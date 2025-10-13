REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Film Friza i Wersow zbiera same pały. "To spisek"

Od niedawna w kinach można oglądać dokument Krystiana Kuczkowskiego poświęcony najsłynniejszej polskiej parze influencerów - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Film został zmiażdżony przez krytyków oraz widzów, jednak zdaje się, że nie skłania to w żaden sposób głównych bohaterów do refleksji.

Adam Kudyba
friz wersow film opinie
REKLAMA

Film poświęcony przygotowaniom ślubnym Karola i Weroniki Wiśniewskich odbił się dużym echem w przestrzeni publicznej. Był również najchętniej oglądanym filmem poprzedniego weekendu w polskich kinach - jak podaje Box Office Raport, na seans wówczas wybrało się nieco ponad 110 tysięcy widzów. Można uznać te liczby za dobry wynik, ale prawdę powiedziawszy, ciężko było spodziewać się czegoś innego. Oprócz fanów Friza i Wersow wielu widzów uprawia(ło) tzw. hatewatching - oglądanie celem skrytykowania filmu. Było w nim co krytykować.

REKLAMA

Friz i Wersow w trasie promującej film. Branża robi im na złość?

W momencie pisania tego tekstu statystyki filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" są wciąż dramatyczne: średnia ocen krytyków wynosi równe 1,0, zaś publiczność jest tylko niewiele łaskawsza - na blisko 8 tysięcy ocen, wynosi ona 2,1. Obie grupy chórem krytykują sztuczność głównych bohaterów, wytykają kompletny brak naturalności oraz poruszania drażliwych tematów i zero jakiejkolwiek ciekawej, świeżej wartości, którą wnosiłaby ta produkcja (naszą recenzję filmu o Frizie i Wersow możecie przeczytać tutaj).

Friz i Wersow zdają się jednak nic sobie z tego nie robić. Od jakiegoś czasu podróżują po kinach w całej Polsce, spotykając się z widzami i promując film. Nagranie z jednego z takich spotkań właśnie trafiło do sieci. Wiśniewscy zostali zapytani o swój stosunek do krytyki, która spadła na ich film. Wersow w odpowiedzi zarzuciła złą wolę osobom z branży:

Naszym zdaniem ogólnie nam robią ludzie z branży troszkę na złość, bo się wkurzają, że możemy (...)

W tym momencie swoje trzy grosze dorzucił Friz:

Jak zawsze pytamy się, to ludzie mówią, że im się podoba.

Influencer dodał też, że film oceniają osoby, które nawet na nim nie były. Choć niewątpliwie są takie przypadki, to należy jednak zaliczyć je jako mniejszość - w sieci można dostrzec przede wszystkim komentarze tych, którzy zobaczyli film i podzielili się swoimi krytycznymi uwagami względem tego, co zobaczyli. Samo nagranie z udziałem Friza i Wersow odpowiadających na pytanie o odbiór swojego filmu spotkało się ze sporą krytyką internautów. Można je obejrzeć poniżej:

Taka reakcja niespecjalnie powinna dziwić - to dość typowy mechanizm obronny stosowany przez twórców, którzy muszą mierzyć się z krytyką swojego filmu. O ile mamy w historii kina bardzo wiele dzieł, które po czasie zyskały na jakości, gdy wcześniej miały status niedocenionych, o tyle taki los z pewnością nie czeka "Miłości w czasach online". To po prostu bardzo zły film, a raczej ślubny vlog, który z jakichś, znanych autorom powodów, został pokazany w kinie.

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" jest dostępny do obejrzenia w kinach w całej Polsce.

REKLAMA

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
13.10.2025 10:44
Tagi: FrizInfluencerzyPolskie filmyWersow
Najnowsze
10:07
Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał
Aktualizacja: 2025-10-13T10:07:08+02:00
9:38
Mazurek uczy Bagiego manier, Karolak rzuca bluzgami. Kto ma rację?
Aktualizacja: 2025-10-13T09:38:24+02:00
14:59
Ni to kryminał, ni to horror. Nie myślałem, że na jesień polecę Gombrowicza
Aktualizacja: 2025-10-12T14:59:00+02:00
13:38
Nowy serial HBO Max jest tak porąbany, że spadłem z krzesła. Nie ze śmiechu
Aktualizacja: 2025-10-12T13:38:10+02:00
12:12
Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+
Aktualizacja: 2025-10-12T12:12:00+02:00
11:33
Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat
Aktualizacja: 2025-10-12T11:33:00+02:00
11:06
Polski film wraca z nową odsłoną. Kibole zaraz opanują Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-12T11:06:19+02:00
10:15
Erin Brockovich to klasyk z Julią Roberts. Odświeżam go regularnie
Aktualizacja: 2025-10-12T10:15:00+02:00
7:15
Koszmar minionego lata nawiedził VOD. Gdzie obejrzeć horror?
Aktualizacja: 2025-10-12T07:15:00+02:00
6:24
Gdzie ogląda filmy z serii Tron? To science fiction trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-12T06:24:00+02:00
16:15
Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do studia z mamą
Aktualizacja: 2025-10-11T16:15:00+02:00
15:10
Uwielbiany dreszczowiec skasowany. Zaskakująca decyzja twórców
Aktualizacja: 2025-10-11T15:10:51+02:00
14:11
Cała trylogia Władcy Pierścieni na Netfliksie. Fani zaraz oszaleją
Aktualizacja: 2025-10-11T14:11:00+02:00
13:54
Mistrzowski serial od Prime Video wraca. 4. sezon Niezwyciężonego z datą premiery
Aktualizacja: 2025-10-11T13:54:29+02:00
13:11
The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło
Aktualizacja: 2025-10-11T13:11:00+02:00
12:01
Czy Peacemaker otrzyma 3. sezon? Złe wieści
Aktualizacja: 2025-10-11T12:01:00+02:00
10:57
W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?
Aktualizacja: 2025-10-11T10:57:28+02:00
10:15
Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem
Aktualizacja: 2025-10-11T10:15:00+02:00
9:04
Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
Aktualizacja: 2025-10-11T09:04:00+02:00
8:15
Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał
Aktualizacja: 2025-10-11T08:15:00+02:00
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
12:52
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki
Aktualizacja: 2025-10-10T12:52:41+02:00
11:31
Austria grozi, że nie zorganizuje Eurowizji. Spoko, to dajcie ją nam
Aktualizacja: 2025-10-10T11:31:53+02:00
10:52
Oglądamy Gwiezdne wojny? Dziękuję, wolę planszówkę
Aktualizacja: 2025-10-10T10:52:34+02:00
9:14
Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT
Aktualizacja: 2025-10-10T09:14:17+02:00
18:11
Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron
Aktualizacja: 2025-10-09T18:11:36+02:00
16:40
Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Aktualizacja: 2025-10-09T16:40:29+02:00
16:11
Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach
Aktualizacja: 2025-10-09T16:11:05+02:00
13:56
Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki
Aktualizacja: 2025-10-09T13:56:28+02:00
13:01
Netflix pokazał mi swoje polskie nowości. Nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-09T13:01:09+02:00
12:39
Netflix z transmisją Ligi Mistrzów? To się naprawdę dzieje
Aktualizacja: 2025-10-09T12:39:45+02:00
10:55
Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?
Aktualizacja: 2025-10-09T10:55:06+02:00
9:57
Historia Eda Geina: jak wiele wymyślili sobie twórcy serialu, a co wydarzyło się naprawdę?
Aktualizacja: 2025-10-09T09:57:12+02:00
9:02
Kevin Costner poleciał do Arabii Saudyjskiej błagać o pieniądze na film. Przelicytował
Aktualizacja: 2025-10-09T09:02:38+02:00
7:14
Dexter dostanie nowy sezon. Przerażająca zapowiedź
Aktualizacja: 2025-10-09T07:14:43+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA