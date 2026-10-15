Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla nowego thrillera. I tak ma być
Kiedy ostatnie nie spaliście, bo oglądaliście serial? Możliwe, że niedawno. Dosłownie przed chwilą na Netfliksa wpadł bowiem serial, od którego nie można się oderwać. Użytkownicy platformy piszą w mediach społecznościowych, że siedzą po nocach, żeby "Pułapkę" obejrzeć do końca.
"Pułapka" opowiada historię pewnej pisarki. Lisa Konrad nie wychodzi z domu już od 10 lat. Przestała dokładnie w momencie, kiedy ktoś zamordował jej siostrę. Pewnego dnia zauważa jednak jej zabójcę. W telewizji. Wtedy opracowuje i wciela w życie bardzo ryzykowny plan. Użytkownicy Netfliksa bardzo chcą wiedzieć, czy uda jej się osiągnąć swoje cele.
"Pułapka" z miejsca stała się hitem. Pojawiła się na Netfliksie dwa dni temu, 13 października. Nie sprawiło to, że polscy użytkownicy platformy oderwali się od "W głębinach", które wciąż okupuje pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju. Nowy thriller jest tuż za nim, na drugiej pozycji.
Pułapka - opinie o nowym thrillerze Netfliksa
Nic dziwnego, że Polscy użytkownicy Netfliksa tak bardzo pokochali nowy thriller. Wielokrotnie już przecież przekonaliśmy się, że Niemcy fuszerki dla streamingowego giganta nie robią. A "Pułapka" powstała właśnie za naszą zachodnią granicą, w kraju, którego seriale od dawna oglądamy jak zaczarowani. Tak było z "Dark", tak było z "Kleo" i tak teraz jest z kolejną produkcją.
Jakość "Pułapki" potwierdzają zagraniczni widzowie. W mediach społecznościowych wystawiają jej maksymalne oceny i nawet wspominają, że zarwali dla niej nockę. Po prostu nie mogli się od tego thrillera oderwać, dopóki nie poznali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.
"Pułapka" trzymała mnie do 5:00 nad ranem. Gorąco polecam
Właśnie skończyłam niemiecki serial "Pułapka". Totalnie się w nim zakochałam
"Pułapka" 10/10. Właściwy serial
- czytamy na X (dawny Twitter).
"Pułapka" to miniserial, co oznacza, że za długi nie jest. Składa się zaledwie z sześciu odcinków, które liczą sobie od 43 do 52 minut. Da się to szybko załatwić. I jeśli seans rozpoczniecie odpowiednio wcześnie, to nawet nie będziecie musieli wzorem jednej z widzek siedzieć do 5:00 nad ranem.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.