Świetne fantasy prosto z kina wpada do streamingu. Gdzie obejrzeć Władców Wszechświata?

Lądowanie kinowych premier w streamingu to w ostatnich latach zjawisko zupełnie naturalne. Już w tym roku mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, m.in. w przypadku Prime Video, które po zakończeniu touru po kinach takich tytułów jako "90 minut do wolności", "Crime 101" czy "Projekt Hail Mary" postanowiło kontynuować ten trend. Nowy lokator Prime Video jest jednak jakościowo sporo lepszy, niż wyżej wymienione tytuły.

Władcy Wszechświata zapanują w Prime Video. Kiedy premiera w serwisie?

Adam (Nicholas Galitizine) jako dziecko miał szczególny status - był synem królewskiej pary władającej Eternią. Jego świat zostaje jednak zaatakowany przez okrutnego, żądnego władzy i zniszczenia, Szkieletora (Jared Leto). Aby ród królewski przetrwał, Adam zostaje wysłany na Ziemię, a wraz z nim potężna broń - Miecz Mocy. Niestety, ten przepada, a książę w tym czasie dorasta i prowadzi pozornie normalne, ziemskie życie. Pozornie, bo wciąż rozpamiętuje swoją przeszłość i szuka sposobności na powrót do Eternii. Z czasem udaje mu się to, co sprawia, że musi stawić czoła nie tylko zasiadającemu na tronie diabolicznemu złoczyńcy, ale i swojemu przeznaczeniu.

Osobiście przyznam, że choć nie mam głębokiej "relacji" z uniwersum He-Mana, ani nie czuję się znawcą detali z nim związanych, na "Władcach Wszechświata" bawiłem się fenomenalnie. Film Travisa Knighta wyróżniał się wyrazistością wizualną, wieloma przegiętymi scenami, niezłą akcją oraz fantastycznym poczuciem humoru. Jeśli reaktywować znaną i pozornie zakurzoną markę, to właśnie tak. Niestety, choć jakościowo "Władcy..." okazali się miłym zaskoczeniem, to nie uchroniło ich to przed porażką w box office - przy budżecie rzędu 170 milionów dolarów, film Knighta nie dojechał nawet do tej granicy, zarabiając zaledwie 114 milionów. Taka sytuacja może pogrzebać przyszłe plany na sequel, wynikające ze sceny po napisach filmu.

Zanim jednak to się stanie (lub nie), widzowie Prime Video będą mieli szansę przekonać się na własne oczy o jakości filmu. Serwis poinformował, że "Władcy Wszechświata" zostaną częścią jego oferty i będą dostępni do obejrzenia właśnie w streamingu. Kiedy to nastąpi? Sformułowanie "Lada chwila" nierzadko bywa pewnym chwytem retorycznym, ale tutaj to najczystsza prawda - "Władcy Wszechświata" trafią do Prime Video już jutro, tj. 22 lipca.

Nie mam wątpliwości, że "Władcy Wszechświata" okażą się jednym z nowych hitów platformy. To rozrywkowe, przyjemne, emocjonalne i spektakularne kino, które bardzo rzadko się potyka, a bardzo często samoświadomie wykorzystuje swoją kreskówkową energię.

"Władcy Wszechświata" od 22 lipca w Prime Video.

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