Girls of Warsaw opowie o polskich influencerkach. Kiedy premiera w Prime Video?

Subskrybenci Prime Video mogą korzystać z bogatej oferty filmów, seriali i programów. Wśród nich znajdują się również produkcje dokumentalne, w tym te polskie. Do tej pory w ofercie pojawiły się takie tytuły jak "Lewandowski - Nieznany", "Kuba", "Szczęsny" oraz "Doda", a już niebawem dołączy do nich dokument "Girls of Warsaw" o popularnych polskich influencerkach. To pierwsza taka polska produkcja. Wiadomo, kiedy zadebiutuje na platformie.

Girls of Warsaw - kiedy premiera w Prime Video?

"Girls of Warsaw" zajrzy za kulisy życia popularnych polskich influencerek - Andziaks, Oli Nowak, Jessiki Mercedes i Klaudii Sadownik. Produkcja pokaże, jak dziewczyny funkcjonują zarówno w pracy, jak i życiu codziennym, pokazując takie kadry, które nie pojawiłyby się w ich mediach społecznościowych.

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Andziaks (Angelika Trochonowicz) to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek lifestyle'owych, która dokumentuje swoje życie na YouTubie. Ola Nowak to natomiast influencerka, która zyskała popularność za sprawą kanału Beksy w 2015 roku. Z kolei Jessica Mercedes (Jessica Mercedes Kirschner) pokazuje treści związane z modą, a swoją karierę zaczynała od bloga modowego. Serial skupi się również na Klaudii Sadownik, influencerce młodego pokolenia, która tworzy materiały na TikToka, a popularność zyskała dzięki projektowi Team X.

Każda z bohaterek znajduje się na innym etapie życia, mierzy się z innymi wyzwaniami i ma własne ambicje oraz priorytety. Serial pokazuje, co kryje się za ich publicznym wizerunkiem: kulisy pracy i prowadzenia biznesów, ważne życiowe decyzje, relacje z bliskimi, osobiste trudności oraz presję związaną z życiem na oczach milionów odbiorców - czytamy w oficjalnym opisie.

Serial dokumentalny "Girls of Warsaw" zadebiutuje w Prime Video 18 września. Tego dnia na platformie pojawi się cała produkcja, która składa się z 6 odcinków. Dowiemy się wówczas, jak popularność wpływa na prywatność, relacje i codzienne wybory influencerek, a także gdzie przebiega granica między życiem prywatnym, a tym, co pokazują swoim odbiorcom.

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