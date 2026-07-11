PiS na TikToku podpiął się pod najpopularniejszy trend. Znacie ten numer
Użytkownicy TikToka przecierają oczy ze zdumienia i upewniają się, czy to, co widzą, dzieje się naprawdę. Nie dziwię się - gdybym zobaczyła śpiewającego Kubanowo na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości, również dwa razy sprawdziłabym, czy nie trafiłam na konto o charakterze humorystycznym. Ale nie, partia postanowiła podpiąć się pod trend, i właściwie to nie tylko ona.
Rozstanie tiktokerki Marii Jeleniewskiej oraz Kuby Nowosińskiego, w sieci znanego jako Kubanowo, odbiło się w internecie szerokim echem. Głośniej, niż o samym rozstaniu, mówiło się jednak o tym, jak w tej niekomfortowej sytuacji zachował się Kubanowo. Podczas gdy Jeleniewska milczała, on podsycał plotki o tym, jakoby influencerka zachowała się wobec niego nie w porządku na koniec ich związku i wałkował ten temat jeszcze długo później. Nietrudno było się domyśleć, że jego aktywność składała się w dużej mierze z zawoalowanych przytyków w kierunku byłej dziewczyny.
Jakiś czas po rozstaniu, na początku maja, Kubanowo opublikował nagranie, na którym wykonuje cover piosenki Shawna Mendesa "Mercy". W tamtym momencie jeszcze nikt nie spodziewał się, że zyska on ogromną popularność i stanie się trendem na TikToku. Trudno wyjaśnić, dlaczego akurat teraz (być może conceptmaciek maczał w tym paluchy), ale użytkownicy zaczęli korzystać z tego dźwięku w swoich filmikach. Został on podłożony m.in. do krótkiego materiału ze ślubu Oli Nowak i Macieja Mazurka, a niektórzy dodają go do swoich tiktoków z pięknymi widokami i podpisem "this and kubanowo". Pod trend podpięły się również oficjalne konta na TikToku, w tym Prawo i Sprawiedliwość.
PiS nagrał filmik do coveru Kubanowo. Robią to również inne partie
Tak, na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się kilka nagrań z coverem Kubanowo. Na jednym z nich widać śpiewającego, a w tle przewijają się zdjęcia Donalda Tuska. "Rządzę tak jak śpiewam. Oceńcie" - czytamy na nagraniu. Na kolejnym został z kolei udostępniony wspomniany już fragment ze ślubu Nowak i Mazurka, na którym pan młody zjeżdża na tyrolce. Filmik został opatrzony podpisem "Donald Tusk, kiedy na jaw wychodzi kolejna afera i nikt nie ponosi za to konsekwencji", a w tle słychać słynny już cover Kubanowo.
Do trendu dołączyły się również inne oficjalne profile, m.in. Łączy nas piłka. Na koncie pojawił się materiał z treningu reprezentacji Polski z podpisem "This & Kubanowo".
Koalicja Obywatelska nie pozostawiła tiktoków PiS-u bez odpowiedzi i opublikowała swoją wersję filmików. Partia wykorzystała nagrania z conceptmaćkiem, który pojawił się również na oficjalnym profilu Lewicy. Tak oto doszliśmy do momentu, w którym dwie największe partie w Polsce dissują się na TikToku, używając najpopularniejszego obecnie trendu. To nie jest sen.
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