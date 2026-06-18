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To może być najlepszy serial Cobena od lat. Netflix mnie zaskoczył

Nie da się ukryć, że z produkcjami Harlana Cobena bywa różnie. Czasem abstrakcja goni abstrakcję, a czasem okazuje się, że Netflix wraz z poczytnym pisarzem thrillerów tworzą taki serial, który bez wstydu można odpalić dla relaksu. "Za wszelką cenę" to właśnie jeden z tych zaskakująco solidnych tytułów. Chyba wiem, dlaczego.

Anna Bortniak
OCENA :
6/10
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Adaptacje powieści Harlana Cobena sukcesywnie zapełniają bibliotekę Netfliksa. Wszystko za sprawą wieloletniej umowy na ekranizację książek pisarza, którą podpisał ze streamingowym gigantem. W związku z tym widzowie nie mają chwili wytchnienia - przecież niedawno, bo na początku tego roku, na platformie pojawił się serial "O jeden krok za daleko". Nie była to jednak najostrzejsza kredka w piórniku Cobena. Niesmak po tamtej produkcji ma jednak szansę zatrzeć najnowsza ekranizacja powieści autora thrillerów, czyli "Za wszelką cenę". Jestem nią podekscytowana.

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Za wszelką cenę - recenzja serialu Harlana Cobena na Netflix

Bohaterem serialu jest David Burroughsa (Sam Worthington), który odsiaduje piąty rok w więzieniu Briggs w stanie Maine za zabójstwo swojego kilkuletniego syna. Choć David twierdził, że jest niewinny, dowody świadczyły przeciwko niemu i ostatecznie został skazany na dożywocie. Przez cały czas odsiadki odmawiał udziału w odwiedzinach, nie chcąc spotykać się z bliskimi, i przystosował się do więziennego życia. Wszystko zmienia się, kiedy pewnego dnia w zakładzie karnym zjawia się jego była szwagierka, Rachel Mills (Britt Lower), która przekonuje Davida, aby się z nią zobaczył.

Rachel pokazuje mu zdjęcie, które przypadkiem zauważyła w mediach społecznościowych swojej znajomej. W tle widać bowiem chłopca, który jest łudząco podobny do syna Davida, Matthew (Ashton Cressman). Rachel rozpoznała go po charakterystycznym znamieniu na policzku. Abstrakcyjne odkrycie szwagierki budzi w Davidzie nadzieję, że jego syn jednak żyje, a on sam wyjdzie z więzienia, gdyż okaże się, że odsiaduje wyrok za przestępstwo, którego nie popełnił. W związku z tym David postanawia uciec z więzienia. Przy pomocy dyrektora placówki oraz jego syna udaje się mu zbiec, przez co ściąga na siebie uwagę FBI z agentami specjalnymi Sarah Greer (Logan Browning) i Maksem Williamsem (Chi McBride) na czele. David zrobi bowiem wszystko, aby odnaleźć swojego ukochanego syna.

"Za wszelką cenę" to pierwsza amerykańska adaptacja Cobena i być może jest to właściwa droga dla tych seriali. Absurdalna momentami fabuła w serialach na podstawie powieści poczytnego pisarza staje się bowiem nieco bardziej akceptowalna, jeśli w bohaterów wcielają się świetni aktorzy. W przypadku tej produkcji są to Worthington i Lower. Worthington zachwyca w scenach akcji, gdy ucieka przed FBI i podąża wytyczonym tropem, by znaleźć syna; Lower z kolei równoważy te dynamiczne momenty swoim spokojem i wręcz chłodną postawą. Aktorka, która zachwyca w "Rozdzieleniu", tchnęła w serial Cobena swoją klasę i kunszt aktorski, przez co produkcję ogląda się z zainteresowaniem.

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Nie ma co ukrywać, że "Za wszelką cenę" to serial o podobnym schemacie, co poprzednie produkcje i prawdopodobnie będzie mierzył się z tą samą krytyką, co one. Piętrzenie się sekretów doprowadza do chaosu, postaci budowane są na bazach stereotypów, a fabuła jest skonstruowana tak, że widzowie bez problemu są w stanie przewidzieć, co wydarzy się dalej. Mimo to najnowsza produkcja jest dynamiczna, wciągająca i przyjemna w odbiorze. W mojej opinii ogromną zasługę mają w tym wspomniani wcześniej aktorzy, a szczególnie Lower.

"Za wszelką cenę" to serial, który wciąż obfituje w abstrakcyjne elementy. Mimo to w tym przypadku można na nie przymknąć oko, ponieważ produkcja nadrabia dynamiką, świetną grą aktorską i zwrotami akcji, które można usprawiedliwić. Jest to poprawnie zrealizowany tytuł, który bez bólu można odpalić w wolny wieczór i dobrze się na nim bawić. Jeśli seriale Cobena mają wyglądać w taki sposób, to mam apetyt na więcej.

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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
Harlan CobenSeriale Netflix
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