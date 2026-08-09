Najlepsze filmy wojenne na HBO Max. TOP 13 propozycji
Moralne dylematy, trudne decyzje, spektakularne bitwy, pojedynki, starcia osobowości. To jedne z wielu elementów kina wojennego, które jest jednym z najważniejszych gatunków w historii kina. Sprawdzamy, jakie filmy pasujące do niego ma w swojej ofercie HBO Max.
Choć w przypadku moich osobistych preferencji gatunkowych, kino wojenne wcale nie jest bardzo wysoko, i tak doceniam twórców, którzy opowiadają w jego ramach historie - nie tylko za pomocą ubierania bohaterów w mundury i kazania im strzelać. Przedstawiamy najlepsze, dostępne na HBO Max filmy, które poruszają tematykę wojenną.
HBO Max: najlepsze filmy wojenne. TOP 13
13. Sisu: Droga do zemsty
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 89 minut
- Reżyser: Jalmari Helander
- Obsada: Jorma Tommila, Stephen Lang
Tytułowy bohater (Tommila) powraca do domu swojej rodziny, zamordowanej podczas wojny i decyduje się na odbudowanie go w innym miejscu. Los stawia na jego drodze dawnego oprawcę - dowódcę Armii Czerwonej (Lang) odpowiedzialnego za powyższą zbrodnię. Wówczas rozpoczyna się brutalny pościg oraz walka na śmierć i życie.
12. Patriota
- Rok produkcji: 2000
- Czas trwania: 165 minut
- Reżyser: Roland Emmerich
- Obsada: Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs
Myślę, że nie skłamię twierdząc, że to jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmów z Melem Gibsonem w roli głównej. Pułkownik Benjamin Martin (Gibson) to doświadczony i znany z wcześniejszych walk wojskowy. Mężczyzna usiłuje zachować neutralność wobec antybrytyjskiej rebelii i prowadzić spokojne życie. Nagła rodzinna tragedia i powstałe wskutek niej pragnienie odwetu krzyżuje te plany. Z czasem Martin staje się postrachem Brytyjczyków i śmiertelnym wrogiem sadystycznego pułkownika Tavingtona (fantastyczny Isaacs).
11. Ostateczne rozwiązanie
- Rok produkcji: 2001
- Czas trwania: 96 minut
- Reżyser: Frank Pierson
- Obsada: Kenneth Branagh, Stanley Tucci, Colin Firth, Barnaby Kay
Film telewizyjny, który jest ekranizacją słynnej nazistowskiej narady w Wansee. Jej tematem było tytułowe ostateczne rozwiązanie, prowadzące do zaplanowania masowego ludobójstwa Żydów. Akcja rozgrywa się zimą 1942 roku, kiedy to Adolf Eichmann (Tucci), kieruje ostatnimi przygotowaniami do mającego się odbyć tajnego spotkania. Zaproszeni goście w postaci wysokich rangą oficerów, urzędników i esesmanów III Rzeszy, stopniowo zjeżdżają. Jako ostatni na miejsce przybywa generał SS Reinhard Heydrich (Branagh), który przedstawi zgromadzonym najbardziej przerażający plan w dziejach świata.
10. Ostatni pojedynek
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 153 minuty
- Reżyser: Ridley Scott
- Obsada: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck
Pierwszy i zdecydowanie nie ostatni tutaj tytuł, który wyszedł spod ręki maestro Ridleya Scotta. Ten film jest oparty na prawdziwej historii, która wydarzyła się w 1386 roku. Rycerz Jean de Carrouges (Damon) wyzywa swojego byłego przyjaciela, giermka Jacquesa le Grisa (Driver) na pojedynek po tym, gdy żona Jeana, Marguerite (Comer) oskarża le Grisa o gwałt.
9. Dunkierka
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyser: Christopher Nolan
- Obsada: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Harry Styles, Kenneth Branagh, James D'Arcy, Tom Hardy
W bogatym jak diabli dorobku Nolana jest jeden, szczególny przedstawiciel kina wojennego - właśnie "Dunkierka". Film rozgrywa się latem 1940 roku w momencie, gdy brytyjscy i francuscy czekają, aż zostaną ewakuowani z Dunkierki. Operacją dowodzą komandor Bolton (Branagh) i pułkownik Winnant (D'Arcy), podczas gdy szeregowi żołnierze czynią wysiłki, wydostać się z plaży. W tym samym czasie pan Dawson (Mark Rylance) decyduje się wyruszyć na wody, wspomóc ewakuację. Lotnicza eskadra na czele z Farrierem (Hardy) ma zaś osłonić wycofujących się żołnierzy.
8. Przymierze
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 123 minuty
- Reżyser: Guy Ritchie
- Obsada: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr, Alexander Ludwig
Guy Ritchie to reżyser, od którego ostatnio raczej się nie oczekuje kina wielkiego - po prostu takiego, które nie będzie nudne. Tutaj mamy perełkę, najlepszy film Ritchiego od lat. Stacjonujący w Afganistanie amerykański oddział wpada w zasadzkę. Lokalny przewodnik i tłumacz Ahmed (Salim) ratuje od śmierci Johna Kinleya (Gyllenhaal). Gdy wbrew składanym obietnicom, rząd amerykański odmawia Ahmedowi azylu w Stanach Zjednoczonych, John robi wszystko, by spłacić dług wobec człowieka, który ocalił mu życie.
7. Wojna o planetę małp
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 140 minut
- Reżyser: Matt Reeves
- Obsada: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval
Zanim Matt Reeves zapisał się w historii jako twórca "Batmana", chwilę spędził w innej wielkiej serii. "Wojna…" jest najlepszym tytułem z całej serii, udowadniającym, że Andy Serkis nawet pod cyfrowym kostiumem małpy potrafi zagrać wybitnie. Cezar (Serkis) i jego małpy zostają uwikłane w zbrojny konflikt z armią ludzi, na czele której stoi bezwzględny pułkownik McCulluough (Harrelson). Z czasem małpi przywódca zaczyna zmagać się z mrocznymi instynktami i wyrusza w drogę, by pomścić swych pobratymców.
6. Gangi Nowego Jorku
- Rok produkcji: 2002
- Czas trwania: 167 minut
- Reżyser: Martin Scorsese
- Obsada: Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson
Zapewne wojenny gatunek tego filmu jest dyskusyjny, natomiast fakt rozgrywania się akcji filmu w trakcie wojny secesyjnej, poprzedzonej wewnętrznym i brutalnym konfliktem w dzielnicy Nowego Jorku, moim zdaniem wystarczy, by tak zinterpretować "Gangi". Ich głównym bohaterem jest Amsterdam Ballon (DiCaprio), który wraca do Nowego Jorku z zamiarem pomszczenia ojca, brutalnie zamordowanego lata wcześniej przez Billa "Rzeźnika" Cuttinga (Day-Lewis).
5. Królestwo niebieskie
- Rok produkcji: 2005
- Czas trwania: 144 minuty
- Reżyser: Ridley Scott
- Obsada: Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons
Akcja filmu toczy się w czasach wypraw krzyżowych. Po stracie żony i syna, kowal Balian (Bloom) traci także wiarę w Boga. Jego życie zmieniają jednak odwiedziny słynnego rycerza, Godfryda z Ibelinu (Neeson), który przedstawia się jako jego ojciec. Obaj wyruszają w drogę do Ziemi Świętej, w której panuje chwilowy rozejm między chrześcijanami i muzułmanami. Podczas tej podróży, pod wpływem ojca, Balian przeistacza się w prawdziwego rycerza.
4. Gladiator
- Rok produkcji: 2000
- Czas trwania: 155 minut
- Reżyser: Ridley Scott
- Obsada: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen
Nawet jeśli nie najlepszy, to z pewnością jeden z najbardziej epickich filmów Scotta. Maximus (Crowe) jest odnoszący sukcesy, genialnym generałem za czasów Marka Aureliusza i udanie dowodzi wyprawą przeciw Germanom. Po ustaniu konfliktu zbrojnego cesarz ma plany przywrócenia ustroju republikańskiego, jednak jego zazdrosny syn, Kommodus (Phoenix), zabija ojca, zanim ktokolwiek się o tym dowiaduje. Wkrótce zostaje nowym władcą i rozkazuje pretorianom zabić Maximusa i jego rodzinę. Mężczyzna cudem uchodzi z życiem, ale okazuje się, że żołnierze spalili dom i zamordowali jego żonę i syna. Maximus trafia w ręce łowcy niewolników, a z czasem, jako gladiator, jest zmuszany do walki na arenie na śmierć i życie.
3. Helikopter w ogniu
- Rok produkcji: 2001
- Czas trwania: 144 minuty
- Reżyser: Ridley Scott
- Obsada: Josh Hartnett, Ewan McGregor, Eric Bana, Tom Sizemore
Ridley Scott jest niewątpliwym rekordzistą tego zestawienia - "Helikopter w ogniu" to jego czwarty film, który się tu znalazł. To historia oparta na książce Marka Bowdena, opisującej przebieg amerykańskiej operacji wojskowej w Mogadiszu. Co ciekawe, za zdjęcia odpowiadał polski operator, Sławomir Idziak. Scott opowiedział o tym, co się wydarzyło w 1993 r., kiedy to do Somalii wysłano elitarne oddziały amerykańskich żołnierzy, by pojmać miejscowego dygnitarza wojskowego, odpowiedzialnego za śmierć z głodu setki tysięcy Somalijczyków. Operacja jednak nie udaje się i Amerykanie zmuszeni są walczyć o życie, stawiając czoła przeważającym siłom wroga.
2. Strefa interesów
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 105 minut
- Reżyser: Jonathan Glazer
- Obsada: Christian Friedel, Sandra Hüller
Centralnymi postaciami tego wyjątkowego filmu są Rudolf (Christian Friedel) i Hedwig (Sandra Hüller) Hössowie, wiodący normalne życie tuż za murami obozu koncentracyjnego. Rudolf jest komendantem obozu, który mierzy się z nowymi obowiązkami w swojej zbrodniczej pracy. W tym czasie Hedwig korzysta z luksusów swojego życia i wielkim zaangażowaniem tworzy mały raj na ziemi w sąsiedztwie jądra ciemności.
1. Cienka czerwona linia
- Rok produkcji: 1998
- Czas trwania: 171 minut
- Reżyser: Terrence Malick
- Obsada: Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte, George Clooney
Uniwersalny, ponadczasowy, gwiazdorsko obsadzony tytuł, który przypomina o brutalności i bezsensie wojny. Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku, kiedy amerykańskie wojska, w ramach II wojny światowej, walczą, by wyprzeć Japończyków z okupowanej przez nich wyspy Guadalcanal. Zadanie, które dostali, okazuje się niemalże samobójczym wyzwaniem. Mimo tego, żołnierze toczą z wrogiem krwawe starcia i starają się zapewnić bezpieczeństwo ocalałym.
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