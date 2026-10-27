Czy będzie 6. sezon Mafii IRL? Friz ujawnił, co dalej

Friz stworzył sporo popularnych programów na YouTube, ale nie ma wątpliwości, że tym najpopularniejszym i najchętniej oglądanym przez widzów jest "Mafia IRL". W każdej edycji zapraszał on 12 influencerów, którzy zostali podzieleni na mafię i obywateli. Każda grupa musiała się wzajemnie eliminować. Mafia w tajemnicy podczas nocnych obrad, a obywatele w czasie wspólnych narad. W międzyczasie uczestnicy wykonywali rozmaite zadania i korzystali z kart funkcyjnych, które pomagały im w dalszej rozgrywce.

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Widzowie oglądają "Mafię IRL" z zapartym tchem i wciąż chcą więcej. Czy po 5. sezonie mają na co czekać? Jest odpowiedź Friza.

Mafia IRL - czy będzie 6. sezon? Friz ujawnił, co dalej z programem

Friz udzielił niedawno wywiadu Damianowi Glince, w którym zdradził, że chciał być uczestnikiem trwającej obecnie edycji "Mafii IRL", ponieważ jest to ostatni sezon programu. Nadzieją napawa jednak druga część wypowiedzi Karola - youtuber podkreślił, że planuje zrealizować jeszcze jedną edycję "All Stars", w której wzięliby udział najmocniejsi uczestnicy "Mafii".

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Skąd decyzja o rezygnacji z programu, mimo że generuje on gigantyczne wyświetlenia i podoba się widzom? Friz wyjaśnił, że postanowił on iść do przodu. Zdaje sobie sprawę, że widzowie uwielbiają oglądać "Mafię", jednak zamierza on dać widzom coś nowego. Podkreślił, że jest on obecnie w takim miejscu, że może porzucić ten program i zrealizować to, co naprawdę go kręci.

Trzeba iść do przodu, a nie robić to samo cały czas. (...) jestem dzisiaj w miejscu, że mogę sobie na to pozwolić, żeby robić rzeczy, które mnie jarają.

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I dodał:

Kolejna będzie dla mnie wyjątkowa, bo będą All Stars. Będą sami najlepsi gracze i to będzie gigantyczne po prostu, to będzie starcie tytanów, więc jaram się tym. Ale później to będzie już to samo. Trzeba iść do przodu, trzeba zrobić coś nowego, dać widzom jakby coś nowego. Nie lubię stać w miejscu.

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Obecnie wciąż trwa emisja 5. sezonu "Mafii IRL". Odcinki pojawiają się na YouTube co 2 dni, a będzie ich w sumie 10. Harmonogram emisji prezentuje się następująco: 4. odcinek - 28 października; 5. odcinek - 30 października; 6. odcinek - 1 listopada; 7. odcinek - 3 listopada; 8. odcinek - 5 listopada; 9. odcinek - 7 listopada; FINAŁ - 9 listopada.

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