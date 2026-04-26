Star Trek: Nieznane nowe światy z datą premiery 4. sezonu. Co z Polską?

Świat "Star Trek" w ostatnich latach zaczął się rozrastać. Za granicą kolejne produkcje z uniwersum pokazuje Paramount+, natomiast w Polsce domem dla kultowej franczyzy science fiction jest serwis SkyShowtime. To właśnie tam dostępne są takie produkcje jak "Star Trek", "Star Trek: Enterprise", "Star Trek: Picard", "W ciemność. Star Trek" czy "Star Trek: Discovery". Biblioteka serwisu wciąż jednak powiększa się o kolejne tytuły. Jednym z nich jest "Star Trek: Nieznane nowe światy".

Wspomniany serial zadebiutował w Polsce w Walentynki 2023 roku. Datę łatwo zapamiętać, ponieważ właśnie wtedy w naszym kraju wystartował serwis SkyShowtime. Podczas gdy fani uniwersum w Stanach Zjednoczonych mogli oglądać nowość w maju 2022 roku, w Polsce na produkcję trzeba było nieco poczekać. Teraz wiadomo już, że kolejne sezony zmierzają właśnie do SkyShowtime, w tym również ten czwarty. Data premiery jest już znana.

Star Trek: Nieznane nowe światy - kiedy premiera 4. sezonu? Jest data

2. sezon "Star Trek: Nieznane nowe światy" zadebiutował niemal równolegle względem zachodniej premiery, w czerwcu 2023 roku. Spodziewano się zatem, że kolejna odsłona również nie zaliczy większego opóźnienia. W jej przypadku był to niewielki poślizg wynoszący prawie 3 tygodnie. Jak będzie w przypadku 4. sezonu?

Zapowiedziano już, że 4. sezon "Star Trek: Nieznane nowe światy" zadebiutuje 23 lipca. Finał zostanie pokazany 24 września. Warto uściślić, że jest to data premiery w serwisie Paramount+, co oznacza, że na temat terminu debiutu w Polsce można jedynie spekulować. Biorąc jednak pod uwagę niewielkie obsuwy w przypadku dwóch poprzednich sezonów, można przypuszczać, że widzowie w Polsce obejrzą ten sezon niemal równolegle z amerykańską premierą. Na ten moment nic nie jest jednak pewne.

Oprócz daty premiery pokazano również oszałamiający zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej. Pokazano go podczas wydarzenia CCXP w Meksyku na prezentacji Paramount+ Thunder Stage:

W 4. sezonie załoga U.S.S. Enterprise pod przywództwem kapitana Christophera Pike'a (Anson Mount) wyrusza w serię ekscytujących i pełnych emocji przygód. Podczas podróży do nowych i dziwnych światów członkowie załogi będą stawiać czoła nie tylko zewnętrznym zagrożeniom, ale również swoim wewnętrznym demonom. Spotkają barwne postacie, znajome twarze i przerażających kosmitów. Wciąż będą dążyć do stworzenia świetlanej, pełnej nadziei przyszłości.

Anna Bortniak 26.04.2026 10:43

