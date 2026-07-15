Nolan sam wszedł do konia trojańskiego. On i jeszcze 19 innych osób

Jednym z kluczowych rekwizytów w filmie "Odyseja" Christophera Nolana jest 12-metrowy koń trojański. Według mitologii greckiej był on wielką drewnianą konstrukcją, która posłużyła Grekom jako narzędzie do zwycięstwa, co było pomysłem Odyseusza. Podczas wojny trojańskiej Grecy upozorowali powrót, zostawiając konia jako "dar" dla Trojan. W rzeczywistości w środku ukryli się wojownicy, a kiedy statua została wprowadzona do miasta, żołnierze wydostali się konia i zaatakowali Trojan.

Odyseja - Christopher Nolan zmieścił w koniu trojańskim 20 osób

Podczas trasy promującej "Odyseję", która ostatnio miała miejsce w Nowym Jorku, The Hollywood Reporter udało się porozmawiać z Johnem Leguizamo. Wciela się on w Eumaeusa, zaufanego przyjaciela Odyseusza (Matt Damon). Aktor opowiedział o tym, jak po raz pierwszy zobaczył konia trojańskiego, który został zbudowany przez Nolana i jego ekipę na potrzeby filmu. Odbyło się to w momencie, kiedy Leguizamo szukał reżysera.

Szukałem Chrisa Nolana, żeby się z nim spotkać, i powiedziano mi, że jest w koniu z 20 aktorami, operatorem [Hoyte van Hoytemą] i kamerą IMAX. Nie mogłem w to uwierzyć. Pomyślałem sobie: wow, ten człowiek to prawdziwy przywódca. Ten człowiek nie poprosi cię o nic, czego sam nie spróbuje.

Matt Damon ujawnił z kolei, że Nolan nie miał pomysłu, jak nakręcić scenę z koniem trojańskim, aż dnia zdjęciowego:

[Nolan powiedział, że] po prostu się tam wcisną i to rozgryzą. To uczucie klaustrofobii, które rozwijało się naturalnie… Hoyte patrzył przez obiektyw, a Chris był tuż obok niego. Po prostu budowali to w czasie rzeczywistym. To było niesamowite. Gdybyśmy to zaplanowali, nie sądzę, żeby miało to taką samą energię.

"Odyseja" zadebiutuje w kinach w piątek, 17 lipca.

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