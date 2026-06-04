Na co do kina w długi weekend? Wybór jest gigantyczny
Wiele osób zapewne spędzi długi weekend na wycieczkach czy innych relaksujących aktywnościach. Dla tych, którzy chcieliby ponadrabiać kinowe zaległości, sprawdzamy, co dobrego czeka na wielkim ekranie w tym czasie.
Nie da się zaprzeczać - ostatnie tygodnie są dość żywe, jeśli chodzi o kinowe premiery. Repertuar dominują seanse filmu ze świata "Gwiezdnych wojen" - mowa oczywiście o "Mandalorian i Grogu", wciąż można pójść na "Diabeł ubiera się u Prady 2", nie brakuje też animacji skierowanych do młodszej publiczności. Długi weekend to idealny moment, by znaleźć seans dla siebie i w dowolnej porze dnia wybrać się do kina. Jaki jest wybór w tym okresie? Oto nasze najlepsze propozycje.
Najmocniejsze filmy w kinach. TOP 5 na długi weekend
Obsesja
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyseria: Curry Barker
- Obsada: Inde Navarette, Michael Johnston, Cooper Tomlinson
Zestawienie zaczynamy od horroru, który wywrócił zupełnie box office'owe oczekiwania i zdobył popularność, jakiej nikt się nie spodziewał po filmie zrobionym przez niemającego 30 lat youtubera za niecały milion dolarów budżetu. Bear (Johnston) to wycofany chłopak, który jest zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Navarette). Od dawna próbuje znaleźć w sobie odwagę, by jej to wyznać. Po nieudanej próbie decyduje się dla żartu użyć wierzbowej różdżki, której instrukcja na opakowaniu głosi: "wypowiedz życzenie, złam ją w pół, a to, czego chcesz, się spełni". Nietrudno się domyślić, czego Bear pragnie i jak bardzo ta decyzja okaże się brzemienna w skutkach.
Film dostępny do obejrzenia w kinach.
Zawodowcy
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyseria: Guy Ritchie
- Obsada: Eiza Gonzalez, Henry Cavill, Jake Gyllenhaal
Tempo tworzenia filmów przez Guya Ritchiego jest dość imponujące. Najnowsze dzieło reżysera udowadnia jednak, że jakość i ilość nie muszą się wykluczać. Rachel Wild (Gonzalez) jest prawniczką, która specjalizuje się w ściąganiu wielkich długów od ludzi, którzy z reguły nie lubią oddawać pieniędzy w dyplomatycznych warunkach. Jedną z takich osób jest Manny Salazar (Carlos Bardem), posiadacz wlasnej wyspy i stacjonującej na niej prywatnej armii. Rachel próbuje go dopaść i korzysta z pomocy swoich zaufanych najemników - Bronco (Gyllenhaal) oraz Sida (Cavill).
Film dostępny do obejrzenia w kinach.
Podziemny krąg
- Rok produkcji: 1999
- Czas trwania: 139 minut
- Reżyseria: David Fincher
- Obsada: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto, Meat Loaf
Cytując słynnego mema - "absolute cinema". Współczesny klasyk kina, będący punktem odniesienia dla wielu późniejszych filmów. Młody yuppie (Norton) praktykuje styl życia oparty na "wyścigu szczurów" i cierpi na bezsenność. Wkrótce spotyka w samolocie Tylera Durdena (Pitt), który zdaje się być jego kompletnym przeciwieństwem - nie daje się nikomu kontrolować, stawia siebie na pierwszym miejscu. Relacja obu mężczyzn z czasem staje się coraz bardziej zagmatwana.
Film w repertuarze kin w całej Polsce od 4 czerwca.
Straszny film
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 94 minuty
- Reżyseria: Michael Tiddes
- Obsada: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall
Wielki powrót jednej z najsłynniejszych serii współczesnych filmowych parodii, który tym razem weźmie na celownik takie filmy jak "Uciekaj!", "Grzesznicy", "Kod zła", czy "Substancja". Dwadzieścia sześć lat po tym, jak udało im się ujść z życiem przed zamaskowanym zabójcą przypominającym Ghostface’a, czwórka przyjaciół ponownie staje się celem tajemniczego mordercy. Cindy (Faris), Brenda (Hall), Ray (S. Wayans) i Shorty (M. Wayans) muszą jeszcze raz połączyć siły, by ujść z życiem.
Premiera 5 czerwca.
Władcy Wszechświata
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 132 minuty
- Reżyseria: Travis Knight
- Obsada: Nicholas Galitzine, Camilla Mendes, Idris Elba, Jared Leto
Po 15 latach rozłąki Miecz Mocy prowadzi księcia Adama Glenna (Nicholas Galitzine) z powrotem do Eternii, gdzie odkrywa, że jego dom został zniszczony i znajduje się pod władzą potężnego wodza i czarnoksiężnika, Szkieletora (Jared Leto). Aby odzyskać rodzinne dziedzictwo i uratować świat, Adam musi połączyć siły ze swoimi najbliższymi sojusznikami i zaakceptować to, kim naprawdę jest: He-Manem, najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie.
W kinach od 5 czerwca.
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