Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos

Dwa dni temu na kanale Faza, jednego z projektów Karola "Friza" Wiśniewskiego, pojawił się film o tytule "Wielki chowany ze 100 klaunami". Odcinek najpewniej przeszedłby bez echa i byłby kolejnym chętnie oglądanym materiałem w ramach daily Fazowiczów, gdyby nie jeden istotny szczegół, na który zwrócili uwagę widzowie. Chodzi o fragment filmu, na którym - jeszcze w świetle dziennym - widać element charakterystycznej konstrukcji.

Widzowie twierdzą, że youtuberzy z Ekipy Friza nagrali film na terenie dawnego obozu koncentracyjnego

Mimo że przez cały film jest tak ciemno, że właściwie nie widać dokładnie, gdzie znajdują się youtuberzy, to na samym początku pojawił się jedyny kadr nagrany w świetle dziennym. Podczas trwającego 4 sekundy fragmentu można zauważyć metalową konstrukcję. Aby potwierdzić, czy znajduje się ona na terenie byłego obozu koncentracyjnego, skontaktowaliśmy się z przedstawicielką Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

Realizowane w materiale filmowym działania nie odbywają się na terenie byłego KL Plaszow, a na terenie kamieniołomu Libana, którego zarządcą jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - informuje Ludmiła Maruszewska, główna specjalistka ds. promocji Muzeum KL Plaszow.

Mimo że Fazowicze nie nagrywali swojego materiału na miejscu tragedii tysięcy więźniów obozu, to problem wciąż jest:

Faktem jest, że ze względu na historię i obecny charakter kamieniołomu Libana, wykorzystanie tego terenu w sposób przedstawiony w materiale youtuberów z kanału "Faza" jest niestosowne - podkreśla Maruszewska.

Otrzymaliśmy również informację, że materiał został przekazany Zarządowi Zieleni Miejskiej.

Były obóz koncentracyjny Płaszów i kamieniołom Liban to historyczne miejsca w Krakowie, które związane są z II wojną światową i okupacją niemiecką. Obóz koncentracyjny Płaszów został zbudowany dla więźniów w październiku 1942 r. na terenie cmentarzy żydowskich. Przetrzymywano w nim głównie Żydów i Polaków. Kamieniołom Liban powstał natomiast nieco wcześniej, bo w 1873 r. Pierwotnie było to miejsce wydobycia wapienia, a w latach 1942–1944 niemieckie władze okupacyjne przekształciły teren kamieniołomu w karny obóz pracy. Obecnie w kamieniołomie znajduje się pomnik ku czci ofiar tego obozu. Miejsce służyło również jako plan filmowy do filmu "Lista Schindlera", gdzie zbudowano scenografię nawiązującą do obozu Płaszów.

Anna Bortniak 05.11.2025 15:27

