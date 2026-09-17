Julia Wyszyńska mnie zachwyciła. Florentyna to ważna bohaterka w Lalce

"Lalka" zadebiutowała na Netfliksie. Współczesna reinterpretacja klasycznej powieści Bolesława Prusa koncentruje się na Izabeli Łęckiej (Sandra Drzymalska), która pragnie wyrwać się z arystokratycznego porządku i znaleźć swoje miejsce na ziemi. Tymczasem do Warszawy wraca Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt), ambitny kupiec dążący do awansu społecznego, którego ogarnia obsesyjne zauroczenie Izabelą. Uczuciom tych dwojga towarzyszy przepaść klasowa, obsesja, pragnienie wolności oraz uwodząca potęga bogactwa.

Wierną powierniczką Izabeli jest Florentyna, zubożała kuzynka panny Łęckiej, w którą wcieliła się Julia Wyszyńska. Aktorka zachwyciła mnie już w pierwszej scenie i byłam jej kreacją zauroczona do samego końca.

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Julia Wyszyńska w roli Florentyny jest znakomita. Wspaniała kreacja w Lalce Netfliksa

Wyszyńska zapadła mi w pamięć z roli Klary w "Czasie honoru". Aktorka wcielała się wówczas w Klarę, dziewczynę, która ukrywała Romka Sajkowskiego przez Niemcami. Później, przy okazji innych produkcji, żadna jej rola jakoś szczególnie mnie nie zachwyciła. Aż do teraz.

Aktorka nie miała łatwego zadania do wykonania, biorąc pod uwagę to, jak Florentyna została przedstawiona w powieści Prusa. Serial Netfliksa to nie jest oczywiście wierna adaptacja, a współczesna interpretacja książki, ale jednak w tej bohaterce musiała odznaczać się jakimiś cechami z materiału źródłowego. Nie dość, że się udało, to Wyszyńska miała pole do popisu, aby jeszcze mocniej zaznaczyć obecność swojej postaci na ekranie.

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Przypomnę, że Florentyna jest ubogą kuzynką Łęckiej, a jednocześnie jej przyjaciółką i powierniczką. Zarówno w książce, jak i serialu pełni również funkcję zarządczyni domu Łęckich - zatrudnia służbę, dba o codzienne funkcjonowanie domu oraz interesuje się sprawami finansowymi. Choć ma status starej panny, to jest oczytana, orientuje się w zwyczajach arystokracji i aktywnie uczestniczy w życiu towarzyskim. Jest jednocześnie nieśmiałą, a zarazem szalenie ważną postacią, która trzyma w ryzach życie Łęckich.

Właśnie dlatego Wyszyńska nie miała łatwego zadania - musiała swoją cichą bohaterkę zagrać, tak aby nie została przygnieciona żarliwym romansem Stanisława i Izabeli, a także wybrykami Tomasza Łęckiego. Dzięki temu, że tchnęła w swoją postać mnóstwo emocji, dzięki czemu Florentyna była nie tylko poukładaną, ale również nieco rozhisteryzowaną kobietą, udało jej się zaznaczyć swoją obecność na ekranie. Wyszło jej to znakomicie.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.