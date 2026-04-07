Kim jest Andziaks? Popularna influencerka na kanapie Wojewódzkiego

Na początku marca rozpoczęła się emisja nowego sezonu programu "Kuba Wojewódzki". Do tej pory w ramach 46. odsłony na kanapie showmana zasiadły takie gwiazdy jak Katarzyna Grochola, Muniek Staszczyk, Agata Kulesza, Ralph Kaminski, Przemysław Klima czy Alicja Szemplińska, a już dziś, 7 kwietnia, widzowie będą mieli okazję przekonać się, jak z pytaniami Wojewódzkiego poradzą sobie aktor Bartosz Obuchowicz oraz influencerka Andziaks. Obuchowicza telewidzowie kojarzą z pewnością z roli w serialu "Na dobre i na złe". Kim natomiast jest Andziaks?

Andziaks jest postacią znaną przede wszystkim z YouTube'a. To jedna z najpopularniejszych youtuberek i influencerek, która zasłynęła lifestyle'owymi vlogami, a jej materiały z życia codziennego do dziś przyciągają sporą publikę. Nic dziwnego - influencerka pokazuje wystawne i luksusowe życie, które wiele osób interesuje i zachęca do tego, by śledzić twórczynię. Dziś to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych osobistości internetowych.

REKLAMA

Kim jest Andziaks?

Angelika Trochonowicz (z domu Zając) urodziła się 10 listopada 1996 roku w Nysie. W internecie zaczęła działać jako nastolatka - swój pierwszy materiał, w którym pokazała stylizację na imprezę, opublikowała 14 sierpnia 2012 roku. W kolejnych filmach nagrywała to, co w tamtym czasie widzowie YouTube'a chętnie oglądali - to vlogi z wakacji i życia codziennego, haule zakupowe, przeglądy stylizacji (tzw. lookbooki), haule prezentowe oraz challenge. Jej filmy opierały się głównie na zakupach, modzie i lifestyle'u.

Jednym z ulubionych formatów widzów na kanale Andziaks jest jednak cykl filmów o nazwie "Vlogmas". Są to materiały o tematyce świątecznej, publikowane codziennie przez cały grudzień. W związku z tym, że influencerka jest ogromną fanką Świąt Bożego Narodzenia, co roku, począwszy od 2015 roku, pokazuje ona proces przygotowań w bożonarodzeniowym okresie, dokumentując dekorowanie domu czy kupowanie świątecznych prezentów. Na tę serię fani co roku czekają i cieszy się ona ogromną popularnością.

Obecnie życie Andziaks przyciąga uwagę widzów, ponieważ jest ono wypełnione luksusem - influencerka dzieli się z widzami materiałami, w których pokazuje wystawne życie, nowoczesny dom z basenem i innymi udogodnieniami czy też częste podróże do Dubaju. Choć jej styl życia oraz wystawianie swojej prywatności na widok publiczny (chodzi tu również o dzielenie się wizerunkiem swoich dzieci, czyli sharenting) często spotyka się z krytyką, fani influencerki chwalą ją za szczerość i "swojskość". Doceniają, że Andziaks nikogo nie udaje i żyje po swojemu, nie przejmując się opinią innych.

W 2022 roku Andziaks wzięła ślub z Łukaszem Trochonowiczem, który w internecie występuje pod pseudonimem Luka. Para spotyka się z przerwą od około 2015 roku. W 2020 roku urodziła im się córka, Charlotte Elizabeth, a 7 stycznia 2026 roku na świat przyszedł syn, Franco. W związku z tym, że nie ukrywa swojego życia rodzinnego, w odcinku u Wojewódzkiego z pewnością chętnie wypowie się na ten temat.

Udział w programie "Kuba Wojewódzki" nie będzie jednak jej pierwszym występem w telewizji - w 2023 roku Andziaks i Luka wzięli udział w programie podróżniczym TVN "Azja Express", który wygrali.

Oprócz działalności influencerskiej Andziaks rozwija również swoją własną markę Twinkle Candle. Oferuje ona świece, woski, dyfuzory zapachowe, a także kosmetyki. Pierwszy sklep stacjonarny został otwarty w Warszawie w 2020 roku, a w późniejszych latach dołączyły do niego kolejne. Na ten moment Twinkle Candle można znaleźć w Warszawie w dwóch lokalizacjach (przy ul. Grzybowskiej 2 oraz ul. Franciszka Klimaczaka 1), a także w Poznaniu (ul. Pleszewska 1) i w Gdyni (ul. Kazimierza Górskiego 2).

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 07.04.2026 20:32

