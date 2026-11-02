SkyShowtime dodało 80 nowości. Mocny thriller i uwielbiane filmy

Listopad w SkyShowtime zaczął się wystrzałowo. Serwis zadba o to, by jego subskrybenci nie nudzili się w długie, jesienne wieczory, gdy pogoda odstrasza. Dostaliśmy ponad 70 produkcji, spośród których część to zupełne nowości, a kilka - powroty perełek na licencji. I tak na przykład „Hollow Road” zmrozi nam krew w żyłach, nowe odcinki „Dextera: Zmartwychwstania” czy „Strefy gangsterów” zapewnią intensywne serialowe przeżycia, przygody Bourne’a dowiozą mocną akcję, a „Sciśle tajne” rozbawią.

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SkyShowtime: nowości na początek listopada. Filmy i seriale

Hollow Road

Psychologiczny thriller z Rosamund Pike i Matthew Rhysem. Pewnej nocy para rodziców odbiera telefon od nastoletniej córki. Dziewczyna spowodowała poważny wypadek, potrącając samochodem pieszego, i błaga o pomoc. Rodzice ruszają jej na ratunek, ale w miarę upływu czasu sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca, a rodzinne napięcia zaczynają wypływać na powierzchnię. Kameralna, rozgrywająca się głównie we wnętrzu samochodu historia łączy thriller z psychologicznym dramatem o rodzicielstwie, odpowiedzialności i granicach, do których jesteśmy gotowi się posunąć, by chronić najbliższych. A kulminacja to prawdziwa jazda bez trzymanki.

Ściśle tajne

Zwariowana komedia szpiegowska twórców „Czy leci z nami pilot?”, która bierze na celownik zarówno kino wojenne, jak i muzyczne filmy z Elvisem Presleyem. Nick Rivers (Val Kilmer), amerykański gwiazdor rock and rolla, przyjeżdża do NRD na koncert, ale szybko zostaje wplątany w międzynarodową intrygę. Kiedy poznaje córkę porwanego naukowca, dołącza do ruchu oporu i rusza na ratunek jej ojcu. Absurdalny humor, absurdalniejsze gagi i nieustanny festiwal filmowych parodii - wszystko w charakterystycznym stylu ekipy odpowiedzialnej też m.in. za „Nagą broń”. Zostaliście ostrzeżeni!

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Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj

Dwóch irlandzkich płatnych zabójców zostaje wysłanych do malowniczej Brugii, by przeczekać zamieszanie po nieudanej akcji. Podczas gdy starszy Ken (Brendan Gleeson) zachwyca się urokami belgijskiego miasta, młodszy i znacznie bardziej porywczy Ray (Colin Farrell) nie potrafi odnaleźć się w roli turysty. Ich przymusowy urlop nabiera jednak zupełnie innego charakteru, gdy docierają do nich kolejne instrukcje od szefa. Martin McDonagh stworzył przewrotną mieszankę czarnej komedii, kryminału i dramatu o winie, sumieniu oraz moralnych dylematach. Ten gość jeszcze nigdy nie zrobił kiepskiego filmu.

SkyShowtime - nowości w serwisie

A Kismet Christmas

Dociekliwy detektyw

Gwiazdka Muppetów

Hallow Road

Kolory miłości

Królewna Śnieżka

Legenda o bałwanku Mroziku

Nowe życie

Od zmierzchu do świtu 2

Od zmierzchu do świtu 3: Córka kata

Odzyskać honor

Ostatni smok 3: Klątwa czarnoksiężnika

Ostatni smok: Nowy początek

Szachowe dzieciństwo

Ten cholerny Michael Che

VI Batalion

W pierwszym brzasku

Wspomnienia z Brighton Beach

Ściśle tajne

Świąteczna afera w North Pole

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SkyShowtime: nowe odcinki seriali

Awatar: Siedem Przystani

Dexter: Zmartwychwstanie

Marshals: historia z Yellowstone

Strefa gangsterów

The Five Star Weekend

Tulsa King

SkyShowtime: ponownie dodane

Alive, dramat w Andach

Azyl

Banana Split

Battleship: Bitwa o Ziemię

Buntownik z wyboru

Chiński zodiak

Córka generała

Doom

Dosięgnąć kosmosu

Downton Abbey

Dziedzictwo Bourne'a

Dzika rzeka

Ella zaklęta

Jason Bourne

Jay i Cichy Bob powracają

Jeźdźcy smoków Załoga ratunkowa: Podniebni bohaterowie

Kolacja dla palantów

Kontrabanda

Krucjata Bourne'a

Kurt Cobain: Życie bez cenzury

Mrówka Z

Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?

Naga broń 33⅓: Ostateczna zniewaga

Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego

Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj

Niepamięć

Nocny jastrząb

Od zmierzchu do świtu

Ostatni Smok 4: Bitwa o Ogień Smoczego Serca

Ostatni smok

Ostatni smok: Zemsta

Pierwszy śnieg

Poznaj moich rodziców

Poznaj mojego tatę

Poznaj naszą rodzinkę

Przetrwać święta

Przysięga

Ptaszek na uwięzi

Spartakus

Szalona noc

Słodkie zmartwienia

Tożsamość Bourne'a

Trzy kroki od siebie

Tunel

Twister

Ultimatum Bourne'a

Urok

Uśpieni

Wanted – Ścigani

Wigilijny show

Windykator

Wodny świat

Wstrząsy 7: Wyspa wrzasków

Zaginiony ląd

Złap mnie, jeśli potrafisz

Zły Mikołaj

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