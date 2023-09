Gonciarze, Gargamele i inni. Dlaczego dzisiaj już nikt nie jest bezpieczny?

Wszystkie te sprawy mają wspólny mianownik. Dotyczą twórców infantylnych treści internetowych. Tak, głównie takich skierowanych do dzieci i młodzieży. I nawet jeśli niektórzy z nich sugerują, że mają już swoje lata na karku a ich „content” to dojrzała twórczość dla dojrzałego odbiorcy, to jest to po prostu ściema. Ich odbiorcami są ludzie bardzo młodzi i właśnie dzieci.



Pamiętam, jak w czasach, gdy wiedza o tym, że internet jest w równym stopniu zbawieniem, co wyzwaniem, nie była jeszcze aż tak powszechna, wielu sieciowych twórców pytano, czy nie przeginają z przekleństwami, toaletowym humorem i erotycznymi podtekstami. Jeden z nich (nie chcę łączyć go z tą sprawą, więc wulgarną ksywkę pomijam) powiedział wprost, że to rola rodziców sprawdzać, co oglądają ich dzieci. Choć trudno się nie zgodzić z tym unikiem, to jest to po prostu umywanie rąk, ucieczka przed jakąkolwiek odpowiedzialnością za treści, które się tworzy i wartości, które się przekazuje. A przecież pod koniec dnia żartów o kupie i brutalnym seksie, możesz sprawdzić statystyki i zobaczyć, komu te żarty opowiedziałeś. Myślę, że gdyby przenieść tę sytuację do świata realnego, to głupio byłoby ci opowiedzieć ten sam żart, to samo świństwo dziecku, które przypadkowo spotkałeś przed lodziarnią, a potem tłumaczyć się, że to rodzic cię przed tym nie powstrzymał.



Piszę o tym, bo od przynajmniej kilkunastu lat jest społeczne przyzwolenie na to, aby takie nagabywanie dzieci pod lodziarnią tolerować. Aby skapitulować przed założeniem, że nie ma kontroli nad tym, co jeden z drugim tam sobie w internecie opowiadają i że gruncie rzeczy zarabiają na młodych ludziach. W końcu: żeby skapitulować przed faktem, że nagabujący nie biorą za to żadnej odpowiedzialności.



Przykład Gonciarza nie jest tu odstępstwem od normy, a raczej dowodem na to, jak wielką siłę ma internetowa persona i popularność. Jedna z dziewczyn mówiła wprost, że Gonciarz był jej idolem. Nie trzeba być mistrzem dedukcji czy cesarzem empatii, żeby dojść do logicznego przecież wniosku, że jeśli dwudziestoletnia dziewczyna dała się zwieść i wpakować w tak bardzo toksyczną relację, to jakie szanse ma szesnastolatka?