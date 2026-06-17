Za duży na bajki 3 już w streamingu. Świat oszalał na punkcie polskiego filmu

"Za duży na bajki" to nie jest polski film oryginalny Netfliksa. Każda z trzech dotychczasowych części debiutowała najpierw w kinach. Jedynka została w nich dość ciepło przyjęta, ale widzowie oszaleli na jej punkcie dopiero, gdy pojawiła się na platformie. Na potęgę oglądaliśmy perypetie Waldka, którego ciocia uczy, że życie w realu też jest fajne. Ba! Nie tylko my zachwycaliśmy się produkcją. Szybko przecież stała się hitem aż w 38 krajach.



Z takimi wynikami "Za duży na bajki" błyskawicznie wdrapał się na szczyt globalnej topki najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych dostępnych na Netfliksie. Familijna produkcja stała się w ten sposób towarem eksportowym. Widzowie z całego świata wyczekiwali sequela i w końcu go dostali. Po sukcesie frekwencyjnych w kinach dwójka dołączyła do swojego poprzednika na platformie. I też była bardzo chętnie oglądana.

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Za duży na bajki 3 - już na Netfliksie

Powstanie "Za dużego na bajki 3" było tylko kwestią czasu. Najnowsza odsłona polskiej familijnej serii zadebiutowała w kinach parę miesięcy temu. Na początku marca mogliśmy na wielkich ekranach zobaczyć dalsze losy Waldka, który tym razem musi mierzyć się z hejtem w internecie. Napisany przez niego komentarz wywołuje całą lawinę odpowiedzi, dotykających najbliższe mu osoby. Jak sobie z tym radzi?

Gdzieniegdzie na pojedynczych seansach można jeszcze "Za dużego na bajki 3" zobaczyć w kinach. Ale teraz, po ponad trzech miesiącach od swojej premiery film wylądował również na Netfliksie. Właśnie dzisiaj, 17 czerwca dołączył do oferty streamingowej, aby wspomóc dwie poprzednie odsłony hitowej serii filmów familijnych.

Czy "Za dużemu na bajki 3" uda się powtórzyć sukces dwóch poprzednich części na Netfliksie? Na razie za wcześnie, aby to stwierdzić. Aczkolwiek nie będzie w tym nic dziwnego, jeśli za chwilę pojawi się w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju.

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Więcej o polskich filmach na Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.