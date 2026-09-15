Fani Reachera mogą odetchnąć z ulgą. Spin-off to sztos
Fani mieli nadzieję, że spin-off "Reachera" będzie dobry. Nie spodziewali się jednak, że aż tak. "Neagley" okazuje się świetnym serialem. Ma wszelkie zadatki, aby stać się kolejnym hitem Prime Video.
"Reacher" rozgościł się w świadomości użytkowników Prime Video jeszcze w 2022 roku. Już przy 1. sezonie subskrybenci zakochali się w serialu na podstawie książek Lee Childa. Z niecierpliwością więc wyczekiwali kolejnych odsłon. I je dostawali. 4. w połowie sierpnia zadebiutowała w serwisie i z miejsca stała się hitem. Od czasu swej premiery nie schodzi z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Niedługo jednak będzie musiała.
Tak to jest z serialami, że nawet te najpopularniejsze jakiś czas po swoim zakończeniu znikają z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. A tak się właśnie składa, że 4. sezon "Reachera" już jutro dostanie swój finał. Od razu jednak pojawi się kandydat do przejęcia po nim pierwszego miejsca w topce najchętniej oglądanych tytułów na platformie Amazona. A będzie to... kolejny "Reacher".
Neagley - opinie o spin-offie Reachera na Prime Video
"Reacher" cieszy się taką popularnością na całym świecie, że Prime Video postanowiło nie tylko trzaskać kolejne sezony. Pokusiło się o poszerzenie uniwersum hitowego serialu akcji. Dzięki temu wraz z finałem 4. sezonu na platformie Amazona zadebiutuje też spin-off produkcji. Będzie on poświęcony dobrze nam znanej Neagley.
Wiadomo jak to jest ze spin-offami. Bardzo często okazują się niepotrzebne, ewentualnie słabe. To jednak nie jest ten przypadek. "Neagley" co prawda pojawi się na Prime Video dopiero jutro, ale już teraz wiemy, czego możemy się spodziewać. Świetnego serialu akcji. Tak wynika z pierwszych recenzji. Krytycy są produkcją zachwyceni. Dzięki temu cieszy się ona 90 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes.
Spin-offy trafiają albo chybiają, a "Neagley" to zdecydowanie strzał w dziesiątkę
- twierdzi Dominic Baez z Seattle Times.
Prime Video utrzymuje akcję i kryminał w ramach thrillera w sposób, w jaki zasłynął z tego "Reacher", a nawet poprawia te nieco słabsze strony serialu głównego
- pisze Ana Dumaroag ze ScreenRant.
"Neagley" to szybki, wybuchowy spin-off "Reachera" napędzany mocny, stopniowo chwytającym występem Marii Sten
- czytamy w recenzji M.N. Millera dla FandomWire.
Przy 90 proc. pozytywnych recenzji "Neagley" nie może się równać z "Reacherem", którego najgorzej oceniany 1. sezon ma 92 proc. pozytywnych recenzji. Niemniej fani serialu wciąż powinni ostrzyć sobie zęby na nadchodzący spin-off. Wygląda bowiem na to, że Prime Video zapewni nam kolejną porządną dawkę adrenaliny.
Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:
- Finał Reachera już zaraz. O której wyląduje na Prime Video?
- Reacher wróci po finale serialu. To nie koniec
- 2026 należy do Reachera. Zagrał w świetnych akcyjniakach, najlepszy dopiero nadchodzi
- O co chodzi w przedostatnim odcinku Reachera? Wyjaśniamy zakończenie
- Użytkownicy Prime Video tęsknili za ulubionym serialem akcji. W dobę podbił serwis
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.