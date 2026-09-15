Filmowa Lalka to potwór. Czas trwania to 4 lekcje i przerwa obiadowa

Pojedynek pomiędzy "Lalkami" niewątpliwie ma potencjał na to, by przejść do historii współczesnej polskiej popkultury. Choć nie ma tu może wrogości, widać jednoznacznie, że serial gra na emocjach związanych z potencjalnym wzburzeniem wobec odległości od materiału źródłowego. Czy ta naprawdę istnieje, czas pokaże. Filmowa adaptacja raczej "szuka" zwolenników wśród tych, którzy pragną wersji nowej, nieodcinającej się od klasyka, stawiającej na "kostiumową powagę", estymę. Nie liczyłbym jednak wcale na brak autorskiego pazura, zważywszy, że za film odpowiada Maciej Kawalski - reżyser, który w "Niebezpiecznych dżentelmenach" pokazał, że interesują go żywe, pełne energii opowieści, a historyczne realia i żyjący w nich bohaterowie wcale nie cierpią na "zakurzenie".

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Lalka już wkrótce w kinach. Nie pijcie nic przed seansem

Akcja filmowej "Lalki" rozgrywa się w Warszawie końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) jest owładnięte szalonym uczuciem do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). Mężczyzna, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i wspierany przez swojego wiernego przyjaciela, Rzeckiego (Marek Kondrat), postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby tym samym przybliżyć się do szansy na rękę Izabeli. Ona jest równie olśniewającą co wyniosłą arystokratką, której rodzina stoi na skraju finansowego upadku. Wokulski z biegiem czasu wkracza w świat arystokracji, w którym zamiast łatwej ścieżki awansu społecznego, czekają na niego intrygi i zdrady.

Myślę, że nie będzie dalekie od prawdy stwierdzenie, że "Lalka" to czołówka polskich filmów ostatnich kilkunastu (czy nawet kilkudziesięciu) lat, jeśli chodzi o liczbę uznanych nazwisk w obsadzie. Marcin Dorociński to jeden z najlepszych polskich aktorów XXI wieku, a Kamila Urzędowska od kilku lat skutecznie dzierży miano jednej z najzdolniejszych reprezentantek swojego fachu i pokolenia. Przeniesienie powieści Prusa na wielki ekran we współczesności samo w sobie jest ambitne i uzasadnione, ale dobranie do tego odpowiednich nazwisk to podstawa, by historia zapisana przez autora mogła wybrzmieć. Nie mam wątpliwości, że tak będzie.

"Lalka" już wkrótce znajdzie się w codziennym repertuarze kin w całej Polsce. Nie ma żadnej tajemnicy ani planowanych zmian w tym, że premiera filmu jest zaplanowana na 30 września. Dotychczas raczej niezbyt poruszanym tematem było to, ile czasu spędzimy na sali kinowej, podziwiając rozmach twórców i grę najlepszych polskich aktorów. Według informacji dostępnych m.in. na stronach sieci kin, metraż "Lalki" wynosi 162 minuty, czyli 2 godziny i 42 minuty.

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Dzieło Macieja Kawalskiego tym samym trafia na wysokie miejsce listy najdłuższych polskich filmów, będąc za takimi tytułami jak "Potop" czy "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Krzyżacy", "Ogniem i mieczem" czy "Noce i dnie", a wyprzedzając długością chociażby "Quo vadis". Biorąc pod uwagę długość reklam, warto zarezerwować sobie przynajmniej 3 godziny życia. Jestem pewien, że nie zostaną one zmarnowane.

Lalka - obsada filmu

Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski

Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki

Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki

Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska

Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski

Krystyna Janda jako hrabina Joanna Karolowa

Maciej Stuhr jako Michał Szuman

Maja Komorowska jako prezesowa Zasławska

Agata Kulesza jako pani Meliton

Karolina Gruszka jako Florentyna

Borys Szyc jako Krzeszowski

Maja Ostaszewska jako Krzeszowska

Cezary Żak jako baron Dalski

Maria Sobocińska jako Ewelina Janocka

Wojciech Mecwaldowski jako adwokat Łęckiego

Jan Englert jako książę

Andrzej Chyra jako profesor Bernard Geist

Filip Pławiak jako Julian Ochocki

Dawid Ogrodnik jako subiekt Mraczewski

Maciej Musiałowski jako Maruszewicz

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.