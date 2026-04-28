Gargamel wrócił do internetu. Wideo jest niepokojące

Ładowanie...

Jakub Chuptyś, w sieci znany jako Gargamel, był cenionym twórcą do czasu afery Pandora Gate. Wyszło wówczas na jaw, że youtuber dopuszczał się groomingu wobec swojej niepełnoletniej partnerki, Laury Klaus. Dziewczyna oskarżyła go o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nią, co poparła dowodami w postaci nagrań audio i zrzutów ekranu toksycznych rozmów z Messengera. Szokujące wyznanie dziewczyny doczekało się wielu komentarzy i doprowadziło do tego, że Gargamel zniknął z internetu.

Około rok później, w październiku 2024 roku, twórca zaskoczył widzów nowym filmem. Tym razem nie był to już film z gatunku commentary, jakie zwykł wcześniej nagrywać, a rapowy kawałek. Został on zmiażdżony przez internautów, którzy ewidentnie nie ucieszyli się z powrotu Gargamela do internetu. Teraz Chuptyś robi podejście drugie - youtuber zapowiedział, że po niecałych 2 latach wraca do sieci z nową muzyką.

Gargamel wrócił do internetu. Zapowiedział muzyczny album

Gargamel ujawnił, że wielokrotnie próbowano włamać się na jego konto na YouTubie, w związku z czym zostało ono usunięte z powodu naruszenia praw autorskich (obecnie z powrotem wróciło ono na platformę). Twórca ujawnił, że to pobudziło go do działania, w związku z czym zdecydował się opowiedzieć, co u niego słychać i co ma dalej w planach. Bo wygląda na to, że nie zamierza zrezygnować z działalności w internecie (twierdzi, że nie da się go podrobić).

Tak naprawdę dopiero teraz czuję się, że jestem w odpowiednim miejscu na działanie, i co za tym idzie, nie zamierzam też stąd znikać. Może nawet czasem coś nagram.

Chuptyś poinformował, że przepracowuje sobie wszystko to, co wydarzyło się w ostatnich latach, a w międzyczasie zaczął tworzyć muzykę, którą niebawem opublikuje w nadchodzących miesiącach. Zwieńczeniem będzie album "7 lat nieszczęścia", który - według zapowiedzi youtubera - zadebiutuje pod koniec roku.

Jego materiał ma mroczny wydźwięk. Wydaje się, że tym wideo chciał przekazać, że nie wszystko z jego strony zostało powiedziane, a to, co ujawni, może zszokować internautów. Porównał to do końca świata, co jest raczej dosyć patetyczne. Dodatkowo jego postawa jest mocno niepokojąca, biorąc pod uwagę muzykę i przerażające grafiki, które pojawiają się podczas filmu.

Na ten moment nie wiadomo, czy Gargamel będzie chciał przedstawić swoją wersję wydarzeń w nadchodzących singlach, czy może nagra na ten temat osobny film. Tego najpewniej dowiemy się niebawem.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Anna Bortniak 28.04.2026 11:05

Ładowanie...