Kim jest Andziaks? Popularna influencerka na kanapie Wojewódzkiego

Andziaks będzie gościć w najnowszym odcinku programu "Kuba Wojewódzki". Kim jest influencerka, która zasiadła na kanapie popularnego showmana?

Anna Bortniak
andziaks kuba wojewodzki kto to jest sylwetka influencerka
Na początku marca rozpoczęła się emisja nowego sezonu programu "Kuba Wojewódzki". Do tej pory w ramach 46. odsłony na kanapie showmana zasiadły takie gwiazdy jak Katarzyna Grochola, Muniek Staszczyk, Agata Kulesza, Ralph Kaminski, Przemysław Klima czy Alicja Szemplińska, a już dziś, 7 kwietnia, widzowie będą mieli okazję przekonać się, jak z pytaniami Wojewódzkiego poradzą sobie aktor Bartosz Obuchowicz oraz influencerka Andziaks. Obuchowicza telewidzowie kojarzą z pewnością z roli w serialu "Na dobre i na złe". Kim natomiast jest Andziaks?

Andziaks jest postacią znaną przede wszystkim z YouTube'a. To jedna z najpopularniejszych youtuberek i influencerek, która zasłynęła lifestyle'owymi vlogami, a jej materiały z życia codziennego do dziś przyciągają sporą publikę. Nic dziwnego - influencerka pokazuje wystawne i luksusowe życie, które wiele osób interesuje i zachęca do tego, by śledzić twórczynię. Dziś to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych osobistości internetowych.

Kim jest Andziaks? Influencerka pojawiła się w programie Kuba Wojewódzki

Angelika Trochonowicz (z domu Zając) urodziła się 10 listopada 1996 roku w Nysie. W internecie zaczęła działać jako nastolatka - swój pierwszy materiał, w którym pokazała stylizację na imprezę, opublikowała 14 sierpnia 2012 roku. W kolejnych filmach nagrywała to, co w tamtym czasie widzowie YouTube'a chętnie oglądali - to vlogi z wakacji i życia codziennego, haule zakupowe, przeglądy stylizacji (tzw. lookbooki), haule prezentowe oraz challenge. Jej filmy opierały się głównie na zakupach, modzie i lifestyle'u.

Jednym z ulubionych formatów widzów na kanale Andziaks jest jednak cykl filmów o nazwie "Vlogmas". Są to materiały o tematyce świątecznej, publikowane codziennie przez cały grudzień. W związku z tym, że influencerka jest ogromną fanką Świąt Bożego Narodzenia, co roku, począwszy od 2015 roku, pokazuje ona proces przygotowań w bożonarodzeniowym okresie, dokumentując dekorowanie domu czy kupowanie świątecznych prezentów. Na tę serię fani co roku czekają i cieszy się ona ogromną popularnością.

Obecnie życie Andziaks przyciąga uwagę widzów, ponieważ jest ono wypełnione luksusem - influencerka dzieli się z widzami materiałami, w których pokazuje wystawne życie, nowoczesny dom z basenem i innymi udogodnieniami czy też częste podróże do Dubaju. Choć jej styl życia oraz wystawianie swojej prywatności na widok publiczny (chodzi tu również o dzielenie się wizerunkiem swoich dzieci, czyli sharenting) często spotyka się z krytyką, fani influencerki chwalą ją za szczerość i "swojskość". Doceniają, że Andziaks nikogo nie udaje i żyje po swojemu, nie przejmując się opinią innych.

W 2022 roku Andziaks wzięła ślub z Łukaszem Trochonowiczem, który w internecie występuje pod pseudonimem Luka. Para spotyka się z przerwą od około 2015 roku. W 2020 roku urodziła im się córka, Charlotte Elizabeth, a 7 stycznia 2026 roku na świat przyszedł syn, Franco. W związku z tym, że nie ukrywa swojego życia rodzinnego, w odcinku u Wojewódzkiego z pewnością chętnie wypowie się na ten temat.

Udział w programie "Kuba Wojewódzki" nie będzie jednak jej pierwszym występem w telewizji - w 2023 roku Andziaks i Luka wzięli udział w programie podróżniczym TVN "Azja Express", który wygrali.

Oprócz działalności influencerskiej Andziaks rozwija również swoją własną markę Twinkle Candle. Oferuje ona świece, woski, dyfuzory zapachowe, a także kosmetyki. Pierwszy sklep stacjonarny został otwarty w Warszawie w 2020 roku, a w późniejszych latach dołączyły do niego kolejne. Na ten moment Twinkle Candle można znaleźć w Warszawie w dwóch lokalizacjach (przy ul. Grzybowskiej 2 oraz ul. Franciszka Klimaczaka 1), a także w Poznaniu (ul. Pleszewska 1) i w Gdyni (ul. Kazimierza Górskiego 2).

Anna Bortniak
07.04.2026 20:32
