Spider-Noir jest już dostępny. Prime Video zagrał o wszystko
Jedna z najgorętszych serialowych premier tego roku wreszcie nadeszła - można obejrzeć już "Spider-Noir" w streamingu. Prime Video podjęło decyzję, która powinna zyskać uznanie wielu fanów, niemogących się doczekać, by zobaczyć kultowego bohatera w akcji.
Choć w komiksach bohater ten pojawił się wiele lat temu, szeroka publiczność poznała Spider-Noira (Bena Reilly'ego) w "Spider-Man: Uniwersum". Wówczas dowiedzieliśmy się, że wszechświat bohatera jest w całości czarno-biały, a on sam staje się istotną postacią w walce różnych form tej postaci z Kingpinem i jego planami. Wiemy, że zobaczymy go również w ostatniej części trylogii, "Beyond the Spider-Verse", ale zanim to nastąpi, możemy się rozkoszować aktorską wersją opowieści o Spider-Noirze.
Spider-Noir - fabuła serialu. Detektyw Nic Cage w akcji
Akcja rozgrywa się w latach 30. XX wieku. Głównym bohaterem tej historii jest oczywiście Ben Reilly (Nicolas Cage, który również dubbingował tę postać w animacjach). To zmęczony życiem, starzejący się prywatny detektyw, którego chwała przeminęła, a on sam ucieka w samotność. Wkrótce o Reilly'ego upomina się przeszłość - jest bowiem jedynym superbohaterem w mieście, a raczej był. Gdy staje przed nim wyzwanie rozwiązania wyjątkowej sprawy, Ben musi znów założyć kostium.
"Spider-Noir" jest wyjątkową produkcją. Nie tylko dlatego, że pozwala sobie ciekawie "grzebać" w pajęczym uniwersum, ale również ze względu na swoje aspekty wizualne. Twórcy zdecydowali, by nie tylko osadzić akcję w nieoczywistych dla współczesnego widza, latach 30. poprzedniego wieku, ale również docelowo zaprezentować serial w czarno-białych barwach. Ci, którym takie rozwiązanie nie pasuje, nie są wykluczeni - serial jest dostępny w obu wersjach: zarówno czarno-białej, jak i kolorowej.
Spider-Noir - harmonogram odcinków. Odważna decyzja
Głównym showrunnerem serialu jest Oren Uziel, mający doświadczenie przy pracy nad takimi tytułami jak "22 Jump Street", "Mortal Kombat" czy "Zaginione miasto". Współpracuje z nim m.in. Steve Lightfoot, którego fani Marvela mogą znać m.in. z roli scenarzysty serialu "The Punisher" - jest zatem doświadczenie w pisaniu postaci zmęczonych dotychczasową egzystencją. 27 maja jest ważnym dniem dla pajęczego fandomu - to właśnie ten dzień jest debiutem Spider-Noira na małym ekranie. Oto harmonogram odcinków serialu:
- Odcinek 1 - Step Into My Office - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - Tread Lightly - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 3 - Double Cross - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 4 - A Mistake I'll Never Make Again - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 5 - Betrayal - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 6 - Nightmare on a Gurney - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 7 - Nobody's Hero - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 8 - The Man in the Mask - dostępny do obejrzenia
Prime Video zdecydowało się na ciekawy ruch - zamiast dawkować napięcie w postaci dzielenia serialu na części lub cotygodniowego cyklu premier, "Spider-Noir" w całości trafił do oferty serwisu i można oglądać tam wszystkie jego odcinki. To zdecydowanie odważna decyzja, niekoniecznie oczywista - w ostatnich miesiącach i latach nieraz mieliśmy do czynienia z tytułami, które sztucznie dzielono na dwie lub trzy części, by utrzymać zainteresowanie widzów. "Spider-Noir" dzięki dobrej promocji od wielu miesięcy przykuwa uwagę i rozbudza oczekiwania, więc twórcy i decydenci ws. dystrybucji mogli - na szczęście - z czystym sumieniem je zaspokoić zdecydowanym ruchem w postaci pełnej premiery serialu.
Spider-Noir - obsada
- Nicolas Cage jako Ben Reilly
- Lamorne Morris jako Robby Robertson
- Li Jun Li jako Cat Hardy
- Karen Rodriguez jako Janet
- Jack Huston jako Flint Marko/Sandman
- Brendan Gleeson jako Silvermane
- Andrew Lewis Caldwell jako Dirk Leydon/Megawatt
Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję serialu "Spider-Noir", znajdziecie ją tutaj.
