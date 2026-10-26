Nowości SkyShowtime na listopad 2026. Kino przyszło do domu
Listopad lada dzień - a wraz z nim kolejna porcja filmów i seriali, która zasili najpopularniejsze serwisy streamingowe. Co ciekawego wpadnie w najbliższych tygodniach do SkyShowtime
SkyShowtime to niewątpliwie czołówka platform streamingowych dostępnych w Polsce. Mówimy przecież o bibliotece obejmującej jedne z największych hitów ostatnich lat: uniwersum „Yellowstone”, „Strefę gangsterów” czy „Tulsa King”. A to przecież zaledwie wierzchołek góry lodowej świetnych tytułów.
Wraz z nadejściem listopada możemy oczekiwać premier kolejnych perełek. Subskrybenci nie będą mieć powodów do narzekań. Lista najważniejszych nowości, które wypełnią czas oglądającym w tym jesiennym miesiącu, prezentuje się naprawdę solidnie - sami spójrzcie.
SkyShowtime - nowości na listopad 2026
The Paper, sezon 2.
Perypetie pracowników oddziału Dunder Mifflin w Scranton. Tym razem ich uwagę przyciąga historyczna gazeta ze Środkowego Zachodu oraz wydawca, który próbuje przywrócić jej dawną świetność. W 2. sezonie, po triumfie podczas Ohio Journalism Awards, Ned (Domhnall Gleeson) rozpoczyna poszukiwania tematu, który mógłby stać się jego kolejną dziennikarską misją. Postanawia przyjrzeć się bliżej działalności lokalnego klubu, narażając tym samym redakcję na poważne konsekwencje. Jednocześnie razem z Mare (Chelsea Frei) stara się zrozumieć rodzące się między nimi uczucie. Esmeralda (Sabrina Impacciatore) szuka swojego miejsca w zespole, a pozostali członkowie redakcji zdobywają doświadczenie i stopniowo dojrzewają jako dziennikarze.
Where the Sun Always Shines
Serial oryginalny SkyShowtime, stworzony i wyreżyserowany przez Felixa Herngrena. 2. sezon rozpoczyna się dokładnie w miejscu, w którym zakończył się poprzedni - widzowie powrócą do słonecznej Hiszpanii, żeby śledzić kontynuację losów dwóch braci i ich żon. Bohaterowie próbują ułożyć swoje życie na nowo, jednocześnie mierząc się z nierozwiązanymi konfliktami i skomplikowanymi relacjami rodzinnymi.
Super Mario Galaxy Film
Mario i Luigi mierzą się z codziennymi wyzwaniami w Królestwie Grzybów. Na swojej drodze poznają nowego przyjaciela, Yoshiego, próbują sprowadzić na właściwą drogę pomniejszonego Bowsera i z niecierpliwością czekają na przyjęcie urodzinowe Peach. Niespodziewane wezwanie o pomoc zabierze ich jednak daleko poza granice królestwa. Będą musieli wyruszyć w podróż przez galaktykę, gdzie czekają na nich nowe światy, nieoczekiwane zagrożenia oraz dobrze znane postacie, jak choćby Rosalina i Bowser Jr. Ta animacja okazała się wielkim kasowym hitem.
Night Patrol
Czarnoskóry policjant patrolowy z LAPD na co dzień mierzy się z ulicznymi gangami Los Angeles. Wszystko zmienia się jednak, gdy odkrywa, że miejscowa policyjna grupa zadaniowa jest w rzeczywistości... sabatem krwiożerczych wampirów. Ich ofiarami padają mieszkańcy osiedla, na którym dorastał, dlatego teraz musi odłożyć na bok dotychczasowe konflikty i stawić czoła zupełnie nowemu zagrożeniu.
Michael
Trzykrotnie nominowany do Oscara John Logan („Skyfall”) połączył siły z reżyserem Antoine’em Fuquą („Bez litości”), by przedstawić dotąd nieopowiedzianą, intymną historię Króla Popu - Michaela Jacksona. W rolę piosenkarza wciela się jego bratanek, Jaafar Jackson. Na ekranie towarzyszą mu m.in. nominowany do Oscara Colman Domingo, Miles Teller oraz Kat Graham. Obraz odniósł gigantyczny sukces w box office, przyciągając tłumy do kin.
SkyShowtime na listopad: pełna lista premier
- The Paper 2 - 6 listopada
- The Patrick Star Show 4A - 7 listopada
- Where the Sun Always Shines 2 - 16 listopada
- Star Trek: Short Treks 2 - 18 listopada
- Rogata ekipa 4b - 28 listopada
Seriale kontynuowane:
- Avatar: Siedem Przystani - finał 7 listopada
- Strefa gangsterów 2 - finał 23 listopada, odcinki co poniedziałek
- Tulsa King 4 - finał 24 grudnia, odcinki co czwartek|
- Dexter: Zmartwychwstanie 2, finał 2 stycznia, nowe odcinki co sobotę
- Marshals 2, finał 5 marca, nowe odcinki co piątek
Filmy:
- Savage Mountain - 5 listopada
- Super Mario Galaxy Film - 14 listopada
- King Ivory - 14 listopada
- Night Patrol - 16 listopada
- Pasażer - 20 listopada
- In Cold Light - 23 listopada
- Michael - 24 listopada
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).