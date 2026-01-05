Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady

Ładowanie...

Daniel Radcliffe już zawsze pozostanie Harrym Potterem, bez względu na to, w ilu produkcjach by nie zagrał. A tuż po premierze ostatniej części z czarodziejskiego uniwersum na ekranie można było go zobaczyć w wielu innych kreacjach - od 2011 r. zagrał w ponad 20 tytułach. Jednym z nich była "Ucieczka z Pretorii" w reżyserii Francisa Annana. Choć nie jest to odkrycie roku, to nie można odmówić mu tego, że jest to po prostu dobrze zrealizowany film, który spełnia swoją funkcję rozrywkową. Ekscytację wzbudza również fakt, że ta nieprawdopodobna historia wydarzyła się naprawdę.

Produkcja jest adaptacją autobiografii Tima Jenkina "Inside Out: Escape from Pretoria Prison" z 2003 r., w której opowiada o swojej ucieczce z więzienia o zaostrzonym rygorze w Pretorii w RPA w 1979 r. Opisuje on w niej 18 miesięcy skrupulatnego planowania, obserwowania zamków, wyrabiania drewnianych kluczy oraz ich tajnego testowania, aż w końcu ucieczki 11 grudnia 1979 r. Stała się ona inspiracją do nakręcenia filmu, na który zdecydowanie warto rzucić okiem.

Ucieczka z Pretorii - opinia o filmie z Danielem Radcliffe'em

Akcja produkcji rozpoczyna się w późnych latach 70., kiedy Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) i Stephen Lee (Daniel Webber), biali obywatele RPA i członkowie Afrykańskiego Kongresu Narodowego, prowadzą akcje przeciwko apartheidowi. Nie zgadzając się na segregację rasową i ucisk czarnoskórych obywateli, angażują się w rozmaite nielegalne akcje. W końcu zostają jednak schwytani, aresztowani, a następnie postawieni przed obliczem sądu. Za ich działania grożą im bardzo surowe kary: Jenkin otrzymuje wyrok 12 lat więzienia, a Lee - 8 lat. Kiedy trafiają za kratki do więzienia Pretoria, wiedzą, że będą musieli jak najprędzej się z niego wydostać.

W panujące w Pretorii zasady wprowadza ich Denis Goldberg (Ian Hart), wieloletni więzień, który jednak stanowczo odradza im ucieczkę. Tłumaczy, że - owszem - znaleźli się tacy, którzy próbowali, ale nikomu nie udało się wydostać na wolność. Nie zniechęca to jednak ani Jenkina, ani Lee, ani Leonarda Fontaine'a (Mark Leonard Winter), innego więźnia, który postanawia przyłączyć się do duetu. Razem zaczynają obmyślać plan, w jaki sposób mogą wrócić na wolność. Aż w końcu Jenkin wpada na pewien pomysł: wystarczy otworzyć drzwi kluczem. A właściwie wieloma kluczami wykonanymi z drewna, które otworzą kilkadziesiąt drzwi w zakładzie karnym.

"Ucieczka z Pretorii" nie jest skomplikowanym thrillerem - to produkcja raczej przewidywalna. Mimo to jest tak skonstruowana, że podczas oglądania można zejść na zawał. Podczas scen, kiedy główni bohaterowie realizują swój plan, ryzykując, że będą przyłapani przez strażników, trudno nie wstrzymać oddechu. Dzięki nim napięcie jest świetne dawkowane, co sprawia, że nie da się nie wczuć w tę produkcję. Nerwowe ruchy kamery, zbliżenia na spływającą strużkę potu, wytężenie słuchu, aby zorientować się, czy strażnik słyszał niepokojące dźwięki z celi to fragmenty, które budują tę produkcję.

Thriller Francisa Annana to interesująca produkcja, w którą można się wkręcić. Owszem, ma wady, ale w tym przypadku mam to w nosie - podczas seansu świetnie się bawiłam. I chociaż w Radcliffe'ie wciąż widziałam Harry'ego Pottera i zachęcałam go zza ekranu, żeby po prostu użył zaklęcia Alohomora, to muszę przyznać, że świetnie wypadł w roli więźnia. Udowadnia to, że potrafi zerwać z wizerunkiem czarodzieja i pokazać się w innym wydaniu. I ja to kupuję.

"Ucieczka z Pretorii" jest dostępna w Canal+ bez dodatkowych opłat do 25 stycznia.

Anna Bortniak 05.01.2026 17:04

