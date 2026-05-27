Spider-Noir jest już dostępny. Prime Video zagrał o wszystko

Ładowanie...

Choć w komiksach bohater ten pojawił się wiele lat temu, szeroka publiczność poznała Spider-Noira (Bena Reilly'ego) w "Spider-Man: Uniwersum". Wówczas dowiedzieliśmy się, że wszechświat bohatera jest w całości czarno-biały, a on sam staje się istotną postacią w walce różnych form tej postaci z Kingpinem i jego planami. Wiemy, że zobaczymy go również w ostatniej części trylogii, "Beyond the Spider-Verse", ale zanim to nastąpi, możemy się rozkoszować aktorską wersją opowieści o Spider-Noirze.

REKLAMA

Spider-Noir - fabuła serialu. Detektyw Nic Cage w akcji

Akcja rozgrywa się w latach 30. XX wieku. Głównym bohaterem tej historii jest oczywiście Ben Reilly (Nicolas Cage, który również dubbingował tę postać w animacjach). To zmęczony życiem, starzejący się prywatny detektyw, którego chwała przeminęła, a on sam ucieka w samotność. Wkrótce o Reilly'ego upomina się przeszłość - jest bowiem jedynym superbohaterem w mieście, a raczej był. Gdy staje przed nim wyzwanie rozwiązania wyjątkowej sprawy, Ben musi znów założyć kostium.

"Spider-Noir" jest wyjątkową produkcją. Nie tylko dlatego, że pozwala sobie ciekawie "grzebać" w pajęczym uniwersum, ale również ze względu na swoje aspekty wizualne. Twórcy zdecydowali, by nie tylko osadzić akcję w nieoczywistych dla współczesnego widza, latach 30. poprzedniego wieku, ale również docelowo zaprezentować serial w czarno-białych barwach. Ci, którym takie rozwiązanie nie pasuje, nie są wykluczeni - serial jest dostępny w obu wersjach: zarówno czarno-białej, jak i kolorowej.

REKLAMA

Spider-Noir - harmonogram odcinków. Odważna decyzja

Głównym showrunnerem serialu jest Oren Uziel, mający doświadczenie przy pracy nad takimi tytułami jak "22 Jump Street", "Mortal Kombat" czy "Zaginione miasto". Współpracuje z nim m.in. Steve Lightfoot, którego fani Marvela mogą znać m.in. z roli scenarzysty serialu "The Punisher" - jest zatem doświadczenie w pisaniu postaci zmęczonych dotychczasową egzystencją. 27 maja jest ważnym dniem dla pajęczego fandomu - to właśnie ten dzień jest debiutem Spider-Noira na małym ekranie. Oto harmonogram odcinków serialu:

Odcinek 1 - Step Into My Office - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - Tread Lightly - dostępny do obejrzenia

Odcinek 3 - Double Cross - dostępny do obejrzenia

Odcinek 4 - A Mistake I'll Never Make Again - dostępny do obejrzenia

Odcinek 5 - Betrayal - dostępny do obejrzenia

Odcinek 6 - Nightmare on a Gurney - dostępny do obejrzenia

Odcinek 7 - Nobody's Hero - dostępny do obejrzenia

Odcinek 8 - The Man in the Mask - dostępny do obejrzenia

REKLAMA

Prime Video zdecydowało się na ciekawy ruch - zamiast dawkować napięcie w postaci dzielenia serialu na części lub cotygodniowego cyklu premier, "Spider-Noir" w całości trafił do oferty serwisu i można oglądać tam wszystkie jego odcinki. To zdecydowanie odważna decyzja, niekoniecznie oczywista - w ostatnich miesiącach i latach nieraz mieliśmy do czynienia z tytułami, które sztucznie dzielono na dwie lub trzy części, by utrzymać zainteresowanie widzów. "Spider-Noir" dzięki dobrej promocji od wielu miesięcy przykuwa uwagę i rozbudza oczekiwania, więc twórcy i decydenci ws. dystrybucji mogli - na szczęście - z czystym sumieniem je zaspokoić zdecydowanym ruchem w postaci pełnej premiery serialu.

Spider-Noir - obsada

Nicolas Cage jako Ben Reilly

jako Ben Reilly Lamorne Morris jako Robby Robertson

jako Robby Robertson Li Jun Li jako Cat Hardy

jako Cat Hardy Karen Rodriguez jako Janet

jako Janet Jack Huston jako Flint Marko/Sandman

jako Flint Marko/Sandman Brendan Gleeson jako Silvermane

jako Silvermane Andrew Lewis Caldwell jako Dirk Leydon/Megawatt

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję serialu "Spider-Noir", znajdziecie ją tutaj.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 27.05.2026 09:42

Ładowanie...

REKLAMA