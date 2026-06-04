Na co do kina w długi weekend? Wybór jest gigantyczny

Nie da się zaprzeczać - ostatnie tygodnie są dość żywe, jeśli chodzi o kinowe premiery. Repertuar dominują seanse filmu ze świata "Gwiezdnych wojen" - mowa oczywiście o "Mandalorian i Grogu", wciąż można pójść na "Diabeł ubiera się u Prady 2", nie brakuje też animacji skierowanych do młodszej publiczności. Długi weekend to idealny moment, by znaleźć seans dla siebie i w dowolnej porze dnia wybrać się do kina. Jaki jest wybór w tym okresie? Oto nasze najlepsze propozycje.

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Najmocniejsze filmy w kinach. TOP 5 na długi weekend

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Obsesja

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 108 minut

Reżyseria: Curry Barker

Obsada: Inde Navarette, Michael Johnston, Cooper Tomlinson

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Zestawienie zaczynamy od horroru, który wywrócił zupełnie box office'owe oczekiwania i zdobył popularność, jakiej nikt się nie spodziewał po filmie zrobionym przez niemającego 30 lat youtubera za niecały milion dolarów budżetu. Bear (Johnston) to wycofany chłopak, który jest zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Navarette). Od dawna próbuje znaleźć w sobie odwagę, by jej to wyznać. Po nieudanej próbie decyduje się dla żartu użyć wierzbowej różdżki, której instrukcja na opakowaniu głosi: "wypowiedz życzenie, złam ją w pół, a to, czego chcesz, się spełni". Nietrudno się domyślić, czego Bear pragnie i jak bardzo ta decyzja okaże się brzemienna w skutkach.

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Film dostępny do obejrzenia w kinach.

Zawodowcy

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 98 minut

Reżyseria: Guy Ritchie

Obsada: Eiza Gonzalez, Henry Cavill, Jake Gyllenhaal

Tempo tworzenia filmów przez Guya Ritchiego jest dość imponujące. Najnowsze dzieło reżysera udowadnia jednak, że jakość i ilość nie muszą się wykluczać. Rachel Wild (Gonzalez) jest prawniczką, która specjalizuje się w ściąganiu wielkich długów od ludzi, którzy z reguły nie lubią oddawać pieniędzy w dyplomatycznych warunkach. Jedną z takich osób jest Manny Salazar (Carlos Bardem), posiadacz wlasnej wyspy i stacjonującej na niej prywatnej armii. Rachel próbuje go dopaść i korzysta z pomocy swoich zaufanych najemników - Bronco (Gyllenhaal) oraz Sida (Cavill).

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Film dostępny do obejrzenia w kinach.

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Podziemny krąg

Rok produkcji: 1999

Czas trwania: 139 minut

Reżyseria: David Fincher

Obsada: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto, Meat Loaf

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Cytując słynnego mema - "absolute cinema". Współczesny klasyk kina, będący punktem odniesienia dla wielu późniejszych filmów. Młody yuppie (Norton) praktykuje styl życia oparty na "wyścigu szczurów" i cierpi na bezsenność. Wkrótce spotyka w samolocie Tylera Durdena (Pitt), który zdaje się być jego kompletnym przeciwieństwem - nie daje się nikomu kontrolować, stawia siebie na pierwszym miejscu. Relacja obu mężczyzn z czasem staje się coraz bardziej zagmatwana.

Film w repertuarze kin w całej Polsce od 4 czerwca.

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Straszny film

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 94 minuty

Reżyseria: Michael Tiddes

Obsada: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall

Wielki powrót jednej z najsłynniejszych serii współczesnych filmowych parodii, który tym razem weźmie na celownik takie filmy jak "Uciekaj!", "Grzesznicy", "Kod zła", czy "Substancja". Dwadzieścia sześć lat po tym, jak udało im się ujść z życiem przed zamaskowanym zabójcą przypominającym Ghostface’a, czwórka przyjaciół ponownie staje się celem tajemniczego mordercy. Cindy (Faris), Brenda (Hall), Ray (S. Wayans) i Shorty (M. Wayans) muszą jeszcze raz połączyć siły, by ujść z życiem.

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Premiera 5 czerwca.

Władcy Wszechświata

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 132 minuty

Reżyseria: Travis Knight

Obsada: Nicholas Galitzine, Camilla Mendes, Idris Elba, Jared Leto

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Po 15 latach rozłąki Miecz Mocy prowadzi księcia Adama Glenna (Nicholas Galitzine) z powrotem do Eternii, gdzie odkrywa, że ​​jego dom został zniszczony i znajduje się pod władzą potężnego wodza i czarnoksiężnika, Szkieletora (Jared Leto). Aby odzyskać rodzinne dziedzictwo i uratować świat, Adam musi połączyć siły ze swoimi najbliższymi sojusznikami i zaakceptować to, kim naprawdę jest: He-Manem, najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie.

W kinach od 5 czerwca.

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Adam Kudyba 04.06.2026 12:13

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