Odłóż ten telefon. Przy nowym serialu Netfliksa nie będzie ci potrzebny

Sposób oglądania seriali na Netfliksie nie jest tajemnicą. Sama platforma zresztą zdaje sobie z niego sprawę, dlatego wypełnia swoje produkcje ekspozycyjnymi dialogami, żebyśmy podczas seansu mogli spokojnie scrollować media społecznościowe na telefonie. Zdarzają się jednak tytuły, dla których odkładamy komórki. Skupiamy się tylko na nich. Jednym z nich okazują się "Słodkie magnolie".



"Słodkie magnolie" to jeden z najlepszych przykładów comfort tv - serial, który pomaga się odstresować. Produkcję ogląda się więc dla poczucia bezpieczeństwa, relaksu i komfortu. Opowiada przecież o wieloletnich przyjaciółkach mieszkających na południu Stanów Zjednoczonych. Bohaterki wspierają się w trudnych chwilach, pocieszając w razie problemów w życiu prywatnym bądź zawodowym. Dzięki temu ciepło aż bije z ekranu.

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Słodkie magnolie - opinie o 5. sezonie serialu Netfliksa

Jako serial komfortowy "Słodkie magnolie" są tanie w realizacji i mają wierną grupę fanów, która od lat wypatruje nowych odcinków. 5. już sezon trafił na Netfliksa dosłownie przed chwilą, 11 czerwca. I z miejsca zachwycił użytkowników. Nawet u nas wdarł się do topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie. Aktualnie zajmuje w zestawieniu szóste miejsce.

Nie tylko Polacy zachwycają się nowym sezonem "Słodkich magnolii". W innych krajach produkcja również cieszy się sporym zaineresowaniem. Nie bez powodu przecież zajmuje czwarte miejsce w globalnej topce najpopularniejszych seriali anglojęzycznych dostępnych na Netfliksie zeszłego tygodnia. Użytkownicy uwielbiają klimat, jaki ta opowieść im zapewnia. O czym piszą wprost w mediach społecznościowych, zaznaczając, że podczas seansu nie zaglądają do telefonów:

Te "Słodkie magnolie" na Netlfiksie ciągle przykuwają moją uwagę. Jeśli mogę odłożyć telefon na kilka minut i skupić się na serialu, od razu się w nim zakochuję



Bindżuję właśnie nowy sezon "Słodkich magnolii"



Bardzo cieszy mnie nowy sezon "Słodkich magnolii". Uwielbiam seriale, które są ciepłe i podnoszą na duchu. Na każdą "Euforię" potrzebuję czegoś w stylu "Słodkich magnolii". Cenię sobie taki balans - czytamy na X (dawny Twitter).

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Z powyższych wpisów jasno wynika, że "Słodkie magnolie" to serial, który zapewnia mnóstwo pozytywnych emocji. A 5. sezon - dokładnie tak, jak wszystkie poprzednie - pokrzepia i podnosi na duchu, pozwalając zatracić się w tej ciepłej opowieści. Nic więc dziwnego, że cieszy się taką popularnością.

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.