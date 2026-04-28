Gargamel wrócił do internetu. Wideo jest niepokojące

Gargamel wrócił do internetu. Po tym gdy jego konto na YouTubie zostało usunięte, twórca zapowiedział powrót. Teraz jego profil wrócił na stronę, a on sam ujawnił, czym zamierza się teraz zajmować.

Anna Bortniak
Jakub Chuptyś, w sieci znany jako Gargamel, był cenionym twórcą do czasu afery Pandora Gate. Wyszło wówczas na jaw, że youtuber dopuszczał się groomingu wobec swojej niepełnoletniej partnerki, Laury Klaus. Dziewczyna oskarżyła go o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nią, co poparła dowodami w postaci nagrań audio i zrzutów ekranu toksycznych rozmów z Messengera. Szokujące wyznanie dziewczyny doczekało się wielu komentarzy i doprowadziło do tego, że Gargamel zniknął z internetu.

Około rok później, w październiku 2024 roku, twórca zaskoczył widzów nowym filmem. Tym razem nie był to już film z gatunku commentary, jakie zwykł wcześniej nagrywać, a rapowy kawałek. Został on zmiażdżony przez internautów, którzy ewidentnie nie ucieszyli się z powrotu Gargamela do internetu. Teraz Chuptyś robi podejście drugie - youtuber zapowiedział, że po niecałych 2 latach wraca do sieci z nową muzyką.

Gargamel wrócił do internetu. Zapowiedział muzyczny album

Gargamel ujawnił, że wielokrotnie próbowano włamać się na jego konto na YouTubie, w związku z czym zostało ono usunięte z powodu naruszenia praw autorskich (obecnie z powrotem wróciło ono na platformę). Twórca ujawnił, że to pobudziło go do działania, w związku z czym zdecydował się opowiedzieć, co u niego słychać i co ma dalej w planach. Bo wygląda na to, że nie zamierza zrezygnować z działalności w internecie (twierdzi, że nie da się go podrobić).

Tak naprawdę dopiero teraz czuję się, że jestem w odpowiednim miejscu na działanie, i co za tym idzie, nie zamierzam też stąd znikać. Może nawet czasem coś nagram.

Chuptyś poinformował, że przepracowuje sobie wszystko to, co wydarzyło się w ostatnich latach, a w międzyczasie zaczął tworzyć muzykę, którą niebawem opublikuje w nadchodzących miesiącach. Zwieńczeniem będzie album "7 lat nieszczęścia", który - według zapowiedzi youtubera - zadebiutuje pod koniec roku.

Jego materiał ma mroczny wydźwięk. Wydaje się, że tym wideo chciał przekazać, że nie wszystko z jego strony zostało powiedziane, a to, co ujawni, może zszokować internautów. Porównał to do końca świata, co jest raczej dosyć patetyczne. Dodatkowo jego postawa jest mocno niepokojąca, biorąc pod uwagę muzykę i przerażające grafiki, które pojawiają się podczas filmu.

Na ten moment nie wiadomo, czy Gargamel będzie chciał przedstawić swoją wersję wydarzeń w nadchodzących singlach, czy może nagra na ten temat osobny film. Tego najpewniej dowiemy się niebawem.

28.04.2026 11:05
Najnowsze
10:45
Nowości SkyShowtime na maj 2026. Nowe Yellowstone to jeszcze nic
Aktualizacja: 2026-04-28T10:45:17+02:00
9:11
Pasibus zaliczył wpadkę na zbiórce Łatwoganga. Teraz się tłumaczy
Aktualizacja: 2026-04-28T09:11:33+02:00
8:51
Dziewczynom z Dresscode dostało się po streamie Łatwoganga. Jest oświadczenie
Aktualizacja: 2026-04-28T08:51:51+02:00
17:57
Wielki powrót Rodu Smoka. Są konkrety - zwiastun i data premiery 3. sezonu
Aktualizacja: 2026-04-27T17:57:33+02:00
17:43
Netflix dawno nie miał thrillera, który tak bardzo chciałbym obejrzeć w kinie
Aktualizacja: 2026-04-27T17:43:00+02:00
16:33
Czym jest Jezioro Łez? Stamtąd zmierza do końca
Aktualizacja: 2026-04-27T16:33:00+02:00
14:47
Bedoes zaapelował do mediów. Powiedział, co dalej po zbiórce
Aktualizacja: 2026-04-27T14:47:01+02:00
14:29
Nowy odcinek Stamtąd dał nam najmocniejszą scenę w historii serialu
Aktualizacja: 2026-04-27T14:29:58+02:00
13:58
Na finiszu streamu Łatwoganga Bedoes powiedział coś szkodliwego. Wyprostujmy to
Aktualizacja: 2026-04-27T13:58:37+02:00
13:15
Wyczekiwany serial ze świata Yellowstone traci twórcę przed 2. sezonem
Aktualizacja: 2026-04-27T13:15:32+02:00
12:14
Wszystkie najważniejsze momenty streamu Łatwoganga
Aktualizacja: 2026-04-27T12:14:20+02:00
11:22
Blanka Lipińska zgoliła głowę, ale mogłaby się już nie odzywać. Jestem zażenowany
Aktualizacja: 2026-04-27T11:22:14+02:00
10:20
Nadchodzi polska wersja Genialnej Morgan. Główna rola obsadzona perfekcyjnie
Aktualizacja: 2026-04-27T10:20:43+02:00
9:49
Łatwogang czy WOŚP: kto zebrał więcej pieniędzy? Oto liczby
Aktualizacja: 2026-04-27T09:49:43+02:00
9:01
Toy Story 5 nie dla wszystkich dzieci? Film dostał nową kategorię wiekową
Aktualizacja: 2026-04-27T09:01:40+02:00
21:47
Łatwogang zakończył transmisję. Ile zebrano pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-04-26T21:47:51+02:00
21:41
Wokalista Coldplay wsparł zbiórkę Łatwoganga. Pokazali nagranie
Aktualizacja: 2026-04-26T21:41:46+02:00
20:59
O której koniec streama Łatwoganga? Jest ogłoszenie
Aktualizacja: 2026-04-26T20:59:50+02:00
18:33
To koniec Madison. Co z 2. sezonem serialu?
Aktualizacja: 2026-04-26T18:33:00+02:00
17:33
Film Diabeł ubiera się u Prady źle się zestarzał. Dlatego potrzebujemy 2. części
Aktualizacja: 2026-04-26T17:33:00+02:00
