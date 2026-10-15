Problematyczny utwór w zwiastunie Narnii. Reżyserka dokonała cudu

"Stairway to Heaven" to kawałek z 1971 r., który zna cały świat. Przez lata wielu twórców próbowało uzyskać zgodę zespołu Led Zeppelin na jego użycie, jednak ostatecznie musieli oni obejść się smakiem, ponieważ zdali sobie sprawę, że graniczy to z cudem. Jimmy Page i Robert Plant przez ponad 50 lat konsekwentnie odmawiali zgody na użycie tego konkretnego utworu. Spotkali się z tym twórcy takich produkcji jak "Świat Wayne'a", "Simsponowie" czy "U progu sławy". Udało się to dopiero Gerwig.

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Stairway to Heaven w zwiastunie Narnia: Siostrzeniec czarodzieja. Greta Gerwig przekonała Led Zeppelin

Gerwig zdradziła, że musiała się wysilić, aby uzyskać zgodę Planta i Page'a do użycia legendarnego kawałka "Stairway to Heaven". Reżyserka musiała osobiście spotkać się z członkami zespołu, którzy ostatecznie pozwolili jej na wykorzystanie utworu w zwiastunie. Dlaczego się zgodzili?

Uwielbiają C.S. Lewisa - stwierdziła Gerwig.

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Twórczyni dodała, że według niej muzycy mogli poczuć głęboką więź z przesłaniem filmu, a w połączeniu z ich sympatią do twórczości Lewisa, ich decyzja nie mogła być inna. Gerwig zdawała sobie sprawę, że ich zgoda na wykorzystanie kawałka jest wyjątkowa, ponieważ podkreśliła, że jest niezwykle tym faktem poruszona.

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"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" to adaptacja powieści Lewisa z 1955 r. o tym samym tytule. Stanowi ona prequel książki "Lew, czarownica i stara szafa". Fabuła koncentruje się na stworzeniu Narnii przez Aslana, czego świadkami są Digory Kirke i Pola Plummer. Młodych przyjaciół zagrają David McKenna i Beatrice Campbell. W obsadzie znaleźli się również Daniel Craig, Carey Mulligan, Ciarán Hinds oraz Emma Mackey.

Premiera filmu "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" w kinach zaplanowana jest na 12 lutego 2027 r. Produkcja trafi do serwisu Netflix 2 kwietnia.

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