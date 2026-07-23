Girls of Warsaw opowie o polskich influencerkach. Kiedy premiera w Prime Video?
"Girls of Warsaw" zmierza do Prime Video. Platforma ujawniła, kiedy nowy serial dokumentalny o najpopularniejszych polskich influencerkach trafi do biblioteki serwisu i pokazała pierwsze zdjęcia.
Subskrybenci Prime Video mogą korzystać z bogatej oferty filmów, seriali i programów. Wśród nich znajdują się również produkcje dokumentalne, w tym te polskie. Do tej pory w ofercie pojawiły się takie tytuły jak "Lewandowski - Nieznany", "Kuba", "Szczęsny" oraz "Doda", a już niebawem dołączy do nich dokument "Girls of Warsaw" o popularnych polskich influencerkach. To pierwsza taka polska produkcja. Wiadomo, kiedy zadebiutuje na platformie.
Girls of Warsaw - kiedy premiera w Prime Video?
"Girls of Warsaw" zajrzy za kulisy życia popularnych polskich influencerek - Andziaks, Oli Nowak, Jessiki Mercedes i Klaudii Sadownik. Produkcja pokaże, jak dziewczyny funkcjonują zarówno w pracy, jak i życiu codziennym, pokazując takie kadry, które nie pojawiłyby się w ich mediach społecznościowych.
Andziaks (Angelika Trochonowicz) to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek lifestyle'owych, która dokumentuje swoje życie na YouTubie. Ola Nowak to natomiast influencerka, która zyskała popularność za sprawą kanału Beksy w 2015 roku. Z kolei Jessica Mercedes (Jessica Mercedes Kirschner) pokazuje treści związane z modą, a swoją karierę zaczynała od bloga modowego. Serial skupi się również na Klaudii Sadownik, influencerce młodego pokolenia, która tworzy materiały na TikToka, a popularność zyskała dzięki projektowi Team X.
Każda z bohaterek znajduje się na innym etapie życia, mierzy się z innymi wyzwaniami i ma własne ambicje oraz priorytety. Serial pokazuje, co kryje się za ich publicznym wizerunkiem: kulisy pracy i prowadzenia biznesów, ważne życiowe decyzje, relacje z bliskimi, osobiste trudności oraz presję związaną z życiem na oczach milionów odbiorców
- czytamy w oficjalnym opisie.
Serial dokumentalny "Girls of Warsaw" zadebiutuje w Prime Video 18 września. Tego dnia na platformie pojawi się cała produkcja, która składa się z 6 odcinków. Dowiemy się wówczas, jak popularność wpływa na prywatność, relacje i codzienne wybory influencerek, a także gdzie przebiega granica między życiem prywatnym, a tym, co pokazują swoim odbiorcom.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.