Gdzie kręcono Odyseję? Najważniejsze miejsca (również na wakacje)

Zamki w Itace i Troi, mroczny Hades czy kryjówka Cyklopa to jedne z wielu lokalizacji, których potrzebował Christopher Nolan, aby pokazać je w "Odysei". Znalezienie miejsc surowych, monumentalnych i pozbawionych ingerencji człowieka nie było najprostszym zadaniem, ale filmowcowi i jego ekipie doskonale się to udało. Gdzie dokładnie kręcono "Odyseję"? Oto najważniejsze lokalizacje z filmu.

Odyseja - gdzie kręcono? Najważniejsze lokalizacje

Grecja

Choć w autorskiej adaptacji eposu greckiego pieśniarza Homera nie pojawili się greccy aktorzy, to jedną z głównych ról zagrała Grecja. To właśnie tam, konkretnie w południowo-zachodniej części Peloponezu, w marcu i kwietniu 2025 roku ekipa Nolana zebrała się na planie zdjęciowym. Wśród miejsc, w których realizowano zdjęcia do "Odysei" znalazły się m.in. plaża Voidokilia z charakterystyczną malowniczą zatoką w kształcie półokręgu czy też zamek Methoni ulokowany w mieście, które wymieniono nawet w "Illiadzie". W filmie można dostrzec również monolityczny wzgórze Akrokorynt z widokiem na Korynt, plażę Almyrolaka oraz Jaskinię Nestora, w której kręcono sceny z Cyklopem.

Włochy

Skąpane w słońcu krajobrazy to zasługa kolejnej lokalizacji, jaką są Włochy. Zdjęcia realizowano na Sycylii w marcu 2025 roku, a konkretnie na wyspie Favignana przy sycylijskim wybrzeżu. Tam znajduje się bowiem Castello di Santa Caterina, czyli Zamek św. Katarzyny, gdzie ekipa musiała wspinać się przez około 2 tygodnie, a sprzęt transportowano tam helikopterami. Wśród innych włoskich lokalizacji znalazły się również Wyspy Liparyjskie na Morzu Tyrreńskim, czyli Lipari, Vulcano i Basiluzzo.

Islandia

W "Odysei" pojawia się scena, kiedy Odyseusz wraz z towarzyszami schodzi do Hadesu, aby porozmawiać prorokiem Tejrezjaszem. Nolan musiał znaleźć mroczne miejsce, które oddałoby atmosferę mitologicznych podziemi. Idealnym wyborem okazała się być Islandia. Według doniesień zdjęcia odbywały się w górach Hjörleifshöfði na czarnych piaskach i w jaskiniach, a także na półwyspie Snæfellsnes, rzece Markarfljót i w porcie Landeyjahöfn.

Szkocja

Szkocja również zostawiła w "Odysei" swój ślad w postaci wybrzeża Moray Firth. Jest to rozciągająca się przez północną Szkocję zatoka o długości 800 km, która słynie z morskich kolumn i delfinów. Nolan skorzystał również z takich lokalizacji jak zamek Findlater, las Culbin oraz miasta Inverness, gdzie podczas produkcji porcie zacumowano drewniany drakkar wikingów.

Maroko

Biorąc pod uwagę ceglane budynki i faliste wydmy, Maroko wydawało się być idealnym miejscem do tego, aby to właśnie tam zbudować plan zdjęciowy "Odysei". Zdjęcia realizowano w Marrakeszu, Tahanaoute, Al-Hauz i As-Sawirze. Jedną z ważniejszych lokalizacji był również Warzazat, gdzie znajduje się Ajt Bin Haddu, czyli ufortyfikowana osada wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W filmie Nolana "zagrała" ona Troję. Lokalizację wykorzystywano już wcześniej przy okazji kręcenia takich produkcji jak "Klejnot Nilu", "Gladiator" czy "Gra o tron".

Sahara Zachodnia

Sahara Zachodnia była lokalizacją, która okazała się być kontrowersyjnym wyborem. Saharyjscy aktywiści twierdzą bowiem, że jest to region, który jest okupowany przez Maroko od lat 70. XX wieku i od tej pory toczy się tam długotrwały spór dekolonizacyjny. W związku z tym Saharyjczycy podkreślali, że realizowanie zdjęć na tym terenie może pomóc w normalizowaniu tej okupacji.

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