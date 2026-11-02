SkyShowtime dodało 80 nowości. Mocny thriller i uwielbiane filmy
SkyShowtime wjechał w listopad z pełną mocą. Do serwisu wjechało blisko 80 filmów i seriali - cenionych klasyków i nowiutkich, interesujących tytułów.
Listopad w SkyShowtime zaczął się wystrzałowo. Serwis zadba o to, by jego subskrybenci nie nudzili się w długie, jesienne wieczory, gdy pogoda odstrasza. Dostaliśmy ponad 70 produkcji, spośród których część to zupełne nowości, a kilka - powroty perełek na licencji. I tak na przykład „Hollow Road” zmrozi nam krew w żyłach, nowe odcinki „Dextera: Zmartwychwstania” czy „Strefy gangsterów” zapewnią intensywne serialowe przeżycia, przygody Bourne’a dowiozą mocną akcję, a „Sciśle tajne” rozbawią.
SkyShowtime: nowości na początek listopada. Filmy i seriale
Hollow Road
Psychologiczny thriller z Rosamund Pike i Matthew Rhysem. Pewnej nocy para rodziców odbiera telefon od nastoletniej córki. Dziewczyna spowodowała poważny wypadek, potrącając samochodem pieszego, i błaga o pomoc. Rodzice ruszają jej na ratunek, ale w miarę upływu czasu sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca, a rodzinne napięcia zaczynają wypływać na powierzchnię. Kameralna, rozgrywająca się głównie we wnętrzu samochodu historia łączy thriller z psychologicznym dramatem o rodzicielstwie, odpowiedzialności i granicach, do których jesteśmy gotowi się posunąć, by chronić najbliższych. A kulminacja to prawdziwa jazda bez trzymanki.
Ściśle tajne
Zwariowana komedia szpiegowska twórców „Czy leci z nami pilot?”, która bierze na celownik zarówno kino wojenne, jak i muzyczne filmy z Elvisem Presleyem. Nick Rivers (Val Kilmer), amerykański gwiazdor rock and rolla, przyjeżdża do NRD na koncert, ale szybko zostaje wplątany w międzynarodową intrygę. Kiedy poznaje córkę porwanego naukowca, dołącza do ruchu oporu i rusza na ratunek jej ojcu. Absurdalny humor, absurdalniejsze gagi i nieustanny festiwal filmowych parodii - wszystko w charakterystycznym stylu ekipy odpowiedzialnej też m.in. za „Nagą broń”. Zostaliście ostrzeżeni!
Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj
Dwóch irlandzkich płatnych zabójców zostaje wysłanych do malowniczej Brugii, by przeczekać zamieszanie po nieudanej akcji. Podczas gdy starszy Ken (Brendan Gleeson) zachwyca się urokami belgijskiego miasta, młodszy i znacznie bardziej porywczy Ray (Colin Farrell) nie potrafi odnaleźć się w roli turysty. Ich przymusowy urlop nabiera jednak zupełnie innego charakteru, gdy docierają do nich kolejne instrukcje od szefa. Martin McDonagh stworzył przewrotną mieszankę czarnej komedii, kryminału i dramatu o winie, sumieniu oraz moralnych dylematach. Ten gość jeszcze nigdy nie zrobił kiepskiego filmu.
SkyShowtime - nowości w serwisie
- A Kismet Christmas
- Dociekliwy detektyw
- Gwiazdka Muppetów
- Hallow Road
- Kolory miłości
- Królewna Śnieżka
- Legenda o bałwanku Mroziku
- Nowe życie
- Od zmierzchu do świtu 2
- Od zmierzchu do świtu 3: Córka kata
- Odzyskać honor
- Ostatni smok 3: Klątwa czarnoksiężnika
- Ostatni smok: Nowy początek
- Szachowe dzieciństwo
- Ten cholerny Michael Che
- VI Batalion
- W pierwszym brzasku
- Wspomnienia z Brighton Beach
- Ściśle tajne
- Świąteczna afera w North Pole
SkyShowtime: nowe odcinki seriali
- Awatar: Siedem Przystani
- Dexter: Zmartwychwstanie
- Marshals: historia z Yellowstone
- Strefa gangsterów
- The Five Star Weekend
- Tulsa King
SkyShowtime: ponownie dodane
- Alive, dramat w Andach
- Azyl
- Banana Split
- Battleship: Bitwa o Ziemię
- Buntownik z wyboru
- Chiński zodiak
- Córka generała
- Doom
- Dosięgnąć kosmosu
- Downton Abbey
- Dziedzictwo Bourne'a
- Dzika rzeka
- Ella zaklęta
- Jason Bourne
- Jay i Cichy Bob powracają
- Jeźdźcy smoków Załoga ratunkowa: Podniebni bohaterowie
- Kolacja dla palantów
- Kontrabanda
- Krucjata Bourne'a
- Kurt Cobain: Życie bez cenzury
- Mrówka Z
- Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?
- Naga broń 33⅓: Ostateczna zniewaga
- Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego
- Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj
- Niepamięć
- Nocny jastrząb
- Od zmierzchu do świtu
- Ostatni Smok 4: Bitwa o Ogień Smoczego Serca
- Ostatni smok
- Ostatni smok: Zemsta
- Pierwszy śnieg
- Poznaj moich rodziców
- Poznaj mojego tatę
- Poznaj naszą rodzinkę
- Przetrwać święta
- Przysięga
- Ptaszek na uwięzi
- Spartakus
- Szalona noc
- Słodkie zmartwienia
- Tożsamość Bourne'a
- Trzy kroki od siebie
- Tunel
- Twister
- Ultimatum Bourne'a
- Urok
- Uśpieni
- Wanted – Ścigani
- Wigilijny show
- Windykator
- Wodny świat
- Wstrząsy 7: Wyspa wrzasków
- Zaginiony ląd
- Złap mnie, jeśli potrafisz
- Zły Mikołaj
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).