Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla nowego thrillera. I tak ma być

"Pułapka" opowiada historię pewnej pisarki. Lisa Konrad nie wychodzi z domu już od 10 lat. Przestała dokładnie w momencie, kiedy ktoś zamordował jej siostrę. Pewnego dnia zauważa jednak jej zabójcę. W telewizji. Wtedy opracowuje i wciela w życie bardzo ryzykowny plan. Użytkownicy Netfliksa bardzo chcą wiedzieć, czy uda jej się osiągnąć swoje cele.

REKLAMA

"Pułapka" z miejsca stała się hitem. Pojawiła się na Netfliksie dwa dni temu, 13 października. Nie sprawiło to, że polscy użytkownicy platformy oderwali się od "W głębinach", które wciąż okupuje pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju. Nowy thriller jest tuż za nim, na drugiej pozycji.

Pułapka - opinie o nowym thrillerze Netfliksa

Nic dziwnego, że Polscy użytkownicy Netfliksa tak bardzo pokochali nowy thriller. Wielokrotnie już przecież przekonaliśmy się, że Niemcy fuszerki dla streamingowego giganta nie robią. A "Pułapka" powstała właśnie za naszą zachodnią granicą, w kraju, którego seriale od dawna oglądamy jak zaczarowani. Tak było z "Dark", tak było z "Kleo" i tak teraz jest z kolejną produkcją.

REKLAMA

Jakość "Pułapki" potwierdzają zagraniczni widzowie. W mediach społecznościowych wystawiają jej maksymalne oceny i nawet wspominają, że zarwali dla niej nockę. Po prostu nie mogli się od tego thrillera oderwać, dopóki nie poznali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

REKLAMA

"Pułapka" trzymała mnie do 5:00 nad ranem. Gorąco polecam



Właśnie skończyłam niemiecki serial "Pułapka". Totalnie się w nim zakochałam



"Pułapka" 10/10. Właściwy serial - czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

"Pułapka" to miniserial, co oznacza, że za długi nie jest. Składa się zaledwie z sześciu odcinków, które liczą sobie od 43 do 52 minut. Da się to szybko załatwić. I jeśli seans rozpoczniecie odpowiednio wcześnie, to nawet nie będziecie musieli wzorem jednej z widzek siedzieć do 5:00 nad ranem.

Obserwuj nas w Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...