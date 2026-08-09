Najlepsze filmy wojenne na HBO Max. TOP 13 propozycji

Choć w przypadku moich osobistych preferencji gatunkowych, kino wojenne wcale nie jest bardzo wysoko, i tak doceniam twórców, którzy opowiadają w jego ramach historie - nie tylko za pomocą ubierania bohaterów w mundury i kazania im strzelać. Przedstawiamy najlepsze, dostępne na HBO Max filmy, które poruszają tematykę wojenną.

HBO Max: najlepsze filmy wojenne. TOP 13

13. Sisu: Droga do zemsty

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Jalmari Helander

Obsada: Jorma Tommila, Stephen Lang

Tytułowy bohater (Tommila) powraca do domu swojej rodziny, zamordowanej podczas wojny i decyduje się na odbudowanie go w innym miejscu. Los stawia na jego drodze dawnego oprawcę - dowódcę Armii Czerwonej (Lang) odpowiedzialnego za powyższą zbrodnię. Wówczas rozpoczyna się brutalny pościg oraz walka na śmierć i życie.

12. Patriota

Rok produkcji: 2000

Czas trwania: 165 minut

Reżyser: Roland Emmerich

Obsada: Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs

Myślę, że nie skłamię twierdząc, że to jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmów z Melem Gibsonem w roli głównej. Pułkownik Benjamin Martin (Gibson) to doświadczony i znany z wcześniejszych walk wojskowy. Mężczyzna usiłuje zachować neutralność wobec antybrytyjskiej rebelii i prowadzić spokojne życie. Nagła rodzinna tragedia i powstałe wskutek niej pragnienie odwetu krzyżuje te plany. Z czasem Martin staje się postrachem Brytyjczyków i śmiertelnym wrogiem sadystycznego pułkownika Tavingtona (fantastyczny Isaacs).

11. Ostateczne rozwiązanie

Rok produkcji: 2001

Czas trwania: 96 minut

Reżyser: Frank Pierson

Obsada: Kenneth Branagh, Stanley Tucci, Colin Firth, Barnaby Kay

Film telewizyjny, który jest ekranizacją słynnej nazistowskiej narady w Wansee. Jej tematem było tytułowe ostateczne rozwiązanie, prowadzące do zaplanowania masowego ludobójstwa Żydów. Akcja rozgrywa się zimą 1942 roku, kiedy to Adolf Eichmann (Tucci), kieruje ostatnimi przygotowaniami do mającego się odbyć tajnego spotkania. Zaproszeni goście w postaci wysokich rangą oficerów, urzędników i esesmanów III Rzeszy, stopniowo zjeżdżają. Jako ostatni na miejsce przybywa generał SS Reinhard Heydrich (Branagh), który przedstawi zgromadzonym najbardziej przerażający plan w dziejach świata.

10. Ostatni pojedynek

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 153 minuty

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck

Pierwszy i zdecydowanie nie ostatni tutaj tytuł, który wyszedł spod ręki maestro Ridleya Scotta. Ten film jest oparty na prawdziwej historii, która wydarzyła się w 1386 roku. Rycerz Jean de Carrouges (Damon) wyzywa swojego byłego przyjaciela, giermka Jacquesa le Grisa (Driver) na pojedynek po tym, gdy żona Jeana, Marguerite (Comer) oskarża le Grisa o gwałt.

9. Dunkierka

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Harry Styles, Kenneth Branagh, James D'Arcy, Tom Hardy

W bogatym jak diabli dorobku Nolana jest jeden, szczególny przedstawiciel kina wojennego - właśnie "Dunkierka". Film rozgrywa się latem 1940 roku w momencie, gdy brytyjscy i francuscy czekają, aż zostaną ewakuowani z Dunkierki. Operacją dowodzą komandor Bolton (Branagh) i pułkownik Winnant (D'Arcy), podczas gdy szeregowi żołnierze czynią wysiłki, wydostać się z plaży. W tym samym czasie pan Dawson (Mark Rylance) decyduje się wyruszyć na wody, wspomóc ewakuację. Lotnicza eskadra na czele z Farrierem (Hardy) ma zaś osłonić wycofujących się żołnierzy.

8. Przymierze

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 123 minuty

Reżyser: Guy Ritchie

Obsada: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr, Alexander Ludwig

Guy Ritchie to reżyser, od którego ostatnio raczej się nie oczekuje kina wielkiego - po prostu takiego, które nie będzie nudne. Tutaj mamy perełkę, najlepszy film Ritchiego od lat. Stacjonujący w Afganistanie amerykański oddział wpada w zasadzkę. Lokalny przewodnik i tłumacz Ahmed (Salim) ratuje od śmierci Johna Kinleya (Gyllenhaal). Gdy wbrew składanym obietnicom, rząd amerykański odmawia Ahmedowi azylu w Stanach Zjednoczonych, John robi wszystko, by spłacić dług wobec człowieka, który ocalił mu życie.

7. Wojna o planetę małp

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: Matt Reeves

Obsada: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval

Zanim Matt Reeves zapisał się w historii jako twórca "Batmana", chwilę spędził w innej wielkiej serii. "Wojna…" jest najlepszym tytułem z całej serii, udowadniającym, że Andy Serkis nawet pod cyfrowym kostiumem małpy potrafi zagrać wybitnie. Cezar (Serkis) i jego małpy zostają uwikłane w zbrojny konflikt z armią ludzi, na czele której stoi bezwzględny pułkownik McCulluough (Harrelson). Z czasem małpi przywódca zaczyna zmagać się z mrocznymi instynktami i wyrusza w drogę, by pomścić swych pobratymców.

6. Gangi Nowego Jorku

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 167 minut

Reżyser: Martin Scorsese

Obsada: Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson

Zapewne wojenny gatunek tego filmu jest dyskusyjny, natomiast fakt rozgrywania się akcji filmu w trakcie wojny secesyjnej, poprzedzonej wewnętrznym i brutalnym konfliktem w dzielnicy Nowego Jorku, moim zdaniem wystarczy, by tak zinterpretować "Gangi". Ich głównym bohaterem jest Amsterdam Ballon (DiCaprio), który wraca do Nowego Jorku z zamiarem pomszczenia ojca, brutalnie zamordowanego lata wcześniej przez Billa "Rzeźnika" Cuttinga (Day-Lewis).

5. Królestwo niebieskie

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 144 minuty

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons

Akcja filmu toczy się w czasach wypraw krzyżowych. Po stracie żony i syna, kowal Balian (Bloom) traci także wiarę w Boga. Jego życie zmieniają jednak odwiedziny słynnego rycerza, Godfryda z Ibelinu (Neeson), który przedstawia się jako jego ojciec. Obaj wyruszają w drogę do Ziemi Świętej, w której panuje chwilowy rozejm między chrześcijanami i muzułmanami. Podczas tej podróży, pod wpływem ojca, Balian przeistacza się w prawdziwego rycerza.

4. Gladiator

Rok produkcji: 2000

Czas trwania: 155 minut

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

Nawet jeśli nie najlepszy, to z pewnością jeden z najbardziej epickich filmów Scotta. Maximus (Crowe) jest odnoszący sukcesy, genialnym generałem za czasów Marka Aureliusza i udanie dowodzi wyprawą przeciw Germanom. Po ustaniu konfliktu zbrojnego cesarz ma plany przywrócenia ustroju republikańskiego, jednak jego zazdrosny syn, Kommodus (Phoenix), zabija ojca, zanim ktokolwiek się o tym dowiaduje. Wkrótce zostaje nowym władcą i rozkazuje pretorianom zabić Maximusa i jego rodzinę. Mężczyzna cudem uchodzi z życiem, ale okazuje się, że żołnierze spalili dom i zamordowali jego żonę i syna. Maximus trafia w ręce łowcy niewolników, a z czasem, jako gladiator, jest zmuszany do walki na arenie na śmierć i życie.

3. Helikopter w ogniu

Rok produkcji: 2001

Czas trwania: 144 minuty

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Josh Hartnett, Ewan McGregor, Eric Bana, Tom Sizemore

Ridley Scott jest niewątpliwym rekordzistą tego zestawienia - "Helikopter w ogniu" to jego czwarty film, który się tu znalazł. To historia oparta na książce Marka Bowdena, opisującej przebieg amerykańskiej operacji wojskowej w Mogadiszu. Co ciekawe, za zdjęcia odpowiadał polski operator, Sławomir Idziak. Scott opowiedział o tym, co się wydarzyło w 1993 r., kiedy to do Somalii wysłano elitarne oddziały amerykańskich żołnierzy, by pojmać miejscowego dygnitarza wojskowego, odpowiedzialnego za śmierć z głodu setki tysięcy Somalijczyków. Operacja jednak nie udaje się i Amerykanie zmuszeni są walczyć o życie, stawiając czoła przeważającym siłom wroga.

2. Strefa interesów

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 105 minut

Reżyser: Jonathan Glazer

Obsada: Christian Friedel, Sandra Hüller

Centralnymi postaciami tego wyjątkowego filmu są Rudolf (Christian Friedel) i Hedwig (Sandra Hüller) Hössowie, wiodący normalne życie tuż za murami obozu koncentracyjnego. Rudolf jest komendantem obozu, który mierzy się z nowymi obowiązkami w swojej zbrodniczej pracy. W tym czasie Hedwig korzysta z luksusów swojego życia i wielkim zaangażowaniem tworzy mały raj na ziemi w sąsiedztwie jądra ciemności.

1. Cienka czerwona linia

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 171 minut

Reżyser: Terrence Malick

Obsada: Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte, George Clooney

Uniwersalny, ponadczasowy, gwiazdorsko obsadzony tytuł, który przypomina o brutalności i bezsensie wojny. Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku, kiedy amerykańskie wojska, w ramach II wojny światowej, walczą, by wyprzeć Japończyków z okupowanej przez nich wyspy Guadalcanal. Zadanie, które dostali, okazuje się niemalże samobójczym wyzwaniem. Mimo tego, żołnierze toczą z wrogiem krwawe starcia i starają się zapewnić bezpieczeństwo ocalałym.

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