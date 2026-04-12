REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Dla tego filmu warto zaspać do pracy. Doskonały kryminał

"Wichrowe wzgórza" mogły nie być najlepszą produkcją do tego, by rozpocząć swoją przygodę z twórczością Emerald Fennell. Jeśli po seansie wyszliście z kina niezadowoleni i chcecie odczarować sobie tę reżyserkę, to po prostu musicie obejrzeć ten film - nie mogłam się od niego oderwać.

Anna Bortniak
REKLAMA

Najnowsza produkcja Fennell, czyli luźna adaptacja powieści "Wichrowe wzgórza", zebrała mieszane opinie - nie wszystkim widzom przypadła ona do gustu, a niektórzy przez nią być może nawet skreślili reżyserkę i nie zamierzają do jej twórczości wracać. Mimo że ja również nie jestem fanką jej najnowszej produkcji, postanowiłam zapoznać się z jej innymi filmami. Na pierwszy ogień poszła "Obiecująca. Młoda. Kobieta", którą zamierzam polecać dosłownie każdemu - dla tego filmu warto zaspać do pracy.

REKLAMA

Obiecująca. Młoda. Kobieta - opinia o filmie Emerald Fennell

Bohaterką "Obiecującej. Młodej. Kobiety" jest Cassandra (Carey Mulligan), która ma dziwaczne hobby - wieczorami wychodzi do klubów, gdzie udaje kompletnie pijaną, a następnie udaje się do mieszkań nowo poznanych mężczyzn. W momencie gdy ci pozwalają sobie na zbyt wiele, wykorzystując "nietrzeźwość" kobiety, Cassie wychodzi z roli bezbronnej trzpiotki pod wpływem alkoholu i zaskakuje facetów swoją trzeźwością. W tym momencie mężczyźni zaczynają się gubić się w zeznaniach i nie wiedzą już, jak reagować. Po co to robi? Do tego reżyserka dochodzi powoli, odkrywając przed nami kolejne karty.

W międzyczasie wszystko staje się jeszcze bardziej tajemnicze, a pytania zaczynają się mnożyć. Na temat Cassie pojawiają się jednak szczątkowe informacje - kobieta jest trzydziestolatką, która wciąż mieszka z rodzicami. Nie ma partnera, ani przyjaciół, nie licząc koleżanki z pracy w kawiarni. Kiedy pewnego dnia w lokalu zjawia się dawny znajomy ze studiów medycznych, dowiadujemy się, że Cassie była obiecującą studentką uniwersytetu medycznego, jednak z jakiegoś powodu zrezygnowała ze studiów, podobnie jak jej przyjaciółka, Nadia. Dlaczego? W tym filmie dochodzenie do prawdy jest niezwykle ekscytujące.

"Obiecującą. Młodą. Kobietę" włączyłam zupełnie przypadkiem - nie była to żadna nowość w bibliotece SkyShowtime. Produkcja przypomniała mi się właśnie przy okazji wcześniejszej premiery "Wichrowych wzgórz", kiedy pomyślałam, że w sumie to z ciekawości zapoznam się z twórczością Fennell. W zasadzie cieszę się, że zaczęłam ją od luźnej adaptacji powieści Bronte, bo inaczej byłabym po prostu jeszcze bardziej zawiedziona. Tymczasem okazało się, że reżyserka ma w swoim portfolio perełkę, którą teraz mam ochotę polecać dosłownie każdemu.

Genialny thriller zemsty Fennell trzyma w napięciu do samego końca, a zaskoczeń nie brakuje aż do ostatniej minuty. Ta produkcja jest doskonała, co jest w dużej mierze zasługą Mulligan - aktorka jest tak magnetyzująca i hipnotyzująca, że nie można oderwać do niej wzroku. To ona dźwiga tę historię na swoich barkach i sprawia, że chce się więcej, i więcej. "Obiecująca. Młoda. Kobieta" trafia do TOP-ki moich ulubionych filmów i myślę, że jeśli będziecie mieli okazję się z nią zapoznać, to wy również się w tej produkcji zakochacie.

Obiecująca. Młoda. Kobieta - oglądaj w SkyShowtime
SkyShowtime
Obiecująca. Młoda. Kobieta
SkyShowtime
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
REKLAMA
12.04.2026 19:05
Tagi: KryminałySkyShowtimeThrillery
Najnowsze
17:37
To jedna z najlepszych adaptacji w historii. Wreszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-04-12T17:37:52+02:00
13:03
Co łączy Devon, Maula i Lucasa? Darth Talon. Czekaj, kto?
Aktualizacja: 2026-04-12T13:03:00+02:00
12:20
Kowboj współczesnego kina. Glen Powell to gwiazda, której brakowało
Aktualizacja: 2026-04-12T12:20:26+02:00
11:45
Twórca Wielkich kłamstewek o 3. sezonie. Są postępy
Aktualizacja: 2026-04-12T11:45:23+02:00
11:02
Stary Voldemort wybrał nowego Voldemorta. Nie jesteście na to gotowi
Aktualizacja: 2026-04-12T11:02:00+02:00
10:11
TOP 10 ról Roberta Pattinsona. On nie ma złych kreacji
Aktualizacja: 2026-04-12T10:11:00+02:00
9:42
Genialny horror już w HBO Max. Jestem na tak
Aktualizacja: 2026-04-12T09:42:00+02:00
9:03
Nie awanturujcie się o nowość Netfliksa. Wraca jeden z najbardziej uznanych seriali
Aktualizacja: 2026-04-12T09:03:00+02:00
8:12
Kiedy powróci Jedyna? Uwielbiany serial Apple TV wraca
Aktualizacja: 2026-04-12T08:12:00+02:00
6:11
Kiedy Rooster wróci z 2. sezonem? Próbujemy odkryć tajemnicę HBO Max
Aktualizacja: 2026-04-12T06:11:00+02:00
19:09
Nie żyje John Nolan. Aktor miał 87 lat
Aktualizacja: 2026-04-11T19:09:05+02:00
18:36
Netflix dokłada do pieca. 5 nowości, które trzeba obejrzeć w weekend
Aktualizacja: 2026-04-11T18:36:37+02:00
15:02
Nowe lokalizacje w 6. sezonie Emily w Paryżu. Zapowiada się inaczej
Aktualizacja: 2026-04-11T15:02:00+02:00
14:14
Chase Infiniti podbija Hollywood. Ma już na koncie rolę w oscarowym filmie
Aktualizacja: 2026-04-11T14:14:31+02:00
13:15
Nikt nie mówi o najlepszym serialu tego roku. Prime Video dowiozło perłę
Aktualizacja: 2026-04-11T13:15:00+02:00
12:35
Tak absurdalnego filmu jeszcze w tym roku nie było. Jazda bez trzymanki
Aktualizacja: 2026-04-11T12:35:00+02:00
11:15
Netflix miał nakręcić film z Millie Bobby Brown. Nie zobaczymy go
Aktualizacja: 2026-04-11T11:15:48+02:00
10:51
Użytkownicy Disney+ nie mają dość nowych sci-fi. Łakną więcej
Aktualizacja: 2026-04-11T10:51:00+02:00
10:11
Wizualna perła podbija HBO Max. Polacy zakochali się w tym science fiction
Aktualizacja: 2026-04-11T10:11:00+02:00
8:44
Nowość robi rzeź na Prime Video. Użytkownicy odstawiają wszystkie inne tytuły
Aktualizacja: 2026-04-11T08:44:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA