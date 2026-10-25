Nowy thriller Netfliksa wciągniecie na raz. Istny obłęd

To był intensywny czas na Netfliksie. Najpierw była "Lalka", potem "Mniej obcy", następnie nowa odsłona "Dyplomatki", którą zaraz poganiały kolejne odsłony "Cyberpunk: Edgerunners" czy "Lupina". Uff, platforma narzuciła zabójcze tempo oglądania. Ale udało się mu podołać. To, co mieliśmy zobaczyć, obejrzeliśmy. Teraz czas nieco zwolnić. Na pewno jednak nie wyhamować.

REKLAMA

Netflix nie znosi zastoju. Ciągle dodaje kolejne filmy i seriale, choć nie zawsze są to tytuły głośne, od pierwszych zapowiedzi wyczekiwane przez użytkowników. Zdarzają się produkcje skromniejsze, które widzowie muszą odkrywać na własną rękę. To właśnie nimi wypełniona jest ramówka platformy na przyszły tydzień. Z jednym tylko wyjątkiem.

Netflix - co obejrzeć?

W przyszłym tygodniu na Netfliksa wpadnie dokument o Matthew Perrym. Poznamy w nim nie tylko losy gwiazdora "Przyjaciół", ale - według zapewnień twórców - będziemy mogli dostrzec go też w nowym świetle. Szykuje się więc prawdziwa gratka dla fanów kultowego sitcomu, których w naszym kraju przecież nie brakuje. Na pewno chętnie po produkcję sięgną.

REKLAMA

Prócz "Tego o Matthew Perrym" na pewno warto jeszcze zwrócić uwagę na pewien szwedzki thriller. O, na hasło "szwedzki thriller" pewnie przechodzi was dreszcz ekscytacji. Mieliśmy już okazję sprawdzić, że kryje się pod nim gwarancja jakości. W końcu wszyscy oglądaliśmy "Krwawą ofiarę" i nie mogliśmy się oderwać od "Ruchomych piasków". "Garść kłamstw" też ma wszelkie zadatki, żeby stać się hitem.

REKLAMA

Netflix - szwedzki thriller, od którego się nie oderwiecie

"Garść kłamstw" to opowieść o dwóch parach, które wymieniają się domami. Helene i Carl opuszczają posiadłość na archipelagu sztokholmskim, aby zamieszkać w skąpanej w słońcu willi na Sycylii. Nigdy wcześniej nie spotkali Scarlett i Adama. Po przeprowadzce szybko zaczynają się mierzyć z niepokojącymi faktami. Tajemnice i ukryte zdrady wychodzą na światło dzienne, a sielanka przeradza się w mroczną grę.

Już po samym opisie fabuły możemy się spodziewać, że od "Garści kłamstw" się nie oderwiemy. Na szczęście nie będziemy musieli zarywać dla niej nocki. To krótki serial. Składa się zaledwie z czterech odcinków. Szykujcie się więc na intensywną rozrywkę. Będziecie mogli jej zaznać już w najbliższy piątek, 30 października, kiedy to szwedzki thriller zadebiutuje na Netfliksie.

REKLAMA

"Ten o Matthew Perrym" i "Garść kłamstw" to jedne z niewielu premier Netfliksa zaplanowanych na najbliższe dni. Dostaniemy jeszcze parę filmów i seriali, ale żadne z nich nie zapowiadają się tak dobrze, jak przywołane tytuły. Choć kto wie. Być może czai się wśród nich jakiś niespodziewany hit. Okaże się to już niedługo.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Cyberpunk: Edgerunners 2 20/10/2026

Halloween 1-2 20/10/2026

Hot Wheels – Na start! Atak T-Rexa 20/10/2026

Światła sceny: chwytaj szansę 21/10/2026

Six Kings Slam: Sezon 2 21/10/2026

Matki Pingwinów: Sezon 2 21/10/2026

Nowy stanfordzki eksperyment więzienny 21/10/2026

Couldn't Agree Less with Allison & Isaac 22/10/2026

Ktoś mówił o mnie? 22/10/2026

Nikt tego nie chce: Sezon 3 22/10/2026

Sparaliżowana nadzieją: Historia Marii Bamford 23/10/2026

Przetrwać huragan Otis 23/10/2026

Lupin: Część 4 23/10/2026

Gasnący splendor 23/10/2026

Obcy na poddaszu 23/10/2026

Wojownicze żółwie ninja 1-2 23/10/2026

Zniknięcia 24/10/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Minimum Wage 26/10/2026

Sesame Street Mecha Builders 26/10/2026

Zainab Johnson: Toxically Optimistic 27/10/2026

Ten o Matthew Perrym 27/10/2026

Ty, ja, my 29/10/2026

Balaraw: Wyspa krwi 29/10/2026

SCTV: Najlepszy serial, którego nie znasz 30/10/2026

Prezent 30/10/2026

Kurs kolizyjny 30/10/2026

Pokonać Luke’a Littlera 30/10/2026

Akka 30/10/2026

Garść kłamstw 30/10/2026

Jak zepsuć Diwali 30/10/2026

Ładowanie...