niego nie czeka. Dosłownie - Szeryf z Nottingham (Ben Mendelsohn) skonfiskował to, co ten posiadał, a jego ukochana, Lady Marion (Eve Hewson) uwierzyła w doniesienia o jego śmierci i wyszła za mąż. Młody Robin postanawia walczyć o odzyskanie ukochaną, należnego mu majątku oraz prawa tych, których Szeryf prześladuje.

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Film dostępny do obejrzenia w ramach usługi VOD na Prime Video.

ROBIN HOOD: POCZĄTEK

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Robin Hood: Koniec legendy

Kolejny po dziele Scotta film, który przedstawia koncept Robin Hooda (Jackman) jako starszego, doświadczonego człowieka. W tej reżyserskiej interpretacji, dokonanej przez Michaela Sarnoskiego, idziemy jednak o krok dalej - główny bohater zmaga się ze swoją krwawą, mroczną przeszłością i czuje, że już dawno zatracił to, co kiedyś było w nim dobre - teraz jest aniołem śmierci, który nigdzie nie przynosi nic innego, prócz nieszczęścia. Jego życie zmienia się, gdy trafia pod opiekę siostry Brigid (Jodie Comer) i staje się nowym członkiem jej społeczności.

Film dostępny do obejrzenia w ramach usługi VOD na Prime Video.

ROBIN HOOD: KONIEC LEGENDY

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.