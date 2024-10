Niespodziewanie, po trzech latach ciszy, na kanale Gargamela pojawił się nowy film. Nie był to jednak materiał commentary, czyli taki, jakie publikował do tej pory, a rapowy utwór muzyczny o tytule "Powiedziała tak". Początkowo głowa bohatera teledysku owinięta jest bandażem, a kiedy w pewnym momencie zostaje on zdjęty, odkrywa on twarz Gargamela. Czarno-biały klip utrzymany jest w smutnym tonie, jednak internauci nie podchodzą do jego twórcy z dozą współczucia.