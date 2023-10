Bartek Sitek nagrał film o Gargamelu. "Mam do siebie bardzo dużo żalu"

Dla mnie to było po prostu, ku*wa, dziwne, że dorosły gość był z 17-latką. Teraz żałuję, że ja po prostu nie powiedziałem: "Chłopie, ku*wa, masz 25, 26 lat, jesteś z nastolatką, jest to ogromna różnica wieku, to nie jest dorosła osoba, ogarnij się". I żałuję do tej pory, że tego nie zrobiłem wtedy, bo mógłbym w ten sposób oszczędzić tej dziewczynie tego wszystkiego