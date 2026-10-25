Nowy thriller Netfliksa wciągniecie na raz. Istny obłęd
W ostatnich tygodniach Netflix atakował nas głośnymi premierami. Teraz się trochę wycisza, co jednak nie znaczy, że daje nam przestrzeń na odpoczynek. Wśród zapowiedzi na najbliższe dni znajdziemy thriller, od którego nie będziemy mogli się oderwać.
To był intensywny czas na Netfliksie. Najpierw była "Lalka", potem "Mniej obcy", następnie nowa odsłona "Dyplomatki", którą zaraz poganiały kolejne odsłony "Cyberpunk: Edgerunners" czy "Lupina". Uff, platforma narzuciła zabójcze tempo oglądania. Ale udało się mu podołać. To, co mieliśmy zobaczyć, obejrzeliśmy. Teraz czas nieco zwolnić. Na pewno jednak nie wyhamować.
Netflix nie znosi zastoju. Ciągle dodaje kolejne filmy i seriale, choć nie zawsze są to tytuły głośne, od pierwszych zapowiedzi wyczekiwane przez użytkowników. Zdarzają się produkcje skromniejsze, które widzowie muszą odkrywać na własną rękę. To właśnie nimi wypełniona jest ramówka platformy na przyszły tydzień. Z jednym tylko wyjątkiem.
Netflix - co obejrzeć?
W przyszłym tygodniu na Netfliksa wpadnie dokument o Matthew Perrym. Poznamy w nim nie tylko losy gwiazdora "Przyjaciół", ale - według zapewnień twórców - będziemy mogli dostrzec go też w nowym świetle. Szykuje się więc prawdziwa gratka dla fanów kultowego sitcomu, których w naszym kraju przecież nie brakuje. Na pewno chętnie po produkcję sięgną.
Prócz "Tego o Matthew Perrym" na pewno warto jeszcze zwrócić uwagę na pewien szwedzki thriller. O, na hasło "szwedzki thriller" pewnie przechodzi was dreszcz ekscytacji. Mieliśmy już okazję sprawdzić, że kryje się pod nim gwarancja jakości. W końcu wszyscy oglądaliśmy "Krwawą ofiarę" i nie mogliśmy się oderwać od "Ruchomych piasków". "Garść kłamstw" też ma wszelkie zadatki, żeby stać się hitem.
Netflix - szwedzki thriller, od którego się nie oderwiecie
"Garść kłamstw" to opowieść o dwóch parach, które wymieniają się domami. Helene i Carl opuszczają posiadłość na archipelagu sztokholmskim, aby zamieszkać w skąpanej w słońcu willi na Sycylii. Nigdy wcześniej nie spotkali Scarlett i Adama. Po przeprowadzce szybko zaczynają się mierzyć z niepokojącymi faktami. Tajemnice i ukryte zdrady wychodzą na światło dzienne, a sielanka przeradza się w mroczną grę.
Już po samym opisie fabuły możemy się spodziewać, że od "Garści kłamstw" się nie oderwiemy. Na szczęście nie będziemy musieli zarywać dla niej nocki. To krótki serial. Składa się zaledwie z czterech odcinków. Szykujcie się więc na intensywną rozrywkę. Będziecie mogli jej zaznać już w najbliższy piątek, 30 października, kiedy to szwedzki thriller zadebiutuje na Netfliksie.
"Ten o Matthew Perrym" i "Garść kłamstw" to jedne z niewielu premier Netfliksa zaplanowanych na najbliższe dni. Dostaniemy jeszcze parę filmów i seriali, ale żadne z nich nie zapowiadają się tak dobrze, jak przywołane tytuły. Choć kto wie. Być może czai się wśród nich jakiś niespodziewany hit. Okaże się to już niedługo.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Najlepsze miniseriale Netfliksa. Znakomite produkcje do obejrzenia na raz
- Największy hit Netfliksa po raz pierwszy po polsku. A już straciłem nadzieję
- Problematyczny utwór w zwiastunie Narnii. Reżyserka dokonała cudu
- Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla nowego thrillera. I tak ma być
- Nowy thriller Netfliksa bije rekordy. Nawet widzowie są zaskoczeni
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Cyberpunk: Edgerunners 2 20/10/2026
- Halloween 1-2 20/10/2026
- Hot Wheels – Na start! Atak T-Rexa 20/10/2026
- Światła sceny: chwytaj szansę 21/10/2026
- Six Kings Slam: Sezon 2 21/10/2026
- Matki Pingwinów: Sezon 2 21/10/2026
- Nowy stanfordzki eksperyment więzienny 21/10/2026
- Couldn't Agree Less with Allison & Isaac 22/10/2026
- Ktoś mówił o mnie? 22/10/2026
- Nikt tego nie chce: Sezon 3 22/10/2026
- Sparaliżowana nadzieją: Historia Marii Bamford 23/10/2026
- Przetrwać huragan Otis 23/10/2026
- Lupin: Część 4 23/10/2026
- Gasnący splendor 23/10/2026
- Obcy na poddaszu 23/10/2026
- Wojownicze żółwie ninja 1-2 23/10/2026
- Zniknięcia 24/10/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Minimum Wage 26/10/2026
- Sesame Street Mecha Builders 26/10/2026
- Zainab Johnson: Toxically Optimistic 27/10/2026
- Ten o Matthew Perrym 27/10/2026
- Ty, ja, my 29/10/2026
- Balaraw: Wyspa krwi 29/10/2026
- SCTV: Najlepszy serial, którego nie znasz 30/10/2026
- Prezent 30/10/2026
- Kurs kolizyjny 30/10/2026
- Pokonać Luke’a Littlera 30/10/2026
- Akka 30/10/2026
- Garść kłamstw 30/10/2026
- Jak zepsuć Diwali 30/10/2026
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.