Znakomity serial od twórcy Yellowstone opóźniony. Powodów jest kilka

"Landman: Negocjator" to produkcja oparta o podcast "Boomtown", która koncentruje się na pracownikach naftowych i nieokrzesanych miliarderach. To właśnie z ich perspektywy serial opowiada o przewrocie, mającym zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

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Produkcja odcinkowa Taylora Sheridana zadebiutowała jesienią 2024 r., a rok później widzowie mogli zobaczyć również 2. sezon. Wiadomo już, że twórcy nie utrzymają tempa i 3. sezon nie pojawi się zgodnie z planem. Według wcześniejszych prognoz nowa odsłona powinna była pojawić się w SkyShowtime w okolicach listopada 2026 r., ale to się nie wydarzy. "Landman" zaliczył bowiem spore opóźnienie, przez co nowe odcinki zadebiutują dopiero w 2027 r. Dlaczego?

Landman: Negocjator - dlaczego 3. sezon serialu jest opóźniony?

"Landman" został opóźniony przede wszystkim z powodu przesunięcia prac na planie zdjęciowym. Pierwotnie ekipa miała się zebrać w maju, ale termin został przełożony na sierpień. Ostatecznie zdjęcia rozpoczęły się na przełomie września i października. W tej sytuacji nie było możliwe, aby 3. sezon zadebiutował w tym samym czasie, co poprzednie, czyli w połowie listopada. Co właściwie było przyczyną tej obsuwy? Złożyło się na to kilka czynników.

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Po pierwsze, scenariusz nie został napisany na czas. Jeszcze w sierpniu James Jordan, serialowy Dale Bradley, wspomniał, że Sheridan wciąż pracuje nad skryptem do 3. sezonu. Bez ukończonego scenariusza ekipa nie mogła ruszyć ze zdjęciami i zapewne to spowodowało największe opóźnienia. Sheridan wziął na siebie za dużo - przypomnę, że twórca w międzyczasie pracował również nad innymi projektami, w tym "Ranczo Duttonów", "The Madison" czy "Tulsa King".

Kadr z serialu "Landman: Negocjator"

Sheridan jest zresztą mocno eksploatowany przez Paramount+ (to właśnie na tej platformie za granicą pojawiają się jego głośne seriale). Nie jest tajemnicą, że twórca przechodzi do NBCUniversal 1 stycznia 2029 r., lecz wciąż jest zobowiązany do tworzenia produkcji dla Paramount do końca 2028 r. Wygląda na to, że w nadchodzącym roku twórca "Yellowstone" będzie pracował w pocie czoła, aby doprowadzić prace nad wszystkimi swoimi tytułami do końca, zanim przejdzie do innej stacji.

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Dodatkowo pojawiły się doniesienia, że niektórzy członkowie obsady jeszcze w czerwcu 2026 r. negocjowali podwyżki wynagrodzeń. Mogło to opóźnić prace nad "Landmanem", jednak nie była to raczej bezpośrednia przyczyna. Paramount+ nie opublikował zresztą oficjalnego oświadczenia, w którym wskazałby winowajcę tego zamieszania i ogłosił nową datę premiery. Na temat debiutu 3. sezonu możemy jednak spekulować. Jeśli prace na planie będą przebiegać zgodnie z planem i zakończą się w pierwszym kwartakle 2027 r., 3. sezonu serialu "Landman: Negocjator" zadebiutuje prawdopodobnie w połowie lub pod koniec 2027 r.

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