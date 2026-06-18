To może być najlepszy serial Cobena od lat. Netflix mnie zaskoczył

Adaptacje powieści Harlana Cobena sukcesywnie zapełniają bibliotekę Netfliksa. Wszystko za sprawą wieloletniej umowy na ekranizację książek pisarza, którą podpisał ze streamingowym gigantem. W związku z tym widzowie nie mają chwili wytchnienia - przecież niedawno, bo na początku tego roku, na platformie pojawił się serial "O jeden krok za daleko". Nie była to jednak najostrzejsza kredka w piórniku Cobena. Niesmak po tamtej produkcji ma jednak szansę zatrzeć najnowsza ekranizacja powieści autora thrillerów, czyli "Za wszelką cenę". Jestem nią podekscytowana.

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Za wszelką cenę - recenzja serialu Harlana Cobena na Netflix

Bohaterem serialu jest David Burroughsa (Sam Worthington), który odsiaduje piąty rok w więzieniu Briggs w stanie Maine za zabójstwo swojego kilkuletniego syna. Choć David twierdził, że jest niewinny, dowody świadczyły przeciwko niemu i ostatecznie został skazany na dożywocie. Przez cały czas odsiadki odmawiał udziału w odwiedzinach, nie chcąc spotykać się z bliskimi, i przystosował się do więziennego życia. Wszystko zmienia się, kiedy pewnego dnia w zakładzie karnym zjawia się jego była szwagierka, Rachel Mills (Britt Lower), która przekonuje Davida, aby się z nią zobaczył.

Rachel pokazuje mu zdjęcie, które przypadkiem zauważyła w mediach społecznościowych swojej znajomej. W tle widać bowiem chłopca, który jest łudząco podobny do syna Davida, Matthew (Ashton Cressman). Rachel rozpoznała go po charakterystycznym znamieniu na policzku. Abstrakcyjne odkrycie szwagierki budzi w Davidzie nadzieję, że jego syn jednak żyje, a on sam wyjdzie z więzienia, gdyż okaże się, że odsiaduje wyrok za przestępstwo, którego nie popełnił. W związku z tym David postanawia uciec z więzienia. Przy pomocy dyrektora placówki oraz jego syna udaje się mu zbiec, przez co ściąga na siebie uwagę FBI z agentami specjalnymi Sarah Greer (Logan Browning) i Maksem Williamsem (Chi McBride) na czele. David zrobi bowiem wszystko, aby odnaleźć swojego ukochanego syna.

"Za wszelką cenę" to pierwsza amerykańska adaptacja Cobena i być może jest to właściwa droga dla tych seriali. Absurdalna momentami fabuła w serialach na podstawie powieści poczytnego pisarza staje się bowiem nieco bardziej akceptowalna, jeśli w bohaterów wcielają się świetni aktorzy. W przypadku tej produkcji są to Worthington i Lower. Worthington zachwyca w scenach akcji, gdy ucieka przed FBI i podąża wytyczonym tropem, by znaleźć syna; Lower z kolei równoważy te dynamiczne momenty swoim spokojem i wręcz chłodną postawą. Aktorka, która zachwyca w "Rozdzieleniu", tchnęła w serial Cobena swoją klasę i kunszt aktorski, przez co produkcję ogląda się z zainteresowaniem.

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Nie ma co ukrywać, że "Za wszelką cenę" to serial o podobnym schemacie, co poprzednie produkcje i prawdopodobnie będzie mierzył się z tą samą krytyką, co one. Piętrzenie się sekretów doprowadza do chaosu, postaci budowane są na bazach stereotypów, a fabuła jest skonstruowana tak, że widzowie bez problemu są w stanie przewidzieć, co wydarzy się dalej. Mimo to najnowsza produkcja jest dynamiczna, wciągająca i przyjemna w odbiorze. W mojej opinii ogromną zasługę mają w tym wspomniani wcześniej aktorzy, a szczególnie Lower.

"Za wszelką cenę" to serial, który wciąż obfituje w abstrakcyjne elementy. Mimo to w tym przypadku można na nie przymknąć oko, ponieważ produkcja nadrabia dynamiką, świetną grą aktorską i zwrotami akcji, które można usprawiedliwić. Jest to poprawnie zrealizowany tytuł, który bez bólu można odpalić w wolny wieczór i dobrze się na nim bawić. Jeśli seriale Cobena mają wyglądać w taki sposób, to mam apetyt na więcej.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.