Franz Kafka już online. Wspaniała premiera na koniec miesiąca

Oferta Canal+ na kwiecień była naprawdę mocna. Dotychczas w serwisie pojawiły się mocne tytuły: szalony "Surfer" z Nicolasem Cagem, przerażający horror "Nie mów zła", czy obie części kultowego "Kill Billa" Quentina Tarantino. Wśród filmów, które platforma zaplanowała na kwiecień, była również czesko-polsko-niemiecko-francuska koprodukcja wyreżyserowana przez Agnieszkę Holland.

REKLAMA

Franz Kafka w Canal+. To polski kandydat do Oscara

Franz Kafka (Idan Weiss) to młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Niezrozumiany przez otoczenie mężczyzna tworzy dzieła, które zapewniają mu miano jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Film przedstawia jego życie od młodości w rodzinnej Pradze, do rychłej (zaledwie w wieku 40 lat) śmierci.

Tytułowy bohater to jedna z najważniejszych postaci literatury, jaką dziś znamy. Posiadacz wyjątkowego umysłu, prekursor egzystencjalizmu, a w zaciszu domowym - zbolały życiowo młody mężczyzna zdominowany przez ojca. Aż dziwne, że na wielką skalę dopiero Agnieszka Holland była pierwszą, która postanowiła nakręcić na jego temat film. Jesienią ubiegłego roku gościł on w kinach, a teraz subskrybenci Canal+ mogą osobiście się przekonać, czy był to dobry ruch ze strony reżyserki - od 25 kwietnia "Franz Kafka" jest już częścią oferty serwisu.

Holland skompletowała do tego projektu sporo ciekawych nazwisk. Za muzykę odpowiadali często współpracujący z reżyserką Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa, operatorem był jeden z największych polskich fachowców, również wielokrotnie pomagający Holland, Tomasz Naumiuk, a w rolę główną wcielił się Idan Weiss - młody niemiecki aktor, którego kreacja (słusznie) została nagrodzona nagrodą za najlepszą rolę męską na festiwalu w Gdyni. "Franz Kafka" był też oficjalnym kandydatem Polski do Oscara za najlepszy film międzynarodowy, jednak nie zakwalifikował się do najlepszej piątki i prędko odpadł z rywalizacji o statuetkę. Widzowie Canal+ teraz będą mogli ocenić, czy słusznie, czy nie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 25.04.2026 13:11

