Kim są inflencerki z Girls of Warsaw? Oto bohaterki serialu Prime Video

Jesienią w Prime Video zadebiutuje nowy serial dokumentalny "Girls of Warsaw". Polska produkcja zajrzy za kulisy życia popularnych polskich influencerek - Andziaks, Oli Nowak, Jessiki Mercedes i Klaudii Sadownik - i pokaże, jak dziewczyny funkcjonują zarówno w pracy, jak i życiu codziennym. Obiecuje kadry, które nie pojawiłyby się w mediach społecznościowych. Kim są bohaterki serialu?

Girls of Warsaw - bohaterki programu w Prime Video. Kim są influencerki?

Jessica Mercedes

Jessica Mercedes, właściwie Jessica Mercedes Kirschner, to polsko-niemiecka influencerka modowa urodzona w 1993 roku. Swoją działalność w branży rozpoczęła w 2010 roku, zakładając bloga o tematyce modowej, a w latach 2014-2019 prowadziła swój kanał na YouTubie. Niedługo później zaczęła współpracę z Robertem Kupiszem w ramach Fashion Week Poland, ale ożna było ją także zobaczyć na New York Fashion Week.

Obecnie jest ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek modowych w mediach społecznościowych. Mercedes jest również właścicielką dwóch marek: Moisess (ze strojami kąpielowymi) oraz Veclaim (z ubraniami), które założyła kolejno w 2017 i 2018 roku. Na Instagramie zebrała ponad 885 tys. obserwujących, a na TikToku śledzi ją około 163 tys. osób.

Ola Nowak

Ola Nowak to polska influencerka i twórczyni internetowa urodzona w 1995 roku, która zdobyła popularność na YouTube, Instagramie i TikToku. Sławę zyskała w 2015 roku za sprawą powstałego z inicjatywy AbstrachujeTV kanału Beksy, który współtworzyła wraz z Nadią Długosz. Z projektu odeszła w 2020 roku, aby rozwijać swoją karierę w mediach społecznościowych.

Influencerka publikuje treści związane z modą, lifestyle'em i rozrywką. W mediach społecznościowych zbudowała silną markę - na Instagramie obserwuje ją 1,5 mln osób, a na TikToku ponad 1,6 mln użytkowników. Z publikacji w social mediach wynika, że przyjaźni się z Andziaks, inną uczestniczką serialu "Girs of Warsaw".

Andziaks

Andziaks, właściwie Angelika Trochonowicz (z domu Zając) to jedna z najpopularniejszych youtuberek i influencerek, która zasłynęła lifestyle'owymi vlogami, a jej materiały z życia codziennego do dziś przyciągają sporą publikę. Dziś to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych osobistości internetowych. Jest aktywna przede wszystkim na YouTubie (jej kanał subskrybuje 1,26 mln osób) oraz na Instagramie (zebrała tam 1,6 mln obserwujących).

Obecnie życie Andziaks przyciąga uwagę widzów, ponieważ jest ono wypełnione luksusem - influencerka dzieli się z widzami materiałami, w których pokazuje wystawne życie, nowoczesny dom z basenem i innymi udogodnieniami czy też częste podróże do Dubaju. Choć jej styl życia oraz wystawianie swojej prywatności na widok publiczny (chodzi tu również o dzielenie się wizerunkiem swoich dzieci, czyli sharenting) często spotyka się z krytyką, fani influencerki chwalą ją za szczerość i "swojskość". Doceniają, że Andziaks nikogo nie udaje i żyje po swojemu, nie przejmując się opinią innych.

Klaudia Sadownik

Klaudia Sadownik to influencerka i tiktokerka urodzona w 2001 roku. Początkowo była znana jako członkini trzeciej edycji Team X, ale szerszą popularność zyskała za sprawą TikToka. Na platformie publikuje filmiki lifestylowe i o tematyce humorystycznej, gdzie obecnie obserwuje ją 1,1 mln użytkowników. Na Instagramie zebrała natomiast 606 tys. osób, a na YouTubie - 134 tys. subskrybentów. Influencerka prowadziła również podcast Spill The Tea wraz z Martą "Murcix" Błoch, byłą członkinią Ekipy Friza.

Serial "Girls of Warsaw" zadebiutuje w Prime Video 18 września.

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