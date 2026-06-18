Gangi Galicji zmierzają do końca. Netflix zdecydował

W 2024 roku użytkownicy Netfliksa zakochali się w "Gangach Galicji". Nie mogli się od nich oderwać. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na fabułę, aby się przekonać, że jest to coś, co może pochłonąć widza bez reszty. Opowieść skupia się przecież na losach prawniczki, która postanawia zinfiltrować kartel narkotykowy, aby dowiedzieć się, kto stoi za morderstwem jej ojca. W trakcie szukania odpowiedzi na nurtujące ją pytania, zakochuje się w przywódcy morderczej organizacji.



I tak to się na razie ciągnie, akcja ciągle się zagęszcza. Bo po sukcesie 1. sezonu twórcy mieli dostali szansę, aby poprowadzić swoją opowieść dalej. Po dwuletniej przerwie 2. odsłona wpadła na Netfliksa niedawno. Stało się to na początku kwietnia. Nowe odcinki nie cieszyły się już co prawda aż takim wzięciem, ale jednak wzbudziły dość spore zainteresowanie.

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Gangi Galicji: 3. sezon - czy będą nowe odcinki hitu Netfliksa?

Oglądalność 2. sezonu "Gangów Galicji" zadowoliła Netfliksa w wystarczającym stopniu, żeby nie chciał jeszcze serialu kończyć. Po ponad dwóch miesiącach od premiery najnowszych odcinków, hiszpański oddział platformy poinformował, że dostaniemy 3. odsłonę wciągającego thrillera. To ta dobra wiadomość. A jaka jest zła?

Netflix nie zamierza ciągnąć "Gangów Galicji" w nieskończoność. Zdecydował, że serial skończy się całkiem niedługo. 3. sezon hiszpańskiego thrillera ma już być tym ostatnim. Finał losów znanych nam bohaterów zbliża się więc wielkimi krokami. Kiedy dokładnie go poznamy?

Na ten moment 3. sezon "Gangów Galicji" nie ma wyznaczonej daty premiery. Netflix przyzwyczaił nas jednak, że nie śpieszy się z wypuszczaniem kolejnych odsłon swoich seriali. Dlatego na nowe odcinki pewnie trochę będziemy musieli poczekać. A ile, to się okaże, gdy platforma zechce uchylić rąbka tajemnicy. Na razie pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.