Co nowego w czerwcu 2026 w SkyShowtime? Przecieram oczy

SkyShowtime wie, jak zasypać widza przyciągającymi uwagę tytułami. Dobrze radzi sobie, jeśli chodzi o filmy ("Czarny telefon 2", trylogia "Mumii", "Gdyby nie ty"), ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że seriale tej platformy są zdecydowanie najmocniejszymi asami w rękawie. "Ranczo Duttonów", "Marshals", "Madison", "Prisoner" - zwłaszcza (choć nie tylko) te tytuły stanowią o sile SkyShowtime. Czerwiec jawi się jako miesiąc, w którym zarówno lista filmów, jak i seriali, zostanie wzmocniona o kolejne, ponadprzeciętne produkcje. Oto najciekawsze nowości SkyShowtima na czerwiec 2026 roku.

SkyShowtime - czerwiec 2026. TOP 4 nowości serwisu

Morfeusz

Piotr Leyer (Kamil Szeptycki) to młody prawnik i przykładny ojciec. Po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność oraz bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. W obsadzie serialu znaleźli się również m.in. Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola, Andrzej Konopka, Janusz Chabior i Jan Błachowicz.

Pierwsze dwa odcinki serialu dostępne w SkyShowtime od 2 czerwca.

Bugonia

Najnowszy film jednego z najciekawszych twórców współczesnego kina, Yorgosa Lanthimosa ("Biedne istoty"). Teddy (Jesse Plemons) i Don (Aidan Delbis) to dwaj mieszkający ze sobą i hodujący pszczoły kuzyni. Pierwszy z nich żyje teoriami spiskowymi, zgodnie z którymi ludzie są niczym wspomniane owady - harują na rzecz sterującej ich umysłami królowej matki, czyli w tym przypadku korporacji, świata, generalnie największych potęg. Im zaś zależy na eksploatowaniu ziemi, wielkim, zbiorowym wytresowaniu ludzkości i jej techno-niewolnictwie. Reprezentantką znienawidzonej przez Teddy'ego grupy jest Michelle Fuller (Emma Stone), prezeska potężnej firmy farmaceutycznej Auxolith. Mężczyźni postanawiają ją porwać, jednak sytuacji daleko do klasycznego uprowadzenia. Podejrzewają, że kobieta jest przedstawicielką kosmicznej rasy Andromedan.

Film dostępny w SkyShowtime od 13 czerwca.

Wicked: Na dobre

Od wydarzeń z finału pierwszej części, życie w Oz zmieniło się praktycznie nie do poznania. Elfaba (Cynthia Erivo) żyje na wygnaniu, ukrywa się w lesie i uprzykrza życie żołnierzom. W tym czasie Oz zaczyna coraz bardziej przypominać co najmniej autorytarny reżim - zwierzęta ze strachu przed prześladowaniami opuszczają krainę, zaś Czarodziej (Jeff Goldblum) zarządza społeczeństwem za pomocą strachu, potęgowanego przez jego pomocniczkę, Madame Morrible (Michelle Yeoh). W tym samym czasie Glinda Dobra (Ariana Grande) zgodnie ze swoim przeznaczeniem dodaje otuchy mieszkańcom Oz, a wielkimi krokami zbliża się jej ślub z księciem Fijero (Jonathan Bailey). Polowanie na Elfabę staje się kwestią czasu, a przed Glindą zaczną jawić się moralne wyzwania i wątpliwości.

Film dostępny w SkyShowtime od 20 czerwca.

Agencja, sezon 2

Intrygi, szpiegostwo, przeplatanie się tego co zawodowe, z tym, co prywatne - zestaw stary jak świat, ale działający, czego dowodem jest powracająca w nowym miesiącu "Agencja". W centrum 2. sezonu serialu będzie ponownie Martian (Michael Fassbender), agent CIA, żyjący pod podwójną przykrywką. Jego ukochana, Samia (Jodie Turner-Smith), jest więźniem politycznym w Sudanie. Główny bohater nie cofnie się przed niczym, by ją uratować – nawet jeśli będzie to oznaczać zdradę. Jedynym wyjściem jest jeszcze głębsze uwikłanie się w niebezpieczną grę. Aby uratować miłość, życie i swoją misję, Martian musi postawić wszystko na jedną kartę.

Pierwsze trzy odcinki 2. sezonu serialu dostępne w SkyShowtime od 22 czerwca.

SkyShowtime na czerwiec 2026 - pełna lista nowości

Trio 1/6/26

Morfeusz 2/6/26

Prisoner - finałowy odcinek 4/6/26

Ligas 11/6/26

Blaze i mega maszyny 13/6/26

Bugonia 13/6/26

SkyMed 15/6/26

SpongeBob: Klątwa pirata 16/6/26

Rosa Elettrica 18/6/26

Pełzaki 20/6/26

Wicked: Na dobre 20/6/26

Kochanie, nie! 22/6/26

Agencja, sezon 2 22/6/26

Patryk Rozgwiazda Show 27/6/26

Psi Patrol - sezon 12B od 27/6/26; sezon 13A od 29/6/26

Adam Kudyba 26.05.2026 11:40

