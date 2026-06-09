Kultowy serial zniknął ze streamingu. Odnalazł się na Netfliksie
Biblioteka Netfliksa powiększyła się o hitowy serial, który przez wielu jest uznawany za najlepszą produkcję medyczną w historii. Ten tytuł trzeba znać.
Widzowie uwielbiają seriale medyczne. Do najchętniej oglądanych należą takie produkcje jak nowe "The Pitt", kultowe "Dr. House" i "Chirurdzy" czy "Chicago Med". W gronie uwielbianych tytułów znajduje się również serial, który właśnie powiększył bibliotekę Netfliksa. Mowa o "Ostrym dyżurze", który na jakiś czas zniknął ze streamingu, a już od teraz jest dostępny dla subskrybentów streamingowego giganta.
Ostry dyżur - gdzie obejrzeć online? Serial trafił na Netflix
"Ostry dyżur" to serial emitowany w latach 1994-2009, który opowiada historię personelu szpitala Cook County General Hospital. Produkcja stworzona przez Michaela Crichtona doczekała się 15 sezonów, w których można było zobaczyć plejadę hollywoodzkich gwiazd. W rolach głównych znaleźli się Anthony Edwards (dr Mark Greene), George Clooney (dr Doug Ross) i Sherry Stringfield (dr. Susan Lewis).
Obok głównej obsady pojawili się rownież: Noah Wyle (student medycyny John Carter) i Eriq La Salle (dr Peter Benton), a także m.in. Julianna Margulies, Gloria Reuben, Laura Innes, Maria Bello, Alex Kingston, Maura Tierney, Mekhi Phifer, Parminder Nagra, Linda Cardellini, John Stamos i Angela Bassett.
"Ostry dyżur" zdobył szerokie uznanie krytyków. Na swoim koncie ma nagrody BAFTA, Złoty Glob, SAG oraz Primetime Emmy, które zostały mu przyznane w ciągu 15 lat emisji. Jest on również drugim najdłużej emitowanym serialem medycznym w primetime w historii amerykańskiej telewizji, zaraz po "Chirurgach".
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