Star Trek: Nieznane nowe światy z datą premiery 4. sezonu. Co z Polską?

Ogłoszono datę premiery 4. sezonu serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy". Na ten moment wiadomo, kiedy najnowsza odsłona pojawi za granicą, ale można spekulować na temat terminu debiutu w Polsce.

Anna Bortniak
Świat "Star Trek" w ostatnich latach zaczął się rozrastać. Za granicą kolejne produkcje z uniwersum pokazuje Paramount+, natomiast w Polsce domem dla kultowej franczyzy science fiction jest serwis SkyShowtime. To właśnie tam dostępne są takie produkcje jak "Star Trek", "Star Trek: Enterprise", "Star Trek: Picard", "W ciemność. Star Trek" czy "Star Trek: Discovery". Biblioteka serwisu wciąż jednak powiększa się o kolejne tytuły. Jednym z nich jest "Star Trek: Nieznane nowe światy".

Wspomniany serial zadebiutował w Polsce w Walentynki 2023 roku. Datę łatwo zapamiętać, ponieważ właśnie wtedy w naszym kraju wystartował serwis SkyShowtime. Podczas gdy fani uniwersum w Stanach Zjednoczonych mogli oglądać nowość w maju 2022 roku, w Polsce na produkcję trzeba było nieco poczekać. Teraz wiadomo już, że kolejne sezony zmierzają właśnie do SkyShowtime, w tym również ten czwarty. Data premiery jest już znana.

Star Trek: Nieznane nowe światy - kiedy premiera 4. sezonu? Jest data

2. sezon "Star Trek: Nieznane nowe światy" zadebiutował niemal równolegle względem zachodniej premiery, w czerwcu 2023 roku. Spodziewano się zatem, że kolejna odsłona również nie zaliczy większego opóźnienia. W jej przypadku był to niewielki poślizg wynoszący prawie 3 tygodnie. Jak będzie w przypadku 4. sezonu?

Zapowiedziano już, że 4. sezon "Star Trek: Nieznane nowe światy" zadebiutuje 23 lipca. Finał zostanie pokazany 24 września. Warto uściślić, że jest to data premiery w serwisie Paramount+, co oznacza, że na temat terminu debiutu w Polsce można jedynie spekulować. Biorąc jednak pod uwagę niewielkie obsuwy w przypadku dwóch poprzednich sezonów, można przypuszczać, że widzowie w Polsce obejrzą ten sezon niemal równolegle z amerykańską premierą. Na ten moment nic nie jest jednak pewne.

Oprócz daty premiery pokazano również oszałamiający zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej. Pokazano go podczas wydarzenia CCXP w Meksyku na prezentacji Paramount+ Thunder Stage:

W 4. sezonie załoga U.S.S. Enterprise pod przywództwem kapitana Christophera Pike'a (Anson Mount) wyrusza w serię ekscytujących i pełnych emocji przygód. Podczas podróży do nowych i dziwnych światów członkowie załogi będą stawiać czoła nie tylko zewnętrznym zagrożeniom, ale również swoim wewnętrznym demonom. Spotkają barwne postacie, znajome twarze i przerażających kosmitów. Wciąż będą dążyć do stworzenia świetlanej, pełnej nadziei przyszłości.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak
26.04.2026 10:43
Najnowsze
10:01
Jak zachwyca, jak nie zachwyca. Chłopaki, pora na emeryturę
Aktualizacja: 2026-04-26T10:01:00+02:00
8:53
Netflix zapłonie od nowego serialu akcji. Ponad 20 lat nie było takiej adaptacji
Aktualizacja: 2026-04-26T08:53:00+02:00
8:03
Thriller w HBO Max zafascynuje cię i rozwścieczy. Mroczna opowieść z twistem
Aktualizacja: 2026-04-26T08:03:00+02:00
7:13
Kiedy premiera i ile potrwa Avengers: Doomsday? Wszystko, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-04-26T07:13:00+02:00
15:15
Film o Michaelu Jacksonie rodził się w bólach. Jego kulisy są grube
Aktualizacja: 2026-04-25T15:15:00+02:00
15:00
Największe takie wydarzenie w historii polskiego internetu. Stream Łatwogangu to fenomen
Aktualizacja: 2026-04-25T15:00:51+02:00
14:15
Romantyczny klasyk wylądował na HBO Max. Idealny na weekend
Aktualizacja: 2026-04-25T14:15:00+02:00
13:38
5 thrillerów na weekend. Co obejrzeć w streamingu?
Aktualizacja: 2026-04-25T13:38:36+02:00
13:11
Franz Kafka już online. Wspaniała premiera na koniec miesiąca
Aktualizacja: 2026-04-25T13:11:00+02:00
12:52
Nowość HBO Max robi sobie jaja z kultowego klasyka. Nie ma dużo takich filmów
Aktualizacja: 2026-04-25T12:52:21+02:00
12:19
Użytkownicy Disney+ już łakną hitu prosto z kina. Dostali jego namiastkę
Aktualizacja: 2026-04-25T12:19:00+02:00
11:15
Thriller z Taronem Egertonem, dla którego zarwiesz nockę w weekend
Aktualizacja: 2026-04-25T11:15:00+02:00
10:13
Co obejrzeć na SkyShowtime w weekend? Finały hitowych seriali
Aktualizacja: 2026-04-25T10:13:00+02:00
9:06
Netflix potrzebował takiego filmu wojennego. Wbije was w fotel
Aktualizacja: 2026-04-25T09:06:00+02:00
8:13
Przestępcze życie wybrało widzów Prime Video. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-04-25T08:13:00+02:00
7:12
Cytadela powraca. Kiedy premiera odcinków 2. sezonu serialu?
Aktualizacja: 2026-04-25T07:12:00+02:00
6:59
Czy Cień i kość wróci z 3. sezonem? Wiem, że czekacie
Aktualizacja: 2026-04-25T06:59:00+02:00
20:47
Bob Odenkirk nie chce, ale musi skopać wam tyłki. "Normal" wymiata
Aktualizacja: 2026-04-24T20:47:26+02:00
19:27
Nowy klip filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 wkurzył widzów. Jest afera
Aktualizacja: 2026-04-24T19:27:40+02:00
17:36
Netflix nakręci serial Scooby-Doo. Tak wygląda Tajemnicza Spółka
Aktualizacja: 2026-04-24T17:36:57+02:00
