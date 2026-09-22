Czy będzie 2. sezon Girls of Warsaw? Jest wskazówka

Prime Video pokazał 6-odcinkowy serial dokumentalny "Girls of Warsaw". Odbił się on w internecie szerokim echem. Do programu zostały zaproszone 4 popularne influencerki - Andziaks, Ola Nowak, Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik - które przybliżyły widzom swoje życie prywatne i zawodowe. Nie obyło się bez dram, niespodziewanych momentów i kontrowersyjnych wypowiedzi. Czy to wystarczy, aby Prime Video zdecydowało się na zrealizowanie 2. sezonu?

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Girls of Warsaw - czy będzie 2. sezon serialu w Prime Video?

Prime Video nie ogłosił oficjalnie, czy ukaże się 2. sezon serialu "Girls of Warsaw". Podczas wywiadu influencerki również nie mają wiedzy na temat kontynuacji. Zawsze możemy jednak na ten temat spekulować, aby zweryfikować, czy rzeczywiście istnieje szansa na nową odsłonę.

W streamingu rządzą liczby. Jeśli jakaś produkcja zyska wystarczającą ilość wyświetleń, platformy są bardziej skore do tego, aby przemyśleć kontynuację. W przypadku "Girls of Warsaw" oglądalność może być spora - nie mamy konkretnych danych, jednak po lawinie dyskusji na temat serialu wnioski nasuwają się same. Prime Video może zatem zdecydować się na zrealizowanie 2. sezonu. Przyszłość produkcji maluje się raczej w jasnych barwach, choć na ten moment jeszcze nic nie jest pewne.

Wskazówka jest taka, że w przeszłości Prime Video realizowało już kontynuacje, np. w przypadku "Girls of Oslo" czy "Girls of Stockholm". Oznacza to, że nowa odsłona naszej polskiej edycji wcale nie jest wykluczona.

Widzowie zastanawiają się również nad składem potencjalnej kontynuacji. Opcji jest kilka. Na przykładzie "Girls of Oslo", norweskiej edycji programu, można zauważyć, że na przestrzeni 3. sezonów serialu influencerki się powtarzały, ale do ekipy dołączały również nowe osoby. Oznacza to, że produkcja może ponownie zaprosić Andziaks, Olę Nowak, Jessicę Mercedes i Klaudię Sadownik, ale nie musi. W składzie potencjalnej odsłony mogą pojawić się również nowe influencerki lub ekipa mieszana. Na ten moment trzeba uzbroić się w cierpliwość.

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